Was steckt wirklich hinter dem Comeback von MeinVZ?

Facebook:

Facebook, gegründet 2004, ist das weltweit größte soziale Netzwerk. Es bietet eine breite Palette an Funktionen und hat eine globale Reichweite. Facebook finanziert sich hauptsächlich durch Werbung, was die Nutzung für die Nutzer kostenlos macht. Im Vergleich zu MeinVZ bietet Facebook eine größere Vielfalt an Funktionen und eine internationale Nutzerbasis, was es besonders attraktiv macht.