MS Direct AG erweitert Führungsteam für zukünftiges Unternehmenswachstum

Die MS Direct AG, ein führender Anbieter von E-Commerce Logistiklösungen, hat ihr Führungsteam erweitert, um das Unternehmen auf das nächste Kapitel des Wachstums vorzubereiten. Christian Neumayer wird ab dem 1. Mai 2025 die Position des Chief Operating Officer (COO) übernehmen und für die Bereiche Returns und Fulfillment zuständig sein. Gleichzeitig hat Fabrizio Anner die neu geschaffene Rolle des Chief Technology Officer (CTO) der MS Direct Group übernommen. Mit diesen Veränderungen wird die operative und technologische Kompetenz des Unternehmens gestärkt und ein klares Zeichen für die Zukunft gesetzt.



MS Direct AG gewinnt ausgewiesenen Logistikexperten für Führungsteam

Christian Neumayer verfügt über umfangreiches Fachwissen und langjährige Erfahrung in der Logistikbranche. Während seiner Tätigkeit als Vice President Fulfillment & Quality bei Zooplus hat er erfolgreich europäische Fulfillment-Standorte geleitet und war für die Qualitätssicherung verantwortlich. Zudem war er bei Amazon für den Aufbau und Betrieb der ersten deutschen Zustellstation als Last-Mile Carrier zuständig. Seine Expertise im Aufbau und der Führung komplexer Logistikstrukturen macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Führungsteam von MS Direct.

MS Direct AG hat Christian Neumayer als neue Führungspersönlichkeit in ihr Team aufgenommen, um operative Exzellenz und strategisches Denken zu stärken. Gemeinsam mit CEO Luca Graf wird Neumayer die nächste Wachstumsphase gestalten und das Fulfillment- und Retourengeschäft weiterentwickeln. Seine langjährige Erfahrung in der Logistikbranche macht ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Unternehmen.

Christian Neumayer hebt die Bedeutung des Fulfillments hervor, das auf Daten und Technologie basiert und Skalierbarkeit, Schnelligkeit und Transparenz gewährleisten muss. Er ist begeistert, mit dem Team von MS Direct zusammenzuarbeiten, um die führende Position des Unternehmens in diesem Bereich weiter auszubauen.

Die Ernennung von Christian Neumayer zum Chief Operating Officer (COO) und die Schaffung der Rolle des Chief Technology Officer (CTO) für die MS Direct Group sind Teil einer organisatorischen Weiterentwicklung. Ab Mai wird Christian Neumayer als COO für die Bereiche Returns und Fulfillment verantwortlich sein, während Fabrizio Anner als CTO die technologischen Kompetenzen des Unternehmens weiter ausbauen wird. Durch die Trennung von Technologie- und Operationsverantwortung stellt MS Direct sicher, dass beiden Bereichen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Als Group CTO wird Fabrizio Anner bei MS Direct die Verantwortung für die Digitalisierung, Automatisierung und den Ausbau der technologischen Kompetenzen übernehmen. Darüber hinaus wird er gruppenweite Aufgaben in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Service-Management und Cyber Security überwachen. Diese Rolle ermöglicht es ihm, sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer Technologielösungen zu konzentrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die IT-Systeme und -Prozesse der gesamten Gruppe effizient und sicher sind.

Luca Graf hebt hervor, dass Fabrizio Anner als COO von MS Direct einen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der operativen Standorte des Unternehmens geleistet hat. Unter seiner Leitung wurden erfolgreich Standortwechsel durchgeführt, neue Logistikzentren aufgebaut und die Automatisierung vorangetrieben. Dadurch konnte die Produktivität deutlich gesteigert werden. Graf ist zuversichtlich, dass Anner als erfahrener Tech-Transformator in seiner neuen Rolle als Group CTO weiterhin maßgeblich zur technologischen Roadmap von MS Direct beitragen wird. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen wird er dazu beitragen, dass MS Direct technologisch weiter voranschreitet und seine Position als führender Tech-Player in der E-Commerce-Logistik weiter ausbaut.

MS Direct nutzt moderne Technologien wie KI-gestützte Robotik, intelligente Verpackungssysteme und Software-Lösungen, um Prozesse zu automatisieren und eine effiziente Steuerung entlang der gesamten Logistikkette zu gewährleisten. Durch diese Technologien wird Transparenz geschaffen und Fulfillment sowie Retouren werden skalierbar gemacht. Zusätzlich positioniert sich das Unternehmen als Drittlandexpertin in Europa für den grenzüberschreitenden Versand und bietet plattformgesteuerte, automatisierte Cross-border-Versand-Prozesse sowie eine reibungslose Zollabwicklung für Lieferungen aus der EU in europäische Drittländer und umgekehrt.

Durch die Ernennung von Christian Neumayer zum COO und Fabrizio Anner zum CTO stärkt MS Direct sein Führungsteam und signalisiert deutlich den Wunsch nach weiterem Wachstum und der Etablierung als führender Technologieanbieter in der europäischen E-Commerce-Logistik.

MS Direct AG hat mit der Ernennung von Christian Neumayer zum COO und Fabrizio Anner zum CTO ihr Führungsteam gestärkt. Dank ihrer umfangreichen Erfahrungen in der Logistikbranche werden sie das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase tatkräftig unterstützen. MS Direct setzt auf moderne Technologien, um Effizienz, Skalierbarkeit und Transparenz entlang der Logistikkette sicherzustellen. Durch ihre Positionierung als Drittlandexpertin in Europa für den grenzüberschreitenden Versand strebt MS Direct an, zu einem führenden Tech-Player in der europäischen E-Commerce-Logistik zu werden.