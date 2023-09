So kommt das Mehl staubfrei in die Tüte

Diese Produkte haben ein unterschiedliches Fließverhalten, was das staubarme Abfüllen erschweren kann.

Abfüllung von Mehl im Verpackungskarussell

Ein hochleistungsfähiges Verpackungskarussell ist die Voraussetzung dafür, dass die Staubexplosion so weit wie möglich reduziert werden. Das Karussell dreht sich kontinuierlich, gleichzeitig werden die Produktsäcke im hohen Leistungsbereich abgefüllt. Neben diesem Verpackungskarussell sind es auch die Offensackverpackungsmaschinen, die für das Verpacken von Mehl und Pulvern sinnvoll eingesetzt werden können. Damit das Absacken der Produkte staubdichtmöglich ist, kommt eine Füllklemme zum Einsatz.

Das Verpackungskarussell eignet sich speziell zum Verpacken der betreffenden Pulverprodukte in sogenannten Seitenfalten- und Polstersäcken, wobei die üblichen Mengen bei 5 bis 50 Kilogramm liegen. Die Verpackungen erfüllen die Vorgaben, die generell in der Verpackungsindustrie für Lebensmittel gelten: Wenn bei der Abfüllung kein Staub auftritt, sollte das auch nicht bei der Verpackung der Fall sein. Hier darf kein Material, in dem Fall Mehl oder Pulverprodukte, austreten. Das Problem: Je feiner der Mahlgrad ist, desto mehr Luft kommt beim Abfüllvorgang hinzu, damit das Mehl fließfähig bleibt. Auf diese Weise entsteht im Sack allerdings ein Überdruck. Dieser wiederum sorgt für eine größere Staubentwicklung. Abfülltechnik und Verpackung müssen daher optimal aufeinander abgestimmt werden. Um bei der Verarbeitung im Verpackungsprozess den gewünschten Hygienebestimmungen entsprechen zu können, werden oftmals Edelstahlausführungen der gesamten Verpackungsmaschine bzw. von wichtigen Maschinenteilen verwendet.