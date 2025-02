Autonomes Fahren – Effizienzsteigerung und Innovation in der Industrie

Das autonome Fahren ermöglicht es Fahrzeugen, ohne menschliches Zutun eigenständig zu operieren. Durch eine Kombination aus fortschrittlichen Sensoren, künstlicher Intelligenz und leistungsstarken Algorithmen analysieren die Fahrzeuge ihre Umgebung in Echtzeit und treffen sichere Entscheidungen im Verkehr.

Industrieunternehmen profitieren insbesondere in den Bereichen Logistik, Fertigung und Intralogistik von dieser Entwicklung. Fahrerlose Transportsysteme in Werksgeländen, autonome Lieferfahrzeuge und intelligente Flottensteuerungen sind nur einige Beispiele für den Einsatz in der Industrie.