Toom Baumarkt – Ein starker Player im deutschen Baumarktsegment Toom Baumarkt gehört zu den größten Baumarktketten in Deutschland. Mit über 300 Filialen deutschlandweit bietet das Unternehmen ein breites Sortiment für Heimwerker, Handwerker und Profis. Als Teil der Rewe Group hat sich Toom Baumarkt fest auf dem deutschen Markt etabliert und ist durch seinen Fokus auf nachhaltige Produkte und soziale Verantwortung ein wichtiger Akteur im Einzelhandel. Vorstellung Unternehmensentwicklung Marke und Nutzer Sortiment und Produkte Vertriebskanäle Aktuelles und Zukünftiges Bedeutung Vergleich Weitere Themen

Vorstellung des Unternehmens

Toom Baumarkt, eine Tochtergesellschaft der Rewe Group, ist ein führendes Unternehmen in der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen betreibt über 300 Märkte in Deutschland und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die sich sowohl an Heimwerker als auch an Profis richten. Mit seinem umfassenden Sortiment und der starken Kundenorientierung hat sich Toom Baumarkt als feste Größe auf dem Markt etabliert.

Toom Baumarkt steht für Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen legt großen Wert auf umweltfreundliche Produkte und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Als Teil der Rewe Group profitiert Toom Baumarkt von den Synergien eines großen Handelskonzerns und kann so ein breites Sortiment und wettbewerbsfähige Preise bieten. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen aktiv für den Umweltschutz und die soziale Verantwortung, was es zu einem attraktiven Anbieter im deutschen Baumarktmarkt macht.

Meilensteine der Unternehmensentwicklung

Toom Baumarkt wurde 1978 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Das Unternehmen hat seine Expansion sowohl durch die Eröffnung neuer Märkte als auch durch Akquisitionen von Wettbewerbern vorangetrieben. Seit seiner Gründung hat Toom Baumarkt mehrere strategische Schritte unternommen, um seine Marktposition zu stärken und den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Die Integration in die Rewe Group, die Einführung nachhaltiger Produktlinien und der Ausbau der Online-Präsenz sind nur einige der wichtigen Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens.

1978: Gründung von Toom Baumarkt

1980er Jahre: Expansion durch Eröffnung neuer Filialen

1993: Integration in die Rewe Group

2000er Jahre: Einführung nachhaltiger Produkte

2010: Ausbau des E-Commerce-Angebots

2020: Über 300 Filialen deutschlandweit

Markenstärke und Zielgruppenansprache von Toom Baumarkt

Toom Baumarkt richtet sich mit seinem breiten Angebot sowohl an private Heimwerker als auch an professionelle Handwerker und Baufirmen. Die Marke steht für Qualität und Verlässlichkeit und hebt sich durch ihr umfangreiches Sortiment und ihren exzellenten Kundenservice von der Konkurrenz ab. Toom Baumarkt setzt stark auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, was bei den umweltbewussten Konsumenten Anklang findet. Die Zielgruppe von Toom Baumarkt ist daher breit gefächert, von jungen Heimwerkern über Familien bis hin zu professionellen Handwerkern und Bauunternehmen.

Sortiment und Produkte, Soziale und ökologische Verantwortung

Das Sortiment von Toom Baumarkt umfasst alles, was Heimwerker und Profis für ihre Bau- und Renovierungsprojekte benötigen. Von Baumaterialien über Werkzeuge bis hin zu Pflanzen und Gartenzubehör bietet das Unternehmen eine breite Palette an Produkten an. Toom Baumarkt legt dabei großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen führt eine Vielzahl von ökologisch zertifizierten Produkten und ist bestrebt, seine Geschäftsprozesse umweltfreundlich zu gestalten. Auch in Bezug auf soziale Verantwortung engagiert sich Toom Baumarkt stark, zum Beispiel durch Initiativen zur Förderung der Inklusion und fairen Arbeitsbedingungen.

