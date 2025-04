Eplan L!VE: Effizienzsteigerung in Engineering und Fertigung dank Eaton-Beispiel

Bei der weltweiten Online-Veranstaltung „Eplan L!VE“ haben Teilnehmer die Möglichkeit, direkt aus der Praxis zu erfahren, wie Eaton in Hengelo seine Engineering- und Fertigungsprozesse optimiert hat. In nur zweieinhalb Stunden erhalten sie kompakte Einblicke in neue Ideen und bewährte Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Darüber hinaus werden Neuigkeiten zum Portfolio und zur Strategie von Eplan präsentiert, was für alle interessant ist, die ihre Prozesse optimieren und ihre Produktivität steigern möchten.



Eaton in Hengelo optimiert Engineering- und Fertigungsprozesse mit Eplan L!VE

Eaton in Hengelo hat in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, Engineering- und Schaltanlagenbau-Prozesse effizienter zu gestalten. Durch die Implementierung eines datengetriebenen Ansatzes und die Umstellung auf Eplan konnte das Unternehmen seine Engineering-Methodik und Prozesse optimieren. Diese Erfahrungen werden nun im Rahmen von Eplan L!VE vorgestellt, einer Online-Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfindet. Dort erhalten Teilnehmer spannende Einblicke in die erfolgreiche Umsetzung des datengetriebenen Ansatzes bei Eaton in Hengelo.

Bei der diesjährigen Veranstaltung „Forward Thinking from Design to Manufacture“ werden Ingenieure und Fertigungsexperten aus aller Welt eingeladen, um neue Konstruktionsansätze für eine höhere Profitabilität in Engineering und Fertigung kennenzulernen. Der besondere Fokus liegt diesmal auf den Produktionshallen von Eaton, wo die Veranstaltung gestreamt wird. Dabei wird gezeigt, dass diese Ansätze nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für kleine Steuerungs- und Schaltanlagenbauer erfolgreich umgesetzt werden können.

Effizienter Steuerungs- und Schaltanlagenbau durch Automatisierung und Eplan-Lösungen

Die weltweite Online-Veranstaltung „Eplan L!VE“ bietet Fachleuten und Interessierten die Möglichkeit, live zu erleben, wie Eaton seinen Steuerungs- und Schaltanlagenbau durch maximale Automatisierung auf Effizienz getrimmt hat. Die Lösungen von Eplan spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie standardisierte Daten auf Basis des Digitalen Zwillings von der Konstruktion bis zur Fertigung bereitstellen.

Die Eplan Engineering Configuration (EEC) und eine innovative Konstruktionsmethodik ermöglichen bei Eaton die automatisierte Generierung von Schaltplänen, Stücklisten, Klemmen- und Verdrahtungslisten. Früher war die Aktualisierung dieser Dokumente mit großem Aufwand verbunden. Doch dank Eplan werden sie nun automatisch auf dem neuesten Stand gehalten, da alle Daten aus einer zentralen Quelle stammen. Dies spart Zeit und erhöht die Genauigkeit der Dokumentation.

Durch die tiefe Integration der Fertigung in die Engineering-Prozesse wird eine erhebliche Effizienzsteigerung erreicht. Mithilfe von Eplan Pro Panel erfolgt die vollständige digitale Planung des Schaltschrankaufbaus in 3D, wodurch die Daten für das automatische Routing bereitgestellt werden können. Die Maschinen von Rittal Automation Systems ermöglichen zudem eine vollautomatisierte Produktion von bis zu 1.000 Drähten pro Tag und vereinfachen die Bearbeitung von Kupferschienen. Dank der nahtlosen Integration der Eplan Daten sind alle Prozesse in Verdrahtung und Fertigung äußerst effizient gestaltet.

Eine exklusive Sneak Preview der kommenden Eplan Plattform 2026 bei Eaton

Im Rahmen von Eplan L!VE erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Konstruktions- und Produktionsprozesse bei Eaton. Als Highlight wird eine exklusive Sneak Preview der kommenden Eplan Plattform 2026 präsentiert. Dabei werden erste Einblicke in die neuen Ansichten in Eplan Pro Panel gegeben, die eine schnellere Navigation in 3D ermöglichen. Zudem wird der künftige direkte Zugriff auf Artikeldaten im Data Portal von Eplan Electric P8 vorgestellt.

Die neue Single-Line-Technik in Eplan Preplanning ist eine spannende Innovation, die Anwendern ermöglicht, Symbole und Bauteile bereits in der Vorplanung miteinander zu verbinden. Dadurch wird die logische Verknüpfung von Elementen erleichtert und eine effizientere Planung ermöglicht. Sebastian Seitz, CEO von Eplan, wird zudem die zukünftige Strategie des Unternehmens vorstellen, einschließlich Einblicken in Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz.

Eaton: Globaler Anbieter für intelligentes Energiemanagement und Technologiepartner von Eplan

Eaton ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energiemanagementlösungen und seit 2023 Teil des renommierten Eplan Partner Networks. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Energieverteilungs-, Schalt- und Steuergeräten spezialisiert. Eaton bietet eine breite Palette seiner Energiesysteme und Komponenten über das Eplan Data Portal an und setzt selbst auf die innovativen Lösungen von Eplan für den eigenen Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Dank der Zusammenarbeit mit Rittal Automation Systems werden auch die Fertigungsprozesse optimiert und vereinfacht.

Effiziente Engineering- und Fertigungsprozesse: Live-Einblicke bei Eplan L!VE

Effizienzsteigerung im Engineering und Fertigungsprozess durch Eplan Lösungen

Effiziente Engineering- und Fertigungsprozesse: Lernen Sie von Eaton

Eplan L!VE ist eine globale Online-Veranstaltung, bei der Ingenieure und Fertigungsexperten aus aller Welt direkt aus der Praxis lernen können. Am Beispiel von Eaton in Hengelo wird gezeigt, wie ein datengetriebener Ansatz und die Nutzung der Eplan Lösungen zu erheblichen Verbesserungen in Engineering- und Fertigungsprozessen führen können. Durch die Verwendung standardisierter Daten auf Basis des Digitalen Zwillings wird ein nahtloser und effizienter Prozess von der Konstruktion bis zur Fertigung gewährleistet.

Durch die Integration von Eplan Pro Panel und den Lösungen von Rittal Automation Systems erfolgt eine vollständige Digitalisierung und Automatisierung des Fertigungsprozesses. Die kommende Eplan Plattform 2026 wird zusätzliche Innovationen und fortschrittliche Funktionen bieten. Daher ist die Teilnahme an Eplan L!VE ein absolutes Muss für alle Ingenieure, die ihre Prozesse optimieren und ihre Produktivität steigern möchten.