Die Hydrotec Technologies AG, ein führendes Unternehmen in der Produktentwicklung und Unternehmensführung, hat beschlossen, ab Juli 2025 eine eigene Eisengießerei in Wildeshausen zu betreiben. Mit dieser mutigen Entscheidung setzt Hydrotec neue Maßstäbe in der Industrie. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die Deutschland verlassen, investiert Hydrotec in eine hochmoderne Eisengießerei und trägt damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei.



Hydrotec Technologies AG investiert in hochmoderne Gießerei

Die Entscheidung von Hydrotec, eine hochmoderne Gießerei am Standort des Stammwerks in Niedersachsen zu bauen, bietet sowohl dem Unternehmen als auch den Kunden zahlreiche Vorteile. Durch die zentrale Lage in Deutschland und Europa ermöglicht die Gießerei eine effiziente und schnelle Distribution. Zudem profitiert Hydrotec von hochqualifizierten Arbeitskräften, dem Zugang zu wichtigen Märkten und der Nutzung erneuerbarer Energien. Durch umweltfreundliche Produktionspraktiken und Investitionen in Forschung und Entwicklung stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit.

Hydrotec Technologies AG produziert klassische Tiefbau-Produkte aus Grauguss und Gusseisen

Die Hydrotec Technologies AG hat sich darauf spezialisiert, in ihrer neuen Eisengießerei in Wildeshausen klassische Tiefbau-Produkte aus Grauguss und duktilem Gusseisen herzustellen. Dazu zählen unter anderem Aufsätze für Straßenabläufe und Abdeckungen für Entwässerungsrinnen. Zusätzlich plant das Unternehmen, im letzten Quartal dieses Jahres auch Gussprodukte im Sandgussverfahren nach Kundenwunsch anzufertigen. Durch die Optimierung der Prozesse und den effizienten Einsatz von Ressourcen sollen in Zukunft auch kundenspezifische Produkte in der Gießerei hergestellt werden. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Hydrotec-Produkte sind dabei von entscheidender Bedeutung.

Hydrotec Technologies AG erweitert Produktions- und Lagerfläche um 13.000 m²

Die Hydrotec Technologies AG betreibt eine eigene Eisengießerei in Wildeshausen, um ihre Präsenz auf internationalen Märkten weiter auszubauen. Die Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche um 13.000 Quadratmeter ermöglicht eine effiziente Herstellung und Lagerung von Produkten. Die leistungsfähige Infrastruktur bietet beste Voraussetzungen für eine optimierte Produktion und einen reibungslosen Betrieb. Das dreigeschossige Sozialgebäude schafft zudem angenehme Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.

Hydrotec Technologies eröffnet innovative Eisengießerei in Wildeshausen

Die Entscheidung der Hydrotec Technologies AG, eine eigene Eisengießerei in Wildeshausen zu betreiben, ist ein mutiger Schritt, der dem Unternehmen zahlreiche Vorteile bietet. Mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Stärkung des Standorts Deutschland trägt Hydrotec zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks durch die Nutzung erneuerbarer Energien und umweltfreundlicher Produktionspraktiken. Die hochmoderne Gießerei ermöglicht eine effiziente Produktion und Lagerung von Produkten und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.