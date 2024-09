Die unsichtbaren Helfer im Regal

Die Produktwahrnehmung wird im Wesentlichen durch Ordnung verstärkt. Sind Regale aufgeräumt und übersichtlich, können Shopper schneller die gesuchten Produkte finden und diese dann auch gezielt entnehmen und kaufen. Dieser Effekt ist nicht nur für den Planeinkauf von Bedeutung, sondern ganz besonders auch beim Impulskauf. Produkte, die schnell sichtbar in den Fokus der Shopper gelangen, werden in der Regel, besser abverkauft. Die Kundenerfahrung erhält einen positiven Boostereffekt, denn ein angenehmes Einkaufserlebnis lässt Kunden länger im Geschäft verweilen und immer wieder in den Markt zurückkehren.



Mit den richtigen Experten an der Seite, lässt sich einfach und schnell ermitteln, wo es im Regal oder am Point of Sale hakt. Sie erkennen, an welchen Stellschrauben im Markt gedreht werden muss, damit der Umsatz steigt und auch die Kauflust bei den Shoppern angeregt wird. Meist genügt ein Blick auf die Produktplatzierung– und Präsentation, um die Lösung zu finden. POS TUNING bietet seinen Kunden beispielsweise die Expertise von 25 Jahren Erfahrung im Retailbereich und weiß um die Wünsche und Belange der Branche. Klar ist: Nicht nur die Umsatzzahlen sind entscheidend für den Erfolg im Handel. Hinter einem umsatzstarken Markt stecken viele kleine Details, die Kunden zu Fans werden lassen.

Klein aber oho

Sie sind die besten Kollegen im Alltag, doch gesehen werden sie selten. So richtig achtet auch niemand auf die wichtigen Dienste, die sie leisten. Es fällt allerdings sofort auf, wenn sie nicht da sind. Ganz still und ohne großen Auftritt verrichten sie ihre Arbeit. Von wem hier die Rede ist? Es sind die vielen kleinen Module am Point of Sale, die dafür sorgen, dass Ordnung und Übersicht im Handel herrschen.

Fachteiler, Frontscheiben, Warenschütten und modulare Präsentationssysteme heißen die fleißigen Helfer, die dafür sorgen, dass Regale übersichtlich bleiben. Wie sie das machen? Ganz leise und ohne Aufwand, denn einmal eingebaut, bemerkt sie kaum jemand. Produkte fallen nicht mehr um, verschieben sich nicht, stehen an der Regalfront, lassen sich komfortabel entnehmen und werden besser wahrgenommen. Hier stellen wir sie in einer Kurzübersicht vor:

Fachteiler : Sie bieten die einfachste Möglichkeit, um Produkte optisch sauber im Regal zu präsentieren. Installiert auf eine, an der Regalfront befestigte Schiene, lassen sich verschiedene Breiten einstellen, zwischen denen die Produkte in Reih und Glied einsortiert werden können. Sie sind in unterschiedlichen Längen und Höhen erhältlich und lassen sich direkt vor Ort auf das gewünschte Maß einstellen. Auf Wunsch lassen sich Fachteiler auch mit dem Branding des Kunden versehen und unterstützen damit die markenspezifische Ansprache.

Warenschütten : Sie eignen sich ideal für den Einsatz auf Theken, im Kassenbereich oder auch im Regal. Universell einsetzbar bieten sie Platz für alle kleinen Produkte, wie Reisekosmetik, Giveaways, Accessoires oder kleinteiliges Zubehör. Durch das transparente Material ist die Ware jederzeit gut sichtbar und lässt sich komfortabel entnehmen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Befüllung. Produkte können zeitsparend direkt in die Schütten gefüllt werden. Das spart Zeit und Kosten.

Frontscheiben : Um den Produkten an der Regalfront den richtigen Halt zu geben, sind Frontscheiben die beste Lösung. Sie sind in verschiedenen Höhen und Längen erhältlich und können auf eine vorher montierte Schiene eingesetzt werden. Die richtige Wahl der Frontscheibenhöhe ist entscheidend dafür, wie komfortabel sich die Warenentnahme darstellt. Ist die Scheibe im Verhältnis zu den dahinterstehenden Artikeln zu hoch, ist es schwierig die Ware zu entnehmen. Daher sollten Frontscheibenhöhen im richtigen Verhältnis zur Produkthöhe ausgewählt werden.

Modulare Warenpräsentationssysteme: Mit solch Baukastensystemen ausgestattet, lässt sich die Präsentation und Platzierung von Produkten perfekt organisieren. Diese Systeme enthalten alles, was die Ordnung und Übersicht am Point of Sale unterstützt. Und nicht nur das: Durch die automatische Frontpräsentation entfällt das Vorziehen der Ware und das Nachfüllen wird vereinfacht. Das spart Zeit und Geld. Somit ist die Entscheidung für solch ein System, wie es beispielsweise von POS TUNING angeboten wird, ein echter Gewinn in mehrfacher Hinsicht. Die Vorteile sind nicht nur für die Marktmitarbeiter spürbar. Auch die Kunden haben mehr Komfort beim Einkauf. Das Suchen nach dem Wunschprodukt entfällt und umständliches „Wühlen" im hintersten Regalbereich ist nicht mehr nötig.

Die Vorteile zeigen sich nicht nur Handling. Es gibt weitaus mehr Aspekte, die dafür sprechen, sich für unterstützende Produkte zu entscheiden.