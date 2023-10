Kundenevents vorbereiten: Tipps zum Nutzen von Prospekthaltern

Viele Unternehmen führen regelmäßig Kundenevents durch. Ob in der Industrie, im Handel oder bei Dienstleistern: Bei Events aller Art machen Unternehmen auf sich aufmerksam und präsentieren sich als besonders zuverlässig.



Vorbereitung von Kundenevents in der Industrie als umfassende Aufgabe

Kundenevents haben viele Vorteile. Zum einen sollen sie das Unternehmen bekannter machen. Im Rahmen der Veranstaltung wird gezeigt, was die betreffende Firma bis jetzt erreicht hat, wo ihr Stand auf dem Markt und bezogen auf die Konkurrenz ist. Neue Kunden werden im besten Fall aufmerksam, bereits vorhandene Stammkunden fühlen sich wertgeschätzt. Gleichzeitig bekommt das veranstaltende Unternehmen selbst einen besseren Einblick in die Zielgruppe: Wer interessiert sich für das Event, wer kommt als Besucher und was lockt die Gäste wirklich an?

Gerade bei Veranstaltungen der Industrie sind als Gäste häufig auch Personen zu begrüßen, die tatsächlich keine Kunden sind oder werden können. Doch sie gilt es dennoch zu begeistern, da sie über das Event sprechen werden und Mundpropanda als Werbemittel besonders wichtig ist. Aus vielerlei Gründen kommt es daher auf eine umfassende Vorbereitung solcher Kundenevents an. Dazu gehört auch die passende Ausstattung von Informationsständen.

Hier lassen sich beispielsweise Prospekthalter sinnvoll einsetzen. Sie sind nicht nur reine Deko-Objekte, sondern sorgen auch dafür, dass Besucher und Gäste mit den nötigen Informationen versorgt werden. Wer Firmen- oder Kundenevents plant, möchte sich mit diesen von der Allgemeinheit abheben. Das heißt, dass sich das Unternehmen gegenüber der Öffentlichkeit präsentieren und zeigen möchte, was es so viel besser kann als die Konkurrenz.

Industrie und Handel: Professionelle Produktpräsentation mit Prospekthaltern

Neben der Herausarbeitung der Alleinstellungsmerkmale, was ohnehin eine dauerhafte Aufgabe ist, gilt es, die Veranstaltung entsprechend vorzubereiten und sich selbst gewinnbringend zu präsentieren. Damit sind keine Versprechungen à la „Wir können alles bewerkstelligen!“ gemeint, sondern es geht vielmehr darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und sich als seriöser Partner zu verkaufen. Über das Anbieten von Unternehmensprospekten und Informationsbroschüren ist dies ebenso möglich wie über gute Beratungsgespräche an einem separaten (und ruhigen) Stand. Eine gelungene Präsentation auf der Veranstaltung ist die Basis für die Vermarktung der Produkte, über die ebenfalls auf dem Event informiert wird. Die optimale Ausstattung eines Messe- oder Informationsstandes sorgt also dafür, dass der Kundenkreis erweitert und neue Partner gewonnen werden können.

Vorteile von Prospekthaltern auf Kundenevents

Kaum ein Unternehmen aus der Industrie oder dem Handel bzw. aus dem Dienstleistungsbereich kommt ohne eine professionelle Präsentation eigener Produkte oder wenigstens die Information über das Firmenangebot aus. Wer neue Partner gewinnen will, muss diese zuerst einmal ansprechen. Sicherlich ist es ein Unterschied, ob jemand eine Veranstaltung vor Ort oder digitale Events planen möchte. Doch selbst bei Letzteren können Prospekthalter punkten, wenn sie beispielsweise auf dem Schreibtisch oder im präsentierten Umfeld der Firma vorhanden sind und auf dem Video erscheinen. Um sich nun auf der Messe vorzustellen, werden meist verschiedene Standmodule gebucht. Doch sie sind nicht alles und müssen durch die vielen kleinen Helfer ergänzt werden. Zu diesen gehören beispielsweise Prospekthalter, die aufgestellt oder an einer Modulwand angebracht werden. Letzteres ist weniger gängig, meist ist es untersagt, an den gebuchten Wänden Montagen vorzunehmen. Wer jedoch die Veranstaltung im eigenen Unternehmen durchführt, kann die Halter sowohl an der Wand anbringen als auch als Tischvariante aufstellen. Die Vorteile von Prospekthaltern bei derartigen Events sind klar: ansprechende Präsentation von Druckerzeugnissen

