Technologischer Fortschritt: Die Solarenergie geht mit großen Schritten voran!

Neue Technologie macht Solarenergie nachhaltiger

Eine Gruppe von Forschern der Universitäten Newcastle in England, Uppsala in Schweden und Neapel Federico II in Italien hat eine Technologie entwickelt, die kostengünstige Materialien, die in der Erdkruste reichlich vorhanden sind, zur Herstellung von Solarzellen verwendet, die effizienter sind als herkömmliche Geräte auf Siliziumbasis.

Sie haben dynamische dimere Kupferkomplexe mit tetradentaten Liganden geschaffen, d.h. Substanzen, die vier Donoratome gleichzeitig binden. Diese neuen Kupfersysteme bieten eine Kombination aus schnellem elektrischem Ladungstransport in einem noch nie dagewesenen Zwei-Elektronen-Redox-Mechanismus.