3D-Besichtigungen: Industrieauktionen auf moderne Art

Online-Auktionen sind keine neue Erfindung. Sie sind vor allem im privaten Bereich durch eBay und Co. bekannt. In der Industrie jedoch wurden die Auktionen in der Regel live und vor Ort durchgeführt. Interessenten konnten zu einem festgelegten Termin in die jeweilige Halle kommen und dort eine Besichtigung der Angebote vornehmen. Sie gaben ihr Gebot ab und die Versteigerung nahm ihren Lauf.

Im Zuge von Corona mussten jedoch andere Lösungen her, denn Kontaktbeschränkungen machten eine Auktion vor Ort fast unmöglich. Schnell kam die Idee auf, die bisher bereits bewährten Konzepte von Online-Auktionen auf Industrieauktionen zu übertragen. Der Erfolg der 3D-Besichtigungen zeigt, dass dies der richtige Weg ist.

Leistungsstarkes Angebot für zufriedene Auktionsteilnehmer

Damit die Industrieauktionen qualitativ auf dem gewünschten Niveau bleiben, kümmert sich ein ausgebildeter Gutachter darum, dass nur hochwertige Maschinen aufgenommen werden. Auch die CE-Kennzeichnung beim Wiederverkauf spielt eine Rolle.

Teilnehmer können sich darauf verlassen, dass die zum Verkauf angebotenen Maschinen und Geräte, Werkzeuge und Anlage den geltenden Rechts- und Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Darüber hinaus übernimmt das Auktionshaus alle wichtigen Leistungen, die mit dem Verkauf in Zusammenhang stehen. Dazu zählt beispielsweise der Qualitätscheck vor Ort, auch die Demontage sowie der Transport der verkauften Maschinen werden übernommen.

Industrieauktionshäuser haben zur Realisierung ihres Angebots in der Regel viele verschiedene Büros, die in ganz Europa oder sogar weltweit verteilt sind. Nur damit ist es möglich, den Bietenden lange Wege zu ersparen.

Hohe Reichweite der Angebote garantiert

Verkaufende Unternehmen stehen oft nicht nur unter finanziellem Druck, sondern auch unter Zeitdruck. Sie sind beispielsweise insolvent gegangen und nun geht es darum, mit dem bisherigen Betriebsvermögen dafür zu sorgen, dass die Gläubiger befriedigt werden.

Dies soll so schnell wie möglich gehen. Andere Unternehmen schließen beispielsweise wegen einer mangelnden Nachfolge. Auch sie möchten meist, dass die Veräußerung des Betriebsvermögens so rasch wie möglich vonstattengeht.

Diese Verkäufer profitieren von einem professionellen Auktionshaus, das 3D-Besichtigungen anbietet. Der Grund: Damit können die Angebote weltweit geschaltet werden bzw. sind diese von jedem Ort der Welt, zu jeder Zeit und Stunde zugänglich.

Ein ausgefeiltes Online-Marketing sorgt dafür, dass die Maschinenangebote auch wirklich weltweit erscheinen und somit überall dort auftauchen, wo sie interessant sein könnten.

Hochwertige Industriegüter, vorrangig für die Metall- und Holzindustrie verwendet, können somit schnell und unkompliziert den Besitzer wechseln. Die Reichweite und Sichtbarkeit der Angebote ist online deutlich größer als im Rahmen der üblichen Industrieauktionen vor Ort.