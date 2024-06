Reddit: Vom Startup zur Internetikone

Reddit wurde im Juni 2005 von Steve Huffman, Aaron Swartz und Alexis Ohanian gegründet. Die drei Gründer, die sich während ihrer Studienzeit an der University of Virginia kennenlernten, wollten eine Plattform schaffen, die den Austausch von Ideen und Inhalten fördert. Mit Unterstützung von Y Combinator, einem führenden Startup-Inkubator, erhielt Reddit die notwendige Anschubfinanzierung, um ihre Idee in die Tat umzusetzen.