Vertriebskanäle von Toom Baumarkt

Toom Baumarkt setzt auf eine Kombination aus stationärem Handel und Online-Präsenz. Mit über 300 Märkten in Deutschland bietet das Unternehmen seinen Kunden flächendeckend Zugang zu seinen Produkten und Dienstleistungen. Zusätzlich hat Toom Baumarkt in den letzten Jahren seine Online-Präsenz ausgebaut und bietet über seinen Onlineshop eine breite Produktpalette zum Kauf an. Die Kombination aus stationärem Handel und E-Commerce ermöglicht es Toom Baumarkt, seine Kunden sowohl vor Ort als auch digital zu erreichen.

Stationäre Filialen in Deutschland

Online-Shop für Heimwerkerbedarf

Click-and-Collect-Service

Direktlieferung von sperrigen Gütern

Kundensupport über digitale Kanäle

Aktuelle Veränderungen und zukünftige Pläne

Toom Baumarkt befindet sich in einem stetigen Wandel, um den Anforderungen eines sich verändernden Marktes gerecht zu werden. Aktuell setzt das Unternehmen auf den Ausbau seiner digitalen Angebote und die Stärkung seiner Nachhaltigkeitsstrategie. In Zukunft plant Toom Baumarkt, seine Marktpräsenz weiter auszubauen und noch stärker auf nachhaltige Produkte und Geschäftsprozesse zu setzen. Zudem wird der E-Commerce-Bereich weiter ausgebaut, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Die Bedeutung von Toom Baumarkt für den deutschen Einzelhandel

Toom Baumarkt ist ein bedeutender Akteur im deutschen Einzelhandel. Mit seiner breiten Produktpalette, dem Fokus auf Nachhaltigkeit und seiner starken Kundenorientierung hat sich das Unternehmen fest in der Baumarktbranche etabliert. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung von Heimwerkern und Handwerkern mit den notwendigen Materialien und Werkzeugen und trägt gleichzeitig dazu bei, den ökologischen Fußabdruck der Branche zu verringern.

Vergleich mit 5 Mitbewerbern

Im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten wie Obi, Bauhaus, Hornbach, Hagebau und Hellweg zeichnet sich Toom Baumarkt durch seinen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Kundenservice aus. Während alle großen Baumarktketten ein ähnliches Sortiment anbieten, setzt Toom Baumarkt besonders auf umweltfreundliche Produkte und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Dies macht das Unternehmen für Kunden, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, besonders attraktiv.

Unternehmen Nachhaltigkeit Sortiment Preisniveau Kundenservice Online-Shop Toom Baumarkt Sehr stark Umfangreich, besonders im Garten- und Bausektor Mittel Sehr gut Ja, mit Click & Collect Hornbach Stark Breit, Fokus auf Profis Mittel bis hoch Gut Ja Bauhaus Mittel Sehr breit, große DIY-Abteilungen Mittel bis hoch Gut Ja OBI Mittel Breit, viele Eigenmarken Mittel Gut Ja, mit Click & Collect Hagebau Weniger stark Breit, besonders im Bereich Holz und Bau Mittel Durchschnittlich Ja

Weitere Themen rund um Toom Baumarkt

Neben dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit gibt es weitere Aspekte, die Toom Baumarkt zu einem besonderen Akteur in der Baumarktbranche machen. Die enge Anbindung an die Rewe Group ermöglicht es dem Unternehmen, Synergien zu nutzen und seine Position im deutschen Markt weiter zu stärken. Darüber hinaus bietet Toom Baumarkt regelmäßig Schulungen und Workshops für seine Kunden an, um deren handwerkliche Fähigkeiten zu fördern und zu erweitern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Engagement von Toom Baumarkt in der Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Schulung seines Personals, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nicht nur fachlich kompetent sind, sondern auch im Kundenkontakt eine hohe Servicequalität bieten. Diese kontinuierliche Schulung trägt dazu bei, dass Kunden eine fundierte Beratung und hilfreiche Tipps erhalten – sei es bei der Auswahl des richtigen Werkzeugs, der Planung eines Projekts oder der Auswahl von umweltfreundlichen Materialien.

Toom Baumarkt ist auch bekannt für seine umfangreichen Kooperationen mit führenden Marken und Herstellern. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden nicht nur eine breite Palette von Produkten anzubieten, sondern auch exklusive Angebote und innovative Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Heimwerkern und Handwerkern abgestimmt sind. Diese Partnerschaften stärken das Vertrauen der Kunden und tragen zur Positionierung von Toom Baumarkt als zuverlässiger Partner im Bau- und Renovierungssektor bei.

