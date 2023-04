Smart Meter: Definition, Vorteile, Pflicht, Preis

Mit dem Smart Meter wird ein digitaler Stromzähler durch ein Smart Meter Gateway als sicheres Kommunikationsmodul ergänzt. Die Übertragung von Stromverbrauchswerten erfolgt über LAN oder Mobilfunk. Die Messwerte stehen sowohl dem Anschlussnutzer als auch den beteiligten Unternehmen (Netzbetreiber, Energieversorger und Messstellenbetreiber) in anonymisierter Form zur Verfügung.



Update 20.04.2023: Energiezukunft: Bundestag beschließt beschleunigten Rollout von Smart Metern

Die Ampel-Koalition hat ein neues Gesetz (20/5549) verabschiedet, um die Digitalisierung der Energiewende zu beschleunigen. Ein wichtiger Bestandteil des Gesetzes ist die schnelle Installation von intelligenten Stromzählern, die dabei helfen sollen, Energie effizienter und kostengünstiger zu nutzen und das Stromnetz zu entlasten.

Definition: Was sind intelligente Smart Meter?

Der Smart Meter ist ein digitaler Stromzähler mit einem Smart Meter Gateway, das eine sichere und drahtlose Kommunikationsverbindung ermöglicht. Dank dieser Verbindung können Stromverbrauchswerte einfach und schnell übertragen werden, was sowohl den Nutzern als auch den Energieversorgungsunternehmen zugutekommt.

Smart Meter & PV-Anlage

Der Einsatz von Smart Metern ist bei Photovoltaikanlagen heutzutage üblich, da sie eine genaue Erfassung des Stromverbrauchs und der Einspeisung von erneuerbaren Energien ermöglichen und die Daten automatisch an ein intelligentes Energiemanagementsystem übermitteln.

Ein Smart Meter vom gleichen Hersteller wie der Wechselrichter wird in der Regel bevorzugt, um eine optimale Anbindung an das integrierte Energiemanagement zu gewährleisten. Alternativ kann man auch ein unabhängiges Gerät eines anderen Herstellers verwenden.

Ist das Smart Meter bei Photovoltaik Pflicht?

Eine Photovoltaikanlage ohne Smart Meter wäre ineffizient und unpraktisch. Der Smart Meter erfasst den Energieverbrauch im Haushalt und die Einspeisung von überschüssiger Energie in Echtzeit und übermittelt die Daten an ein intelligentes Energiemanagementsystem. Der Smart Meter kann von demselben Hersteller wie der Wechselrichter stammen oder von einem unabhängigen Anbieter.

Photovoltaik Smart Meter: Die Zukunft der Strommessung in Haushalten und Unternehmen

Mit Smart Meter Anlagen effektiv überwachen

Das Gerät erfasst kontinuierlich Ihren Stromverbrauch im Haushalt sowie den Überschuss an Solarstrom, der ins Netz eingespeist wird. Über das Online-Portal können Sie jederzeit die aktuellen Erzeugungsdaten Ihrer Photovoltaikanlage abrufen und diese bequem auf Ihrem Smartphone oder Laptop anzeigen lassen.

Verbrauchsdaten im Fokus: Smart Meter als Werkzeug gegen hohe Stromrechnungen

Die Überwachung des Stromverbrauchs im Haushalt hilft Ihnen dabei, Geräte mit hohem Stromverbrauch zu identifizieren und so Ihre Energiekosten zu senken. Ein Smart-Home-System kann Ihnen dabei helfen, Ihre Geräte automatisch zu steuern und den Einsatz von Stromfressern gezielt zu regulieren.

Intelligentes Energiemanagement leicht gemacht mit Smart Meter-Technologie

Der Smart Meter ist hauptsächlich dafür da, die erforderlichen Daten zu liefern, um ein intelligentes Energiemanagement zu ermöglichen. Diese Daten werden normalerweise an den Wechselrichter weitergeleitet, der ein integriertes Energiemanagementsystem hat. In manchen Fällen werden die Daten aber auch direkt an ein externes Energiemanagement-System gesendet.

Mit einem intelligenten Energiemanagementsystem können Sie Ihre Solaranlage effizienter nutzen. Das System analysiert Ihre Verbrauchs- und Erzeugungsdaten, um zu entscheiden, wie viel Energie ins Netz eingespeist, direkt verbraucht oder im Speicher gespeichert werden soll. Ziel ist es, den Eigenverbrauch von Solarstrom zu erhöhen und damit Ihre Energiekosten zu senken.

Smarte Lösungen für erneuerbare Energien: Smart Meter regulieren Solarenergie-Einspeisung

Ein Smart Meter kann die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage kontinuierlich überwachen und dabei helfen, Überschüsse im Stromnetz zu vermeiden.