Magnetische Steckverbinder in Kunststoffgehäusen für zuverlässige Verbindungslösungen

Mit den steigenden Anforderungen an zuverlässige und hygienische Verbindungen in der Medizin- und Industriebranche stoßen klassische Steckverbinder an ihre Grenzen. Eine innovative Lösung bieten magnetische Steckverbinder in Verbindung mit maßgeschneiderten Kunststoffgehäusen. Durch ihre intuitive Handhabung, kompakte Bauweise und kontaminationsarme Hülle ermöglichen sie eine optimale Verbindungstechnik für moderne Geräte.



Magnetische Stecksysteme ermöglichen gestalterische Funktionseinbindung in Kunststoffformteilen

Durch die Integration magnetischer Stecksysteme in Kunststoffformteile entstehen Schnittstellen, die sowohl technische als auch gestalterische Funktionen erfüllen. Das Produktdesign kann individuell an Farbe, Form, Oberflächenstruktur und Haptik angepasst werden, wodurch die Steckverbindung nahtlos in das Gesamtkonzept des Geräts integriert wird. Zusätzlich bietet das Hotmelt-Vergussverfahren eine zuverlässige Abdichtung vor Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien und mechanischen Belastungen, was die Langlebigkeit und den Schutz empfindlicher Elektronikkomponenten gewährleistet. Gleichzeitig ermöglicht es eine effiziente Serienfertigung.

Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer dank Pogo Pins

Pogo Pins sind unverzichtbare Komponenten magnetischer Stecksysteme, die eine zuverlässige und langanhaltende Verbindung ermöglichen. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 10.000 Steckzyklen bieten sie eine stabile Verbindung, die auch Vibrationen standhält. Dabei können sie Ströme von bis zu 15?A pro Kontakt übertragen. Durch ihre vielseitige Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anforderungen in Bezug auf Stromtragfähigkeit, Gehäuseintegration und Mechanik bieten Federkontakte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Vereinfachte Montage und reduzierter Aufwand durch integrierte Steckverbindung

Die Integration der Steckverbindung in das Kunststoffbauteil ermöglicht eine vereinfachte Montage und reduziert den Gesamtaufwand bei der Entwicklung und Produktion. Zusätzlich können Komponenten wie LED-Statusanzeigen, Dichtungen und mechanische Führungen nahtlos in das Kunststoffgehäuse integriert werden. N&H Technology bietet ein breites Leistungsspektrum, das die Entwicklung, Konstruktion, Prototypenerstellung mittels 3D-Druck und Serienplanung umfasst.

Neue Möglichkeiten im Gerätedesign durch magnetische Steckverbindungen und Kunststoffspritzguss

Die innovative Verbindung von Kunststoffspritzguss und magnetischen Steckverbindern eröffnet Konstrukteuren und Entwicklern völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des Gerätedesigns. Durch diese Kombination können sie von erhöhter Flexibilität, einfacher Handhabung und reduzierter Komplexität profitieren, ohne dabei auf eine hohe Funktionsintegration verzichten zu müssen. Die Experten von N&H Technology sind in der Lage, individuelle Stecklösungen bereits ab mittleren Stückzahlen zu realisieren und sind somit ein zuverlässiger Partner für wegweisende Verbindungstechnik.