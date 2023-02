Unter Schutzatmosphäre verpackt: Was Folien in der Lebensmittelproduktion leisten.

Häufig findet man Verpackungen von Fleisch aus der Selbstbedienungstheke mit der Aufschrift „Unter Schutzatmosphäre verpackt“. Dieses Verfahren, ebenso bekannt als MAP – „Modified Atmosphere Packaging“, dient dazu, Lebensmittel haltbar zu machen. Hierbei wird in einer keimfreien Umgebung die Luft aus den Produktverpackungen gesaugt und anschließend ein sogenanntes Schutzgas eingefüllt. Dadurch bleiben die Lebensmittel längere Zeit frisch. Ein Schutzgas mit hohem Sauerstoffanteil kann zudem dafür sorgen, dass die natürliche rote Farbe bestimmter Fleischsorten über einen längeren Zeitraum beibehalten wird.



Was bedeutet „Unter Schutzatmosphäre verpackt“?

Das BfR schätzt, dass rund neunzig Prozent des frischen Fleisches, das im Supermarkt im Selbstbedienungsbereich angeboten wird, unter einer Schutzatmosphäre verpackt ist. Viele andere Produkte, darunter aufbackbare Brötchen, Kühlregal-Pasta-Spezialitäten, abgepackter Käse, Würstchen und vorgefertigtes Obst, sind auch mit einem Schutzgasgemisch vakuumiert. Diese Verpackungsmethode soll den Verderb des Produktes durch Mikroorganismen oder chemische Prozesse reduzieren, wodurch eine mikrobiologische Stabilität bis zum Verbrauchsdatum gewährleistet ist, sofern bei der Lagerung bestimmte Kriterien eingehalten werden.

Der Schutzgas-Mischung kann variieren, aber es besteht im Allgemeinen aus einer Kombination aus Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff, die in ihrer Menge anders ist als in normaler Luft. Einige Schutzgas-Arten haben eine Mischung, die weniger Sauerstoff und mehr Stickstoff und Kohlendioxid enthält. Durch das Befüllen der Verpackung und des Produkts mit der Schutzatmosphäre wird der Rest an Sauerstoff, der vorhanden ist, reduziert.

Wie werden Lebensmittelfolien und Verpackungsfolien hergestellt?

Lebensmittelfolien und Verpackungsfolien werden in der Regel durch Blasformen hergestellt. Dazu wird eine für die Verpackungsfolie benötigte Kunststoff-Pellets in einen Extruder eingegeben und verdampft, sodass eine Schmelze entsteht. Diese Schmelze wird dann durch eine Form geleitet, in der sie abgekühlt und auf die gewünschte Form gebracht wird. Anschließend werden die Folien dann noch mit verschiedenen Beschichtungen versehen, wie einer Barrierebeschichtung oder Druckfarben.

Erst die Verarbeitung mit Gummiwalzen macht die Folie tauglich

Gummiwalzen sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Folienherstellung. Sie werden hauptsächlich verwendet, um Folienmaterialien wie Kunststoffe, Metallfolien und Papier zu bearbeiten und zu glätten. Sie werden in verschiedenen Größen und Formen von spezialisierten Herstellern wie Kraiburg im österreichischen Geretsberg gefertigt, um den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Herstellungsprozesses gerecht zu werden. Die Größe der Walze hängt von der Größe der Folie ab, die verarbeitet werden soll. Sie können auch in verschiedenen Materialien hergestellt werden, einschließlich Metall, Kunststoff, Gummi und sogar Holz.

Gummiwalzen werden in der Folienherstellung auf verschiedene Weise verwendet, um die Folienmaterialien zu glätten, zu formen und zu polieren. Eine der häufigsten Anwendungen ist die Glättung der Oberfläche der Folie. Dies ist wichtig, damit das Endprodukt einheitlich und glatt ist. Gummiwalzen können auch verwendet werden, um die Folie zu formen und zu polieren.

Ohne Gummiwalzen keine Folien: Das ist der Grund

Gummiwalzen haben eine Vielzahl von Anwendungen in der Folienherstellung. Sie sind ein unverzichtbares Werkzeug, um die Gesamtqualität der Folienprodukte zu verbessern. Ohne sie wären viele der Folienprodukte unbrauchbar, da sie nicht glatt und einheitlich genug wären. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen in Gummiwalzen investieren, um ein hochwertiges Produkt herzustellen.

