Kraftwerke im Vergleich: „Watt“ können sie leisten?

Jetzt ist es möglich, den Strom direkt in das Hausnetz einzuspeisen, was allerdings von der Sonne abhängig ist. Regentage lassen die Stromerzeugung deutlich sinken. Die Spannung der Anlage ist ein wenig höher als die, die aus dem herkömmlichen Netz kommt.

Kraftwerke für die Industrie

Was im Kleinen funktioniert, ist lediglich das Abbild der großen Kraftwerke. Dort wird mechanische Energie über Generatoren in elektrische Energie verwandelt. Diese wiederum kann in das öffentliche Netz eingespeist und an die Nutzer verteilt werden. Solche Kraftwerke sind damit Versorger der Haushalte, der Gewerbe- und Industrieunternehmen.

Folgende Energien werden für den Betrieb der Generatoren genutzt:

kinetische Energie durch Wind- und Wasserkraftwerke

thermische Energie durch Sonnenwärme-, Geothermiekraftwerke und solche, die nicht erneuerbare Energien nutzen

Kernenergie

Die eingesetzten Primärenergien durchlaufen eine Energieumwandlungskette, um schlussendlich in elektrische Energie gewandelt zu werden. Dabei sind die Wirkungsgrade je nach Primärenergie unterschiedlich hoch.

Verschiedene Komponenten kommen in Kraftwerken zum Einsatz.

Hier einige Beispiele: