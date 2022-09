LoRaWAN: Vorteile, Nachteile, Beispiele, Nachfolger, Reichweite, Sensoren

LoRaWAN steht in der SmartCity und in weiten Bereichen der Industrie-Automation und -Überwachung für ein Netzwerkprotokoll, das aus der IoT nicht mehr wegzudenken ist. Doch aktuelle Entwicklungen zeigen, dass LoRaWAN eben doch nur sehr begrenzte Einsatzmöglichkeiten hat – und künftig wohl durch neue internationale Standards wie DECT 2020 NR verdrängt werden wird.



LoRaWAN: die Definition

LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network. Es realisiert die Übermittlung von Daten, die von schwer zugänglichen Sensoren und Messeinrichtungen über eine Strecke von mehreren Kilometern drahtlos gesendet werden müssen, über ein Low Power Wide Area Network (LPWAN). Somit ist ein LoRaWAN-Netzwerk für Kommunen geeignet, die bei der Messdatenerhebung an verschiedensten Stellen auf IoT (Internet of Things – das Internet der Dinge) setzen. Es sind Standorte von Sensoren an Ampeln, Parkplätzen, Recyclingcontainern, Flussläufen oder im Boden denkbar.

Vorteile

Von Vorteil ist die hohe Reichweite von weit über 10 km auf freier Strecke, stabile Verbindungen durch Hindernisse hindurch und der niedrige Energieverbrauch der Sensoren. Daher können sie über mehrere Jahre ohne Batterietausch betrieben werden. Diese Eigenschaften führen dazu, dass LoRa-Sensoren an schwer zugänglichen Orten eingesetzt werden können.

Nachteile

Der Einsatz an schwer zugänglichen Orten führt zu einem Nachteil, denn der Installationsaufwand kann entsprechend hoch sein, je schwerer ein Sensor an seinem Bestimmungsort zu platzieren ist. Hierfür fallen gegebenenfalls hohe Bau- oder Montagekosten an. Entsprechend arbeitsintensiv ist auch die spätere Wartung. Ein weiterer Nachteil ist, dass der LoRa-Standard nicht gänzlich offen und für jedermann verfügbar ist. Denn die Fertigung der zu verwendenden Funkchips ist der Firma Semtech vorbehalten. Sie ist ein Gründungsmitglied der LoRa Alliance, die den LoRa-Standard entwickelt und verabschiedet hat.

Wettbewerber und Nachfolger von LoRaWAN

Überträgt man die genannten Vor- und Nachteile ins industrielle Umfeld, werden die Schwächen noch wesentlich deutlicher. Daher hat LoRaWAN mit Wettbewerbern zu kämpfen, welche diese Nachteile eben nicht aufweisen. Doch sollte man fairerweise ncht nur bashen, sondern auch die Vorteile anerkennen: LoRaWAN-Sensoren sind interoperabel und in allen Netzen einsetzbar.

Nachfolgend die Verfahren, die LoRaWAN outperformen: so zum Beispiel bei Skalierbarkeit und Updatefähigkeit.

DECT 2020 NR: schneller, zuverlässiger und skalierbarer: bis 1 Million Geräte pro km²! Hier darf man getrost vom Nachfolger von LoRaWAN sprechen. Mit dem neuen Standard DECT 2020 NR hat kündigt sich das Ende der LoRaWAN -Ära an, denn das Konzept arbeitet mit höherer Bandbreite und vor allem ohne Flaschenhals des zentralen Operators und baut Sensornetze auf weitere Distanzen ( 200m indoor und 3km outdoor ) auf. Die eine höhere Zuverlässigkeit und Performance ist in praktischen Anwendungen ermittelt. Die Grundlage hierfür ist die Meshtechnologie des finnischen Herstellers Wirepas, der an der Entwicklung des DECT 2020 NR Standards maßgeblich mitgearbeitet hat. Die Sensoren im IoT-Mesh konnektieren sich selbst ohne jegliches menschliches Zutun, benötigen keinen zentralen Operator und arbeiten fehlertolerant. Sollte ein Knoten im Mesh ausfallen, werden die Daten automatisch über Nachbarknoten geroutet. Die letzte Domäne von LoRaWAN – Smart City / Smart Production – dürfte sehr schnell DECT 2020 NR zufallen, denn gerade hohe Dichten von IoT-Sensoren sind die Spurtstrecke von DECT 2020 NR mit Gerätedichten von 1 Million Geräten pro km².

