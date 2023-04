Kleinunternehmen: Diese Vorteile zeichnet eine kleine Firma aus

Eine Möglichkeit ist es, Hilfe zu holen. Es kann sinnvoll sein, Expert in spezifischen Bereichen hinzuzuziehen, welche unterstützen können. Auch wenn es schwer fällt, zu delegieren und Verantwortung abzugeben, sollte man die Dinge nicht alleine machen müssen. Ein Coach oder Berater kann helfen, einen Plan zu entwickeln und Prioritäten zu setzen.

Übrigens gibt es extra eine Website für kleine Firmen und Unternehmen, welche durch verschiedene kombinierte Tools Unterstützung bieten.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich mit anderen Unternehmer auszutauschen und von ihnen zu lernen. Oft erleben andere Gründer ähnliche Schwierigkeiten wie man selbst – deshalb ist es wichtig, in einem Netzwerk zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen.

Es ist auch extrem hilfreich, einen Tag pro Woche für sich selbst als Unternehmer*in einzuplanen. Dieser Tag sollte dazu genutzt werden, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen und Kraft für die nächste Woche zu tanken – ob durch Sport oder Meditation oder einfach nur Ruhe und Entspannung.

Um Überforderung bei der Führung deines Unternehmens besser in den Griff zu bekommen, sollte auch versucht werden, mehr Klarheit in der Arbeit zu schaffen, sowie definierte Ziele und Strategien. Ebenso wie geplante Tage oder vorausgeplante Wochen, sodass man weiß, was als Nächstes ansteht – spontane Projekte schaffen nur noch mehr Verwirrung und Umtriebigkeit!