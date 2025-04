iBeacon-Tracking und führende Unternehmen: Standortdaten effizient in der Industrie nutzen

iBeacon-Tracking und Funktionsweise: Effiziente Lokalisierung in Fertigung und Intralogistik

iBeacon ist eine auf Bluetooth Low Energy basierende Nahbereichsfunktechnologie, die präzise Positionsdaten in Gebäuden überträgt – ganz ohne GPS. Die von Apple spezifizierten Funkmodule („Beacons“) senden eindeutige Signale an mobile Geräte, die sich in ihrer Nähe befinden. Diese Daten können etwa zur Echtzeit-Lokalisierung von Transportbehältern, Werkzeugen oder Mitarbeitenden in Produktionshallen genutzt werden. Doch wie genau funktioniert die Technologie und welche Prozesse werden dabei angestoßen? Der folgende Überblick erläutert die technischen Abläufe und zeigt, wie produzierende Unternehmen Effizienz und Sicherheit durch iBeacon-Tracking steigern können.

Signalübertragung durch Beacon:

Jeder Beacon funkt in festgelegten Intervallen eine individuelle Kennung (UUID), die von Geräten im Umkreis empfangen werden kann.

Erkennung durch mobile Endgeräte:

Smartphones, Scanner oder Tablets mit entsprechender App registrieren die Beacon-Signale, sobald sie sich innerhalb der Reichweite – typischerweise zwischen 1 und 30 Metern – befinden.

Automatisierte Reaktionen im System:

Sobald eine Position erkannt wird, kann eine hinterlegte Aktion ausgelöst werden, etwa das Starten einer Maschinenanweisung, die Anzeige eines Warnhinweises oder das Sperren eines Zugangsbereichs.

Datenbasierte Analyse (optional):

Darüber hinaus lassen sich anonymisierte Bewegungsdaten zur Optimierung von Laufwegen, Verweildauern oder Sicherheitsroutinen erfassen und auswerten.