Renault Trucks startet Pilotprojekt für Elektro-Lkw mit Kühlkoffer

Der Labor-Lkw Oxygen von Renault Trucks wird in einer neuen Erprobungsstufe getestet, bei der die zweite Version des Fahrzeugs mit einem Kühlkoffer für die Stadtlogistik ausgestattet ist. In Zusammenarbeit mit Jumbo und dem Spediteur SVZ wird das Pilotprojekt in den Niederlanden fortgesetzt. Da dort ab 2025 Null-Emissions-Zonen eingerichtet werden dürfen, bietet das Land den idealen Standort für die Tests. Renault Trucks setzt sein Engagement für Forschung und Entwicklung fort, um umweltfreundliche Lösungen für die Stadtlogistik zu entwickeln.



Renault Trucks entwickelt experimentellen Elektroschwerlastwagen für Stadtlogistik in den Niederlanden

Der Elektroschwerlastwagen von Renault Trucks und seinen Partnern wurde entwickelt, um die Umweltauswirkungen in der Stadtlogistik zu reduzieren. In den niederländischen Null-Emissions-Umweltzonen kann das Fahrzeug eingesetzt werden und ermöglicht so geräuschlose, schadstofffreie und sichere Lieferungen. Nach einer ersten Testphase im Trockenversand wird der Labor-Lkw nun für Kühllieferungen vom Lager zum Jumbo-Supermarkt in Amsterdam verwendet. Diese innovative Lösung trägt dazu bei, die Anforderungen der Stadtlogistik besser zu erfüllen und die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Erfolgreiche Partnerschaft: Nachhaltigkeit durch Zusammenarbeit in der Stadtlogistik

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Renault Trucks, Jumbo und SVZ bei diesem innovativen Projekt zeigt, dass gemeinsame Anstrengungen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen können. Das Pilotprojekt in Amsterdam, einer Vorreiterstadt im Bereich des Umweltmanagements, verdeutlicht den Mehrwert dieses innovativen Ansatzes. Die Supermarktkette Jumbo engagiert sich aktiv in der Entwicklung des Elektrofahrzeugs für die Zustellung in den Innenstädten, um bis 2030 CO2-neutral zu sein. Der Spediteur SVZ unterstützt seine Kunden in ihrer Entwicklung und ermöglicht mit dem Oxygen-Lkw eine sichere Warenauslieferung.

Innovativer Elektro-Lkw Oxygen: Sicherheit, Komfort und Modernität

Der Elektro-Lkw Oxygen wurde speziell für den Einsatz im urbanen Bereich entwickelt. Er zeichnet sich durch Sicherheit, Komfort und Modernität aus. Die abgesenkte Kabine und die große Windschutzscheibe bieten eine hervorragende Sicht und erhöhen die Sicherheit. Statt herkömmlicher Rückspiegel sind Kameras installiert, die eine Rundumsicht ermöglichen und die Erkennung von Fußgängern und gefährdeten Verkehrsteilnehmern verbessern. Eine Schiebetür auf der Beifahrerseite erleichtert das Ein- und Aussteigen und minimiert Risiken. Mit einer temperaturgeführten Isolierkiste bietet der Oxygen Platz für 25 Einkaufswagen und gewährleistet die Frische der transportierten Lebensmittel. Das Fahrzeug fügt sich nahtlos in das Stadtbild ein und verbessert den Fahrkomfort und die Arbeitsbedingungen.

Innovative Technologie: Oxygen-Lkw mit 26 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht

Der Oxygen-Lkw ist ein schweres Nutzfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen. Es verfügt über ein 6×2-Fahrgestell und eine Karosserie mit Abmessungen von 10 m (L) x 2,6 m (B) x 3,8 m (H). Mit einem Radstand von 4600 mm bietet der Oxygen-Lkw eine stabile und sichere Fahrt. Zudem ist die Karosserie mit einer Kühleinheit ausgestattet, die es ermöglicht, Lebensmittel zu transportieren, und es gibt ausreichend Platz für Einkaufswagen.

Die Partnerschaft zwischen Renault Trucks, Jumbo und SVZ verdeutlicht, wie eine effektive Zusammenarbeit zur Entwicklung von nachhaltigen Lösungen in der Stadtlogistik beitragen kann. Der Oxygen-Lkw ist mit innovativer Technologie ausgestattet, die nicht nur die Sicherheit und den Komfort erhöht, sondern auch zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Zukunft im Transportsektor.