Einbindung in das Corporate Design möglich

leichte Befüllung und Entnahme der Printprodukte

kostengünstige Gestaltungs- und Individualisierungsvariante

durch unterschiedliche Größen individuelle Auswahl möglich

flexibler Einsatz von Tischprospekthaltern

auch neutrales Design möglich

Den richtigen Prospekthalter für jede Veranstaltung finden Mit Kundenevents sollen in der Industrie und im Handel Beziehungen zu Partnern und Kunden gestärkt werden. Sie müssen in gewisser Regelmäßigkeit stattfinden und sollen die gewünschte Zielgruppe individuell ansprechen. Meist finden derartige Veranstaltungen im Rahmen einer Messe statt, zu der ein eigener Stand gebucht wird. Möglich ist auch das Abhalten einer Hausmesse, was allerdings eine Vielzahl an weiteren Vorbereitungen nötig macht. Dafür wiederum ist das betreffende Unternehmen in der günstigen Position, auch die gesamte Gestaltung des Kundenevents selbst festzulegen. So können unter anderem Visitenkartenhalter für Messe- und Verkaufstische genutzt werden, um Besuchern den richtigen Weg zu den passenden Mitarbeitern zu weisen. Viele verschiedene Prospekthalter nutzen Bei Kundenevents kommt es auf Originalität und Einzigartigkeit sowie auf Abwechslung an. Das ist in der Industrie nicht immer ganz einfach, denn angebotene Produkte wechseln nicht von Jahr zu Jahr, sodass um jedes neue Produkt ein wahres Fest veranstaltet werden kann. Vielmehr gilt es, sich als beständiges Unternehmen zu präsentieren, das ein verlässlicher Partner ist. Dennoch darf bei diesen Veranstaltungen der Überraschungseffekt nicht fehlen. Während viele Firmen auf die gebuchte Unterhaltung setzen, ist es mittlerweile fast schon eine Überraschung, wenn jemand seinen Ausstellungsbereich auf klassische Weise dekoriert. Wie wäre es denn, einfach Flyer und Informationsbroschüren für die Besucher gut zugänglich und ansprechend zu präsentieren? Das ist mit Prospekthaltern möglich, die es in verschiedenen Größen und Formaten gibt. Dort müssen keinesfalls nur Kundenzeitschriften angeboten werden, die eingelegten Inhalte können für Abwechslung und kleine Überraschungen sorgen. Genutzt werden können sowohl Wand- als auch Tischprospekthalter, um einen Messestand oder Veranstaltungsraum zu dekorieren. Firmen aus der Industrie können derartige Halterungen auch im Produktionsbereich aufstellen oder montieren, um ähnlich verschiedener Stationen über bestimmte Dinge näher zu informieren. Dafür sind meist Tischaufsteller völlig ausreichend.

Kundenevents in der Industrie: Bestimmte Ziele im Auge behalten Nicht nur in der Industrie, sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen verfolgen Kundenevents einen bestimmten Zweck. Dafür ist es egal, ob die Vorbereitung einer Firmenfeier im kleinen Rahmen oder für ein riesiges Event ansteht. Es sollte daher stets vorab klar sein, was mit der Feier eigentlich erreicht werden soll. Geht es darum, das Unternehmen selbst vorzustellen und als Koryphäe in einem Bereich zu präsentieren? Oder soll ein neues Produkt vorgestellt werden? Sollen Image und Bekanntheit des Unternehmens gesteigert werden? Dass es ein unterhaltsames Fest wird, ist ein untergeordnetes Ziel, wenngleich es dennoch wichtig ist. Firmen müssen daher versuchen, Spaß und Nutzen zu vereinen, wobei für Letzteres die Präsentation von Prospekten und Broschüren unverzichtbar ist. Darum sind Prospekte so wichtig Meist wird bei Kundenevents auf die Vergabe von Werbemitteln gesetzt. Häufig werden Kugelschreiber und ähnliche Gimmicks verteilt. Doch wie sinnvoll ist der 10. Kuli, der seitens der besuchenden Partner in die Tasche gesteckt wird? Wie bleibend ist die Erinnerung an die Feierlichkeit, wenn dieser Stift in die Hand genommen wird? Nun werden Kritiker sagen, dass auch Broschüren als nicht besonders langlebig gelten, denn nicht selten landen sie direkt nach der Veranstaltung in der Papiertonne. Das gilt aber nur für die Broschüren, die nicht gut aufgemacht sind. Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen müssen sich daher nicht nur mit der Dekoration und der Aufstellung von Prospekthaltern befassen, sondern vielmehr bereits im Vorfeld auf Broschüren setzen, die eine hohe Aussagekraft haben. Werden diese ansprechend präsentiert und durch die Gäste mit nach Hause genommen, bewirkt das spätere Durchblättern und Lesen, dass das Fest in der Erinnerung bleibt. Derartig hochwertige Broschüren und Printprodukte werden häufig aufbewahrt. Sie sind damit eher Image- als Werbemittel.

Fazit: Kundenevents in der Industrie und im Handel gut vorbereiten

Ob in der Industrie, im Handel oder im Dienstleistungsbereich: Gilt es, Firmenevents vorzubereiten, gehört dazu mehr als nur die Buchung des Cateringservices. Auch die gesamte Dekoration eines Messe- oder Ausstellungsbereichs muss berücksichtigt werden. Das wiederum ist mithilfe von Prospekthaltern, in denen sich hochwertige Imagebroschüren des Unternehmens befinden, eine Leichtigkeit. Durch die Nutzung verschiedener Formate und Größen werden selbst diese kleinen Helfer zum Hingucker, der die Feierlichkeit oder die Vorstellung auf der Messe zum Erfolg werden lässt.