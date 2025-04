LQI als Schlüsselkennzahl: Wie der Link Quality Indicator die Zuverlässigkeit industrieller Funknetzwerke definiert

In der Welt drahtloser Kommunikation wird der Link Quality Indicator (LQI) zunehmend zum strategischen Schlüsselparameter. Anders als bloße Signalstärke-Werte liefert der LQI detaillierte Einblicke in die tatsächliche Qualität der Verbindung – ein enormer Vorteil für die Praxis.

LQI im Blick: Wo der Link Quality Indicator an seine Grenzen stößt

Obwohl der LQI ein äußerst wertvolles Werkzeug für die Beurteilung der Qualität drahtloser Verbindungen darstellt, gibt es Situationen, in denen seine Aussagekraft begrenzt ist. Insbesondere bei komplexen Netzwerktopologien, wechselnden Umgebungsbedingungen oder in sehr dynamischen Szenarien kann der LQI allein nicht immer alle relevanten Faktoren erfassen. In dieser Sektion beleuchten wir die Szenarien, in denen der Link Quality Indicator an seine Grenzen stößt und andere ergänzende Technologien notwendig werden.

Doch trotz seiner praktischen Anwendung gibt es einige wesentliche Schwächen und Grenzen:

Keine absolute Metrik

LQI ist ein relativer Wert, dessen Skalierung je nach Hersteller und Funkchip unterschiedlich ist. Ein LQI-Wert von „200“ kann bei einem Gerät für hervorragende Qualität stehen – bei einem anderen jedoch nur für Durchschnitt.

Nur Momentaufnahme

Der LQI-Wert wird häufig nur während des Empfangs einzelner Pakete berechnet. Schwankungen oder kurzzeitige Störungen werden dadurch nicht vollständig erfasst – was bei instabilen Verbindungen zu Fehleinschätzungen führen kann.

Keine Aussage zur Signalstärke

Im Gegensatz zu RSSI (Received Signal Strength Indicator) misst LQI nicht die Signalstärke, sondern die Qualität – etwa anhand der Bitfehlerrate. Eine starke Verbindung kann trotzdem eine niedrige LQI aufweisen, wenn sie gestört ist.

Stark abhängig vom Datenprotokoll

LQI funktioniert am zuverlässigsten mit kurzen, standardisierten Funkprotokollen (z. B. IEEE 802.15.4). In komplexeren Systemen oder bei großen Datenpaketen verliert er an Aussagekraft.

Eingeschränkte Vergleichbarkeit

Da LQI kein genormter Messwert ist, kann er nicht plattformübergreifend oder zwischen verschiedenen Systemen direkt verglichen werden. Das erschwert die Netzoptimierung bei heterogenen Geräten.

Der LQI ist ein hilfreiches Werkzeug, um Funkverbindungen zu bewerten – besonders in einfachen, eingebetteten Systemen. Doch bei der Planung und Analyse komplexer Netzwerke sollte er stets in Kombination mit weiteren Metriken (z. B. RSSI, SNR, Paketverlust) betrachtet werden.