Fernstudium im Bereich Industrie und Handel: Berufsbegleitend die Jobchancen steigern

Betriebswirtschaftliche Studiengänge sind unter anderem an Fernhochschulen Betriebswirtschaftliche Studiengänge sind unter anderem an Fernhochschulen zu belegen.

Weitere Beispiele für beliebte Bachelorstudiengänge an der Fernhochschule

Wie wäre es mit einem Bachelor in BWL mit dem Schwerpunkt „Wirtschaft und Management“? Teilnehmer sind nach Ablegen der Prüfungen fit für neue betriebswirtschaftliche und kaufmännische Herausforderungen und können in der Management-Ebene ebenso tätig werden wie in der öffentlichen Verwaltung. Auch der Bachelor im Fach Informatik gehört zu den am häufigsten belegten Studienfächern an den Fernhochschulen.

Dieser richtet sich speziell an alle, die technikbegeistert und computeraffin sind. Absolventen haben damit die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt auf dem zunehmend Profis für den weiteren Weg der Digitalisierung gesucht werden.

Auch der Bachelor im Fach Wirtschaftsingenieurwesen soll an dieser Stelle erwähnt werden. In diesem Fachbereich werden betriebswirtschaftliches und technisches Wissen vereint. Der Studiengang ist interdisziplinär ausgelegt und sorgt dafür, dass die Absolventen mit einem umfassenden Fachwissen von der Fernhochschule gehen. Sie werden bestmöglich auf eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet.

Praxisbezug auch an Fernhochschulen üblich?

Den Ruf, nur theorieorientiert zu arbeiten, haben Fernhochschulen grundlos. Heute setzen sie nicht mehr nur auf die Vermittlung von fachlichen und inhaltlichen Kompetenzen, sondern es geht vor allem um den Praxisbezug. Die Absolventen der Hochschule sollen in der Lage sein, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Viele Hochschulen setzen daher auf virtuelle Labore, in denen mithilfe spezieller Softwares praktische Übungen simuliert und durchgeführt werden.

Bei vielen Studienfächern können Vertiefungen gewählt werden, sodass beispielsweise eine Spezialisierung auf die Digitalisierung in der Logistik möglich ist. Wer berufsbegleitend studiert, ist auf einen zusätzlichen Praxisbezug meist nicht angewiesen, denn dieser ist bereits durch die Berufstätigkeit gegeben und kann teilweise sogar dem Studium angerechnet werden.