Sensationelle Einsparungen und Umweltfreundlichkeit: So rüsten Sie Ihren Ford auf LPG-Flüssiggas um

Warum Ihr Ford von der Umrüstung auf Autogas profitiert: Mit der Umrüstung Ihres Ford auf eine zusätzliche LPG-Flüssiggas-Anlage können Sie Ihre Kraftstoffkosten erheblich senken und gleichzeitig die Umwelt schonen – ohne auf den gewohnten Benzin-Antrieb verzichten zu müssen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Umrüstung wissen müssen.



Große Ersparnis bei Kraftstoffkosten

Der Flüssiggas-Antrieb, auch LPG-Antrieb genannt, senkt Ihre Kraftstoffkosten um bis zu 45%. Auf 20.000 km Fahrleistung entspricht das einer Ersparnis von bis zu 1.500 Euro. Der im Gasbetrieb übliche Mehrverbrauch ist dabei bereits eingerechnet. Diese Ersparnis macht die Umrüstung Ihres Ford besonders attraktiv, da die Steuerförderung für Autogas mindestens bis 2018 gilt.

Wertsteigerung Ihres Ford

Eine Autogas-Umrüstung steigert den Wert Ihres Ford Fahrzeugs. Durch die zusätzliche LPG-Flüssiggas-Anlage erhöht sich die Attraktivität und der Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs. Investieren Sie in die Zukunft und profitieren Sie von einer erhöhten Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen.

Umweltfreundliches Fahren mit LPG

Autogas, auch bekannt als Flüssiggas, bietet viele umweltfreundliche Vorteile. LPG-Flüssiggas ist nicht wassergefährdend und reduziert die CO2- und Schadstoffemissionen erheblich. Ihr Ford wird durch die Umrüstung umweltfreundlicher und trägt zur Verringerung der Luftverschmutzung bei.

Motorschonende Verbrennung

Die Nutzung von Autogas schont den Motor Ihres Ford, was zu einer längeren Lebensdauer und niedrigeren Wartungskosten führt. LPG-Flüssiggas verbrennt sauberer als Benzin, was die Bildung von Ablagerungen im Motor reduziert und die Effizienz steigert.

Erhöhung der Reichweite

Mit der Umrüstung auf eine LPG-Flüssiggas-Anlage erhält Ihr Ford zwei Kraftstofftanks – einen für Benzin und einen für Flüssiggas. Dies erhöht die Gesamtreichweite Ihres Fahrzeugs erheblich. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über lange Strecken machen und können von der Flexibilität zweier Kraftstoffquellen profitieren.

Erhalt des Benzin-Antriebs

Bei der Umrüstung auf Autogas bleibt der Benzin-Antrieb Ihres Ford vollständig erhalten. Die Flüssiggas-Anlage wird lediglich ergänzt, sodass Sie weiterhin auch mit Benzin fahren können. Diese Dual-Fuel-Option bietet Ihnen maximale Flexibilität und Sicherheit.

Flächendeckende Verfügbarkeit von Flüssiggas

Flüssiggas ist weltweit der am häufigsten genutzte Alternativkraftstoff und an vielen Tankstellen verfügbar. Die hohe Nachfrage sorgt dafür, dass das Angebot an LPG-Tankstellen stetig wächst. Sie können Ihren Ford problemlos überall mit Autogas betanken.

Ab wann lohnt sich die Umrüstung eines Pkw auf Flüssiggas?

Die Umrüstung eines Pkw auf Flüssiggas, auch bekannt als Autogas oder LPG, bietet zahlreiche Vorteile. Niedrigere Kraftstoffkosten und reduzierte CO₂-Emissionen sind nur einige der Gründe, warum immer mehr Autofahrer über diesen alternativen Antrieb nachdenken. Doch ab wann lohnt sich die Umrüstung wirklich? Der ADAC hat für 60 gängige Automodelle nachgerechnet, um diese Frage zu beantworten.

Warum ist Autogas eine Nachrüstlösung?

Autogas als Nachrüstlösung wird immer beliebter, weil es kaum noch Neufahrzeuge gibt, die ab Werk mit diesem alternativen Antrieb ausgestattet sind. Die Automobilhersteller konzentrieren sich zunehmend auf Hybrid- und Elektromodelle. Derzeit bieten lediglich Dacia und Renault Neufahrzeuge mit LPG an. Ob sich der Kauf eines neuen Autogas-Modells lohnt, lässt sich am besten durch einen Kostenvergleich feststellen. Der ADAC bietet dazu umfassende Informationen und Vergleiche.

Welche Modelle können auf LPG nachgerüstet werden?

Die Umrüstung auf LPG ist in der Regel für Benzinfahrzeuge vorgesehen. Dieselmodelle werden aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen selten umgerüstet. Der Flüssiggas-Tank kann meist anstelle des Ersatzrads in der Reserveradmulde installiert werden. Dies erfordert jedoch die Mitnahme eines Reifenpannen-Sets. Wichtig ist, dass einige Hersteller die Umrüstung wegen möglicher Motorventilprobleme ablehnen. Daher empfiehlt der ADAC, vor der Umrüstung eine schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Umrüster einzuholen.

Geringe Kraftstoffkosten und niedrigere CO₂-Werte

Ein wesentlicher Vorteil von Flüssiggas ist die Kostenersparnis. Der Preis für Autogas ist deutlich niedriger als für Benzin, was sich auf lange Sicht auszahlt. Zusätzlich reduziert LPG die CO₂-Emissionen, was einen positiven Effekt auf die Umwelt hat. Der ADAC hat berechnet, dass sich die Umrüstung je nach Modell und Fahrleistung bereits nach wenigen Tausend Kilometern amortisieren kann.

Umbaukosten und Amortisationszeit

Die Anfangsinvestition für die Umrüstung auf LPG kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Der ADAC hat jedoch ermittelt, dass sich die Investition in vielen Fällen schnell bezahlt macht. Für Vielfahrer kann die Umrüstung besonders attraktiv sein, da sie die Investitionskosten schneller durch die geringeren Kraftstoffkosten wieder hereinholen.

Einfaches Tanken von Autogas

Das Tanken von Autogas ist einfach und in vielen Ländern problemlos möglich. LPG-Tankstellen sind weit verbreitet, und der Tankvorgang unterscheidet sich kaum vom Tanken von Benzin. Der zusätzliche Tank wird in der Regel zu 80 Prozent gefüllt, was eine ausreichende Reichweite gewährleistet.

Vorsicht bei der Umrüstung

Bei der Umrüstung von Fahrzeugen auf Autogas ist Vorsicht geboten. Schäden, die durch den Gasbetrieb entstehen, sind oft von der Sachmängelhaftung des Fahrzeugherstellers ausgeschlossen. Daher kann der Abschluss einer speziellen Garantieversicherung für Autogas-Umrüstungen sinnvoll sein. Eine sorgfältige Prüfung und Beratung vor der Umrüstung sind daher unerlässlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umrüstung auf Flüssiggas, Autogas oder LPG viele Vorteile bietet. Sie ist jedoch nicht für alle Fahrzeuge geeignet und erfordert eine sorgfältige Planung und Beratung. Vielfahrer und umweltbewusste Autofahrer können von den geringen Kraftstoffkosten und den niedrigeren CO₂-Emissionen besonders profitieren.