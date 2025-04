DSLV Hauptgeschäftsführer kritisiert Koalitionsvertrag: Investitionen und Kraftstoffe im Fokus

In einem aktuellen Podcast äußert sich Frank Huster, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV), zum Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung. Dabei betont er die Bedeutung von alternativen Kraftstoffen für den Klimaschutz sowie den schnellen Ausbau der Infrastruktur. Des Weiteren spricht er sich für eine erhöhte Investitionssicherheit für Unternehmen aus. Der Podcast wird am 17. April auf verschiedenen Plattformen und auf der Website www.verkehrsrundschau.de veröffentlicht.



Frank Huster betont Steueranreize und Strompreissenkungen als Wachstumsbeschleuniger

Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, äußert sich in einem Podcast zum Koalitionsvertrag und betont die Bedeutung von Steueranreizen, Strompreissenkungen und verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten für das Wirtschaftswachstum. Er sieht diese Maßnahmen als vorrangig an, um das Wachstum zu beschleunigen. Gleichzeitig weist er auf die harten Konfliktlinien in der Arbeits- und Sozialpolitik hin, die das Wachstum behindern können.

Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, sieht im Koalitionsvertrag die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro im Jahr 2026 als bereits beschlossene Maßnahme, obwohl die Mindestlohnkommission darüber autonom entscheiden muss. Er betont weiterhin die Forderung des DSLV nach einer Begrenzung der Lohnzusatzkosten auf maximal 40 Prozent, um die Wirtschaft zu entlasten und den Logistiksektor anzukurbeln.

DSLV fordert Stärkung der Infrastruktur für Wirtschaftsstandort Deutschland

Die Stärkung der Infrastruktur in Deutschland ist eine wichtige Forderung des DSLV, um den Logistik- und Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu erhalten. Der Ausbau der Verkehrswege für alle Verkehrsträger ist dabei von großer Bedeutung, um die Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Ohne eine solide Infrastruktur ist es der Logistikbranche nicht möglich zu wachsen, was wiederum den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet.

VerkehrsRundschau: Fachmagazin für Spedition, Transport und Logistik

Die VerkehrsRundschau ist ein angesehenes Fachmagazin, das sich auf die Bereiche Spedition, Transport und Logistik spezialisiert hat. Es zeichnet sich durch praxisorientierte, exklusive und unabhängige Informationen aus. Der Online-Service der VerkehrsRundschau bietet tägliche Updates zu den wichtigsten Entwicklungen in der Transport- und Logistikbranche. Abonnenten von „VerkehrsRundschau plus“ erhalten zudem Zugang zu branchenrelevanten Kennzahlen, Arbeitshilfen, Rechts- und Ladungssicherungs-Blogs sowie weiteren praxisnahen Informationsquellen. Weitere Informationen zu diesem renommierten Fachmagazin finden Sie unter www.verkehrsrundschau.de und www.verkehrsrundschau-plus.de.

Frank Huster kritisiert Koalitionsvertrag: Mehr Investitionssicherheit und Infrastrukturausbau gefordert

Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, äußert sich kritisch zum Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung. Er fordert mehr Investitionssicherheit für Unternehmen sowie den Ausbau alternativer Kraftstoffe im Bereich des Klimaschutzes. Zudem betont er die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur für die Logistikbranche. Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, werden Steueranreize, Strompreissenkungen und verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten als mögliche Maßnahmen genannt.

Die unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Arbeits- und Sozialpolitik werden als ernsthafte Hindernisse für das Wirtschaftswachstum betrachtet. Der Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV) unterstreicht die entscheidende Rolle einer effizienten Infrastruktur für den Erfolg des Logistik- und Wirtschaftsstandorts Deutschland. Ohne eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur sind die lebenswichtigen Adern der Logistikbranche gefährdet und der Standort Deutschland wird geschwächt.