Haltbarkeit von Lebensmitteln

Lebensmittelhaltbarkeit ist ein wichtiges Thema, das vielen Menschen Sorgen bereitet. Unter Haltbarkeit versteht man in diesem Zusammenhang den Zeitraum, in dem ein Produkt seine ursprünglichen Eigenschaften beibehält. Dieser Zeitraum kann je nach Produkt variieren und ist abhängig von verschiedenen Faktoren, darunter die Art des Produkts, die Art seiner Verpackung und wie es gelagert wird.

Lebensmittel sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung und die meisten Menschen möchten sicherstellen, dass das Essen, das sie zu sich nehmen, nicht nur schmackhaft, sondern auch sicher und nahrhaft ist. Lebensmittelhaltbarkeit ist ein wesentlicher Faktor, der die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln beeinflusst.

Die Verpackung und Lagerung spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Haltbarkeit von Lebensmitteln geht. Um die Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln zu erhalten, müssen diese in der richtigen Verpackung und unter den richtigen Bedingungen gelagert werden. Hierzu gehören die richtige Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht. Die Verpackung sollte sorgfältig ausgewählt werden, um zu verhindern, dass das Produkt beschädigt oder geschädigt wird.

Lebensmittelhaltbarkeit hängt auch von der Art des Produkts ab. Einige Lebensmittel, wie Fisch, Fleisch und Milchprodukte, haben eine kurze Haltbarkeit und müssen schnell verarbeitet und konsumiert werden. Andere Lebensmittel, wie Konserven, Konservenfleisch und Konservenfisch, haben eine längere Haltbarkeit und können problemlos für einen längeren Zeitraum gelagert werden.

Es ist wichtig, die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu kennen. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass man nur frische und nahrhafte Lebensmittel isst. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Lebensmittel nicht über ihren Verfallsdatum hinaus verzehrt werden. Auf diese Weise können Gesundheitsrisiken vermieden werden.

Tabelle : Lebensmittel und ihre Haltbarkeit

Wie lange bleiben Lebensmittel frisch? Vakuumverpackungen versprechen eine außergewöhnlich lange Haltbarkeit, sogar noch nach 5 Jahren. Anbei finden Sie eine Liste, die die Frischehaltung von Lebensmittel sowohl ohne als auch mit Vakuumierung anhand von Zimmertemperatur, Kühlschrank- und Tiefkühllagerung angibt.,

Lebensmittel und ihre Haltbarkeit (Tabelle)

Lagerung bei Zimmertemperatur Nahrungsmittel bei Lagerung bei Zimmertemperatur Haltbarkeit ohne Vakuum Haltbarkeit in Vakuumverpackung Wein 2-3 Tage 20-25 Tage Roher Reis & Teigwaren 5-6 Monate 12 Monate Kaffee & Tee 2-3 Monate 12 Monate Gebäck & Kekse 4-6 Monate 12 Monate Brot & Brötchen 2-3 Tage 7-8 Tage Alkoholfreie Getränke 7-10 Tage 20-25 Tage

Lebensmittel und ihre Haltbarkeit (Tabelle)

Lagerung im Kühlschrank Nahrungsmittel bei Lagerung im Kühlschrank (+5/ -2 °C) Haltbarkeit ohne Vakuum Haltbarkeit in Vakuumverpackung Wild 2-3 Tage 30-40 Tage Weichkäse 5-7 Tage 13-15 Tage Schweinegeschnetzeltes 4-7 Tage 20-28 Tage Rohes Gemüse 5 Tage 18-20 Tage Rindfleisch 3-4 Tage 30-40 Tage Hartkäse 15-20 Tage 40-60 Tage Gekochte Teigwaren 2-3 Tage 8-12 Tage Geflügel 2-3 Tage 6-9 Tage Gebratenes Fleisch 2-3 Tage 8-12 Tage Ganzer Fisch 1-3 Tage 4-5 Tage Frisches Obst 3-7 Tage 8-25 Tage Frische Kräuter 2-3 Tage 7-14 Tage