Die Kollision von KI und Krypto: Branchenwandel durch Innovation

Die Experten sind sich einig, dass KI und Krypto nachhaltige Veränderungen erzeugen werden. Aber nicht nur jede Technologie für sich, sondern auch in Kombination. Welche Auswirkungen hat die Kollision von Krypto und KI auf die eine oder andere Branche und wie wird sich das im Alltag bemerkbar machen?



Krypto und KI

An der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz – KI – und Kryptowährungen – Krypto – gibt es eine Verschmelzung von zwei bahnbrechenden Technologien. Beide haben bereits auf verschiedene Art und Weise das alltägliche Leben revolutioniert. So bringen KI und Krypto einzigartige Stärken mit sich – die Konvergenz hat sogar das Potenzial, dass viele Branchen völlig neu gestaltet werden können. Das betrifft unter anderem das Finanzwesen, aber auch das Gesundheitswesen. Und mitunter sogar die eine oder andere Branche, an die wir heute noch gar nicht denken.

Krypto ist in der Lage, das Finanzwesen zu demokratisieren. Mit Kryptowährungen können Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen, obwohl sie kein Bankkonto besitzen. KI ist in der Lage, durch datengesteuerte Entscheidungsfähigkeiten die Effizienz und Genauigkeit der unterschiedlichen Prozesse zu verbessern. Und das branchenübergreifend. Zudem ist Krypto auch eine Alternative für all jene, die mit klassischen Bankprodukten nichts zu tun haben wollen.

Krypto Krypto, in der Regel verkörpert durch die Kryptowährung Bitcoin, ist eine digitale Währung. Im Mittelpunkt stehen Dezentralisierung, Sicherheit und Transparenz. Kryptowährungen werden als Alternative zu Fiat Geld (Euro, US Dollar, usw.) gesehen. Aber Kryptowährungen sind nicht nur beliebte Zahlungsoptionen geworden. Mit Kryptowährungen kann auch gehandelt und spekuliert werden. Wer etwa plant, Euro gegen Bitcoin zu tauschen, der sollte sich einen Überblick verschaffen, welche Wallets zur Verfügung stehen. Ein Vergleich, um bestes Bitcoin Wallet zu finden, ist ratsam – dabei geht es auch um die Frage, was will man mit Bitcoin machen. Plant man eine langfristige Investition oder möchte man die Kryptowährung als Zahlungsoption verwenden? KI KI ist die Intelligenz von Maschinen. Die KI macht es möglich, dass Maschinen Aufgaben ausführen können, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern. Im Regelfall werden die Aufgaben sogar schneller ausgeführt, weil KI große Datenmengen innerhalb von Sekunden verarbeiten kann. Die bekanntesten Beispiele für die KI? Sprachassistent, autonome Fahrzeuge oder auch die Personalisierung von Online Erlebnissen. Die Kombination: Was erwartet uns? Die Konvergenz von Krypto und KI ist sehr vielversprechend. Jedoch bringt sie auch ethische Überlegungen und Herausforderungen mit sich. So besteht etwa das Risiko, dass sich Menschen beim Handel mit digitalen Währungen nur noch auf Vorhersagen der KI verlassen. Zudem kann die Anonymität der Kryptotransaktionen dazu genutzt werden, dass vermehrt illegale Aktivitäten stattfinden. Das heißt, auch mit Blick auf die Regulierung muss hier noch etwas getan werden. Aus ethischer Sicht sind Fairness und Transparenz besonders wichtig. So dürfen die KI Algorithmen keine bestimmten Gruppen bevorzugen. Auch Märkte dürfen nicht auf unfaire Art und Weise manipuliert werden. Am Ende ist es also von größter Bedeutung, dass daran gearbeitet wird, den Missbrauch der KI für bösartige Zwecke zu verhindern – das heißt, Cyberangriffe oder auch Marktmanipulationen dürfen nicht stattfinden.

Fazit