Ein besonderes Augenmerk legt Toom Baumarkt auf seine lokalen Initiativen. Das Unternehmen unterstützt regelmäßig regionale Projekte und fördert gemeinnützige Organisationen, die im Bereich der Umweltbildung und -pflege tätig sind. Diese lokale Verankerung stärkt die Bindung zu den Gemeinden, in denen Toom Baumarkt vertreten ist, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für soziale Verantwortung. Besonders beliebt sind die jährlichen „Grün-Aktionen“, bei denen Kunden ermutigt werden, ihren Garten oder Balkon nachhaltig zu gestalten, mit Hilfe von ökologischen Produkten, die direkt bei Toom Baumarkt erworben werden können.

Auch in puncto Innovation setzt Toom Baumarkt Maßstäbe. So hat das Unternehmen in den letzten Jahren in den Bereich der Digitalisierung investiert, um seinen Kunden ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten. Von einer benutzerfreundlichen Webseite über eine App mit praktischen Tools bis hin zu intelligenten Services wie dem „Click and Collect“-Modell ermöglicht Toom Baumarkt seinen Kunden eine nahtlose Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Kanälen. Dies ist ein klarer Vorteil in einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Kunden mehr Flexibilität und Komfort erwarten.

Zu den weiteren besonderen Angeboten zählen auch maßgeschneiderte Beratungslösungen. Kunden können beispielsweise individuelle Beratungstermine im Markt oder online buchen, um gezielt Unterstützung bei komplexen Bau- oder Renovierungsvorhaben zu erhalten. Diese personalisierte Beratung hebt Toom Baumarkt von seinen Mitbewerbern ab, die oft weniger intensiven Fokus auf direkte Kundeninteraktion legen.

Ein oft unterschätzter Vorteil von Toom Baumarkt ist auch die breite Verfügbarkeit von Mietgeräten. Kunden, die nicht in teures Spezialwerkzeug investieren möchten, haben die Möglichkeit, eine Vielzahl von Geräten und Maschinen für ihre Projekte zu mieten. Dies macht es besonders für Gelegenheits-Heimwerker und kleinere Unternehmen attraktiv, die keine regelmäßige Nutzung solcher Geräte benötigen, aber dennoch von professionellem Equipment profitieren möchten.

Nicht zu vergessen sind die verschiedenen Nachhaltigkeitszertifizierungen, die Toom Baumarkt in den letzten Jahren erhalten hat. Das Unternehmen bemüht sich um die Zertifizierung seiner Produkte und Dienstleistungen durch renommierte Umweltlabels und setzt sich aktiv für nachhaltige Geschäftspraktiken ein. So wird beispielsweise der Einsatz von umweltfreundlichen Verpackungen gefördert und der Energieverbrauch in den Filialen optimiert. Toom Baumarkt ist damit nicht nur für umweltbewusste Kunden eine attraktive Wahl, sondern auch ein Vorreiter in der Branche, wenn es darum geht, ökologische Standards zu etablieren.

Abschließend ist Toom Baumarkt auch ein beliebter Arbeitgeber. Das Unternehmen bietet zahlreiche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und engagiert sich aktiv für die Förderung junger Talente. Mitarbeiter können sich auf ein Arbeitsumfeld verlassen, das auf Respekt, Weiterbildung und persönlicher Entwicklung basiert. Dies trägt maßgeblich zur positiven Unternehmenskultur bei und zeigt, dass Toom Baumarkt nicht nur seine Kunden, sondern auch seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt.

Zusammengefasst zeichnet sich Toom Baumarkt durch ein breites Spektrum an zusätzlichen Angeboten und Maßnahmen aus, die das Unternehmen zu einem der führenden Baumärkte in Deutschland machen. Ob Kundenberatung, lokale Projekte, Innovationen oder Mitarbeiterförderung – Toom Baumarkt setzt sich in vielerlei Hinsicht ab und bleibt somit ein wichtiger Akteur im hart umkämpften Baumarktsektor.