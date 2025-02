OKS Spezialschmierstoffe GmbH: Qualität und Nachhaltigkeit für Industrie und Handwerk

Die OKS Spezialschmierstoffe GmbH aus Maisach, Bayern, ist seit über 40 Jahren einer der führenden Hersteller von hochwirksamen Schmierstoffen. Das Unternehmen wird von Euro Industry vertrieben und bietet eine breite Palette an OKS-Schmierstoffen an, die weltweit von Kunden geschätzt werden. Von Industrie- über Bau- bis hin zu Werkstatteinrichtungen werden die Schmierstoffe von OKS(C) eingesetzt, um einen reibungslosen und langlebigen Betrieb zu gewährleisten. In diesem Artikel stellen wir das Unternehmen und einige der speziellen Schmierstoffe genauer vor.



Effiziente und langlebige Schmierstoffe für industrielle Anwendungen – OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Die OKS Spezialschmierstoffe GmbH ist ein führender Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen und Wartungsprodukten für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Seit 1978 entwickelt und produziert das Unternehmen effiziente, langlebige und umweltfreundliche Lösungen, die Maschinen und Anlagen optimal betreiben. Dabei setzt OKS auf moderne Techniken und nachwachsende Rohstoffe, um den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Die Produkte von OKS werden weltweit geschätzt und ermöglichen Kosteneinsparungen sowie verlängerte Wartungszyklen, insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen. Der Vertrieb erfolgt über ein internationales Handelsnetz, zu dem auch Euro Industry gehört.

Hochspezialisierte Pasten und Trockenschmiermittel für effektive Dünnfilmschmierung

Die OKS(C) 280 Hochtemperaturpaste von OKS Spezialschmierstoffe GmbH ist eine spezialisierte Schmierpaste, die für die Schmierung bei Warmformungsvorgängen entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine effektive Dünnfilmschmierung an Produktionsmaschinen und verbessert sowohl die Oberflächenqualität der Werkstücke als auch die Standzeit der Werkzeuge. Diese Paste ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Temperaturen und korrosive Einflüsse auftreten.

Lufttrocknender Gleitlack für temporären Betrieb und lange Stillstandzeiten

Der lufttrocknende Gleitlack OKS(C) 511 von OKS(C) ist die ideale Lösung für temporären Betrieb und lange Stillstandzeiten. Er bietet eine hohe Haftung und niedrige Reibzahlen, was zu einem erhöhten Verschleißschutz führt. Besonders gut geeignet ist er für die Einlaufschmierung in Kombination mit Öl- oder Fettschmierung. Durch seine Eigenschaften bildet er einen festhaftenden, druckfesten und temperaturbeständigen Trockenschmierfilm.

OKS(C) Schmierstoffe: Unverzichtbar für viele Branchen – Empfehlung von Euro Industry

Die hochspezialisierten Schmierstoffe von OKS(C), die von Euro Industry empfohlen werden, sind in verschiedenen Branchen unverzichtbar. Das breite Sortiment umfasst Lösungen für die Eisen- und Stahlindustrie, die Gummi- und Kunststoffverarbeitung, die Chemieindustrie, die Logistik, die Papier- und Verpackungsindustrie, die Bahntechnik, die Glas- und Gießereiindustrie sowie den Anlagen- und Maschinenbau. Die Produkte von OKS(C) sind „Made in Germany“ und überzeugen durch ihre hohe Qualität und ihren Mehrwert.

