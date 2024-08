PROTEA setzt auf maßgeschneiderte Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS

PROTEA, der polnische Kranhersteller, vertraut seit langem auf die Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS. Für seine Brückenkrane, die in der Biogas-Herstellung eingesetzt werden, nutzt PROTEA die leistungsstarken MAXXDRIVE(R) Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS. Mit einem beeindruckenden Drehmomentbereich von bis zu 282.000 Nm bieten diese Getriebe die erforderliche Leistung für schwere Lasten. Darüber hinaus optimiert PROTEA das Hubwerk seiner Krane mit dem robusten MAXXDRIVE(R) XD Stirnradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS, das speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde.



Maßgeschneiderte Antriebslösungen für verschiedene Kranarten und Traglastbereiche

PROTEA optimiert seine Krane mit robustem Stirnradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS

Das Hubwerk der Krane von PROTEA wird mit einem robusten MAXXDRIVE(R) XD Stirnradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS optimiert. Dieses speziell für schwere Lasten entwickelte Stirnradgetriebe basiert auf dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip und verfügt über eine gestreckte Anordnung der Getriebestufen, die einen U-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Dadurch können Seiltrommel und Motor problemlos auf der gleichen Getriebeseite angeordnet werden. Die Antriebe für Kran und Katze nutzen ebenfalls die leistungsstarken MAXXDRIVE Industriegetriebe von NORD DRIVESYSTEMS.

NORD DRIVESYSTEMS erweitert Portfolio: mehr Flexibilität für Krananwendungen

NORD DRIVESYSTEMS erweitert kontinuierlich sein Produktangebot, um den wachsenden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Durch die kürzliche Erweiterung des MAXXDRIVE(R) XD Angebots um zusätzliche Baugrößen können Hubantriebe für Krananwendungen nun noch besser an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit Achsabständen von bis zu 1.281 mm ermöglichen die Industriegetriebe eine passgenaue und wirtschaftliche Dimensionierung der Antriebe. Durch die optimierte Nutzung des Bauraums wird außerdem das Gewicht des Antriebs reduziert, was zu einer erhöhten Flexibilität bei der Konstruktion von Krananlagen führt.

PROTEA setzt auf Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS für Zuverlässigkeit

PROTEA, ein langjähriger Partner von NORD DRIVESYSTEMS, hat sich aufgrund der Zuverlässigkeit und Qualität der Antriebslösungen für das Unternehmen entschieden. Tomasz Poprawa, Projektleiter bei PROTEA, hebt die weltweite Anerkennung der NORD-Komponenten und die hohe Qualität der Produkte hervor. Besonders schätzt er die Haltbarkeit der einteiligen UNICASE-Gehäuse und die geringen Wartungskosten. Durch die doppelten Dichtungen wird ein störungsfreier Betrieb ohne Leckagen gewährleistet. PROTEA und NORD DRIVESYSTEMS arbeiten eng zusammen, um die optimale Antriebslösung für ihre Krananwendungen zu finden.

