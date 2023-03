Werbegeschenke: Mit Sicherheit besser

Ein RFID-Blocker funktioniert folgendermaßen:

RFID bedeutet „radio-frequency identification“, oder auf Deutsch: „Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen“. Diese Technologie beschreibt eine Möglichkeit, einen kleinen Chip per Funk auszulesen.

Ein Lesegerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld und überträgt so Energie auf den Chip, der keine eigene Stromversorgung hat. Eine Datenanfrage wird an die Chipkarte gesendet, die diese ohne Sicherheitsüberprüfung beantwortet, wenn sie nahe genug am Lesegerät ist.

Die passiven Transponder, die in Autoschlüsseln zur Entriegelung einer Wegfahrsperre eingesetzt werden, funktionieren ebenfalls nach demselben Prinzip. Kreditkarten und EC-Karten senden ebenfalls Daten, wenn sie angefunkt werden. Doch diese sind sensibler als die Daten, die ein Autoschlüssel übermittelt.

Er wird gemeinsam mit der Chipkarte aufbewahrt und versendet ein Störsignal, sobald die Chipkarte angefunkt wurde. Diese Technologie verhindert, dass Unbefugte die Daten der Bankkarte auslesen.

Nur, wenn man die Chipkarte aus dem Portemonnaie entfernt und somit den RFID-Blocker entfernt, kann sie für entsprechende Geräte lesbar sein. Somit ist ein kontaktloses Bezahlen an der Kasse im Supermarkt möglich, bevor die Karte wieder einen geschützten Platz neben dem RFID-Blocker bekommt.