Mioty kann besser Skalieren Im IoT Umfeld ist stets ein zentrales Problem zu nennen: Interferenzen verschiedener eingesetzter Systeme auf den Frequenzbändern. Und zusätzlich Kollisionen der Datenpakete – oftmals auch innerhalb eines Systems wie dem LoRaWAN-Netz. Beides verhindert, dass solche Netze eine steigende Zahl an Sensoren bedienen können: das sogenannte Skalieren ist dann nicht mehr zuverlässig abbildbar. Mioty kann eben wesentlich besser skalieren als LoRaWAN. Denn Mioty wurde gerade dafür geschaffen, eine sehr große Zahl an IoT-Knoten auch über große Distanzen zu pollen. Die Technik von Mioty ist dabei sehr raffiniert. Mit Telegram Splitting Multiple Access ( TSMA ) setzt man auf eine Technik aus dem ETSI TS 103 357 Standard. Ein Datenpaket wird zur Übertragung in mehrere Unterpakete zerlegt. Dabei werden mit Vorwärtsfehlerkorrekturalgorithmen so viele zusätzliche, redundante Pakete erzeugt, dass es für TSAM genügt, wenn nur 50% der gesendeten Unterpakete tatsächlich ankommen, um das zu übermittelnde Datenpaket zu rekonstruieren. Eine zweite Technik wird eingesetzt, die Unterpakete werden pseudozufällig versendet. Dabei werden sowohl die Sendefrequenzen als auch der Senderhythmus permanent variiert. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Paketkollisionen und zu Interferenzen kommt.

NB IOT kann man besser updaten und ist zuverlässiger Narrowband-IoT (NB-IoT) übertrifft LoRaWAN bei Updatefähigkeit und bei der Zuverlässigkeit.

LoRa und LoRaWAN

Hierbei ist zwischen den Begrifflichkeiten zu unterscheiden. So bezeichnet „LoRa“ die physikalischen Gegebenheiten der Hardware, während „LoRaWAN“ die Software-Schicht zur Realisierung der Funkverbindungen umschreibt. Die Hardware ist an das Unternehmen Semtech gebunden, LoRaWAN ist offen und frei verfügbar.

Was sind LoRaWAN-Sensoren?

Diese Sensoren sind die Endgeräte eines LoRa-Netzwerks. Sie ermitteln die Daten, die zu verarbeiten sind und senden sie an alle Gateways. Es gibt Sensoren für die Messung von Gaskonzentrationen, Feuchtigkeit, Energieverbrauch, Temperaturen, Positionsangaben und viele weitere Werte. Aufgrund des niedrigen Energiebedarfs, den der LoRa-Standard festlegt, können diese Endgeräte mehrere Jahre mit Batterien betrieben werden.

Wie funktioniert LoRaWAN?

Die Sensoren kommunizieren ausschließlich mit den LoRa-Gateways, nicht untereinander. Somit hat das Netzwerk eine sternförmige Struktur. Die Geräte nutzen in Europa die Frequenzbereiche

von 433,05 bis 434,79 MHz ( ISM-Band Region 1 ) und

) und 863 bis 870 MHz ( SRD-Band Europa ),

), in Nordamerika 902 bis 928 MHz (ISM-Band Region 2).

Mit Frequenzspreizung, unterschiedlichen Kanälen und einer Abdeckung durch mehrere Gateways ist quasi ein störungsfreier Funkverkehr möglich.

Die Datenrate beträgt je nach Funkkanal zwischen 0,3 und 50 kbit/s. Somit können zwar relativ wenig Daten gesendet werden, dafür über eine große Entfernung. Die Gateways stehen über ein wesentlich leistungsfähigeres Netzwerk wie LAN oder LTE mit dem Netzwerkserver in Verbindung. Dieser Server ist für die Verwaltung des Netzwerks und die Weitergabe an eine LoRaWAN-Software zur Datenverarbeitung sowie -speicherung zuständig.

Wie können Sensoren in LoRaWAN selbst Daten empfangen?

Grundsätzlich kann jedes Endgerät in einem LoRaWAN-Verbund Daten empfangen. Die Unterteilung von LoRa-Modulen in die Geräteklassen A, B und C legt fest, zu welchen Zeitpunkten das Gerät zum Datenempfang bereit ist. Hiernach richtet sich sein Energieverbrauch.