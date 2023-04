Autoanhänger fahren: Alles Wissenswerte zum Anhängerführerschein

Die wichtigsten Grundlagen zum Anhängerführerschein

Bis 1999 stellte sich das Problem, ob mit einem Anhänger gefahren werden darf oder nicht, kaum. Zulässig war das Fahren mit Gespannen bis 7,5 Tonnen, was in der Regel für die üblichen Gespanne ausreichend war. Sogar Wohnwagen und Pferdeanhänger durften damit gezogen werden. 1999 kam die Änderung und die zulässigen Gesamtgewichte wurden deutlich reduziert. Fortan war das Fahren mit Gespannen nur noch bis 3,5 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts erlaubt.

Wer heute beispielsweise mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren will, muss daher zuerst wissen, wann der Führerschein abgelegt wurde. Vor 1999? Dann gilt immer noch die alte Regelung. Für alle diejenigen, die erst später ihren Autoführerschein machten, gelten die neuen Gewichtsbeschränkungen. Doch inzwischen gibt es eine Lösung, die nur den „kleinen“ Anhängerführerschein erfordert und die Frage, wie der Wohnwagen mit in den Urlaub reist, klärt.

Diese Anhängerführerscheine sind nötig

Ein notwendiger Anhängerführerschein ist nicht allgemeingültig, denn für verschiedene Autoanhänger kann ein anderer Führerschein infrage kommen. Umgekehrt gibt es aber Anhänger, die auch ohne weiteren Führerschein gefahren werden dürfen.