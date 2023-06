Mobile Roboter: Definition und Beispiele

Mobile Roboter werden in verschiedenen Bereichen der Industrie eingesetzt, um effiziente und präzise Aufgaben zu erledigen. Ein typisches Anwendungsgebiet ist der Transport von Werkteilen in Fabriken. Diese Roboter können programmiert werden, um Materialien von einem Arbeitsplatz zum anderen zu bringen und somit den menschlichen Arbeitsaufwand zu reduzieren. Durch ihre Mobilität und ihre Fähigkeit, Hindernisse zu umgehen, können sie reibungslos durch die Produktionsstätten navigieren und den Materialfluss optimieren.



Mobile Roboter: Definition

Mobile Roboter sind bewegliche Maschinen, die nach einem vorgegebenen Programm bestimmte Aufgaben ausführen. Mobil bedeutet hier speziell, dass die Roboter sich innerhalb eines bestimmten Areals frei bewegen können. Je nach Art des Terrains in dieser Umgebung besitzen die mobilen Roboter angemessene Aktoren zu ihrer Fortbewegung. Dies sind Räder für eher ebenes Gelände, und es können auch Ketten oder Beine (s. Laufroboter) für unebenes Gelände sein.

Mobile Roboter: Historischer Hintergrund

Autonome mobile Roboter haben in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte kommerzielle Entwicklung erfahren. Während Forscher bereits seit den 1940er Jahren an Technologien für autonome Mobilität gearbeitet haben, wurden die Fortschritte hauptsächlich durch die Verfügbarkeit leistungsstärkerer und kostengünstiger Computer vorangetrieben. Mit dieser technologischen Revolution konnte eine rasche Entwicklung von Sensor-, Bildverarbeitungs- und Analysetechnologien erreicht werden. Die verbesserte Hardware ermöglicht es den Robotern, in Echtzeit mit ihrer Umgebung zu interagieren und sich zu vernetzen. Diese Autonomie hat dazu geführt, dass autonome mobile Roboter in verschiedenen Branchen wie der Industrie und dem Dienstleistungssektor eingesetzt werden können. Ihre Fähigkeit, eigenständig zu navigieren und Aufgaben auszuführen, hat zu einem zweistelligen Wachstum in diesem Bereich geführt. Die zunehmende Verbreitung von mobilen Robotern öffnet die Tür für ihre weltweite Einführung.

AMRs und Serviceroboter navigieren in verschiedenen Umgebungen

Die mobile Robotik befindet sich in einem äußerst dynamischen Entwicklungsfeld, das in den kommenden zehn Jahren spannende Fortschritte verspricht. Sowohl die Hardware als auch die Software werden von diesen Fortschritten profitieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der kontinuierlichen Verbesserung der Mobilität und Flexibilität mobiler Roboter. Mit jedem Fortschritt werden mobile Roboter leichter und können sich immer besser an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Insbesondere autonome mobile Roboter (AMRs) und Serviceroboter werden zunehmend befähigt, sowohl in Innenräumen als auch im Freien erfolgreich zu navigieren. Die kontinuierlichen Verbesserungen bei Sensoren und Softwarealgorithmen tragen dazu bei, dass die Navigations- und visuellen Fähigkeiten dieser Roboter immer präziser werden. Durch diese Entwicklungen wird die mobile Robotik in den kommenden Jahren neue Anwendungsbereiche erschließen und die Effizienz in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise Logistik oder Gesundheitswesen, weiter steigern.

3 Beispiele für mobile Roboter

Das neue Whitepaper der International Federation of Robotics (IFR) mit dem Titel „A Mobile Revolution – how mobility is reshaping robotics“ befasst sich mit der Auswirkung der Mobilität auf die Robotik und zeigt auf, warum diese Entwicklung bahnbrechend ist. Traditionell wurden mobile Roboter hauptsächlich in industriellen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise um Werkteile in Fabriken zu transportieren oder Maschinen zu beladen. Das Whitepaper untersucht nun, wie sich die Mobilität auf die Robotik auswirkt und zeigt auf, dass mobile Roboter zunehmend neue Einsatzbereiche erschließen. Durch ihre Fähigkeit, sich fortzubewegen, eröffnen sich Möglichkeiten für den Einsatz von Robotern in verschiedensten Umgebungen, sowohl in der Industrie als auch außerhalb. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Automatisierung und Effizienzsteigerung in verschiedenen Branchen. Das Whitepaper liefert detaillierte Analysen und Fallstudien, um die Bedeutung dieser bahnbrechenden Entwicklung zu untermauern.

Ubtech Robotics entwickelt UVC-Desinfektionsroboter für Klassenzimmer und Krankenhäuser Ubtech Robotics hat vor Kurzem Adibot-A vorgestellt, eine mobile Variante ihres vorherigen stationären Modells Adibot. Adibot-A ist ein Desinfektionsroboter, der über eine beeindruckende Funktion verfügt: die Aussendung von ultraviolettem Licht (UVC), das in der Lage ist, nahezu alle Keime abzutöten. Diese herausragende Eigenschaft macht Adibot-A besonders geeignet für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Klassenzimmern und Krankenhäusern. Dank seiner Mobilität ist der Roboter in der Lage, effizient verschiedene Räume zu erreichen und somit einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Hygiene zu leisten. Mit der Fähigkeit, Keime zu eliminieren, kann Adibot-A dazu beitragen, das Risiko von Infektionen zu reduzieren und somit das Wohlbefinden von Personen in diesen Einrichtungen zu fördern. Die innovative Technologie von Adibot-A ermöglicht es, den Desinfektionsprozess effektiver und zeitsparender zu gestalten, wodurch Ressourcen eingespart werden können. Bildbericht dazu hier. KI für Sauberkeit: Avidbots stellt intelligente Reinigungsroboter vor Neo, der neueste Reinigungsroboter des kanadischen Unternehmens Avidbots, zeichnet sich durch seine imposante Erscheinung und seine fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) aus. Mit einer Höhe von einem Meter fünfzig und einem Gewicht von fünfhundert Kilogramm ist Neo ein beeindruckendes Schwergewicht unter den Reinigungsrobotern. Dank seiner implementierten KI-Technologie erledigt der Roboter seine Aufgaben auf intelligente Weise. Egal ob es um das Reinigen von ausgedehnten Einkaufszentren, belebten Flughäfen oder anderen öffentlichen Bereichen geht, Neo ist in der Lage, Hindernisse eigenständig zu erkennen und zu umgehen, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen. Durch seine beeindruckenden technischen Merkmale und Fähigkeiten revolutioniert Neo die Reinigungsindustrie und trägt dazu bei, effiziente und zuverlässige Reinigungslösungen anzubieten. Bildbericht dazu hier. Neue Technologie von SRC: Miniatur-Roboter für individuelle Pflanzenbetreuung Die Small Robot Company (SRC) hat eine bahnbrechende Lösung für die Landwirtschaft entwickelt. Statt auf herkömmliche IoT-Technik zu setzen, haben sie Mini-Roboter entwickelt, die sich auf die individuelle Optimierung von Pflanzen spezialisieren. Diese innovative Herangehensweise ermöglicht nicht nur eine erhebliche Reduzierung des Pestizideinsatzes, sondern legt auch den Grundstein für eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion. Indem die Mini-Roboter gezielt jede einzelne Pflanze pflegen und optimieren, anstatt sich um große landwirtschaftliche Anbauflächen zu kümmern, wird eine effiziente und ressourcenschonende Bewirtschaftung ermöglicht. Bildbericht dazu hier.

Aktuelle Entwicklung mobiler Roboter

Mobile Roboter, auch als AMRs (Autonome Mobile Roboter) bezeichnet, haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und sind mittlerweile auch in verschiedenen Anwendungen im öffentlichen Raum zu finden. Diese technologischen Helfer übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben, um den Menschen im Alltag zu unterstützen. Eine Anwendung besteht darin, dass sie Kunden während des Einkaufsprozesses informieren. In Supermärkten oder Einkaufszentren können diese mobilen Roboter den Kunden hilfreiche Informationen über Produkte, Preise oder Standorte geben.

Darüber hinaus werden AMRs auch im Bereich des Zimmerservices in Hotels eingesetzt. Sie übernehmen die Auslieferung von Bestellungen auf den Zimmern, was zu einer effizienteren Serviceleistung führt. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Unterstützung bei polizeilichen Aufgaben. In städtischen Parks können die Roboter beispielsweise für Patrouillengänge eingesetzt werden, um die Sicherheit zu erhöhen und potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen. Das IFR-Whitepaper zur mobilen Revolution bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Anwendungsszenarien für mobile Roboter und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.