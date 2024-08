SE Spezial-Electronic und SECO Northern Europe: Neue Vertriebsvereinbarung

Durch die neue Vertriebsvereinbarung zwischen SE Spezial-Electronic und SECO Northern Europe wird das Produktportfolio von SE Spezial-Electronic erweitert und den Kunden in der DACH-Region wird ein größerer Mehrwert geboten. SE Spezial-Electronic ist ein führender Design-in-Distributor von elektronischen Komponenten, während SECO Northern Europe als weltweit anerkannter Anbieter von Embedded- und IoT-Lösungen bekannt ist. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Stärken zu kombinieren und maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten.



SECO Northern Europe bietet eine breite Palette von Edge-Computing-Produkten an, die von ihrem F&E-Team entwickelt und in Europa und Amerika produziert werden. Diese Produkte umfassen System-on-Modules, Single-Board-Computer, Touch-Displays und lüfterlose Embedded-PCs. Darüber hinaus hat das Unternehmen die IoT-Plattform Clea entwickelt, eine kostenlose Open-Source-Lösung für das Lebenszyklusmanagement. Clea ermöglicht die nahtlose Integration von Datenverbrauchsanwendungen und die Verwaltung von KI-Modellen in einer skalierbaren, Kubernetes-gesteuerten Umgebung.

Durch die langjährige Erfahrung von SE Spezial-Electronic und die neue Partnerschaft mit SECO Northern Europe erhalten Kunden hochwertige Produkte und innovative Lösungen. Die Kombination der Produkte von SECO mit dem exzellenten Service und den zusätzlichen Angeboten von SE Spezial-Electronic ermöglicht es den Kunden, von umfassendem Support zu profitieren. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen, wie industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Telekommunikation, zu erfüllen.

Die Partnerschaft mit SECO ermöglicht es uns, unser Angebot mit innovativen Technologien zu erweitern und unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Die Zusammenarbeit mit SE Spezial-Electronic bietet SECO Northern Europe eine hervorragende Möglichkeit, die Kundenbasis weiter auszubauen. Dank der langjährigen Erfahrung und des starken Engagements von SE Spezial-Electronic im Industriemarkt ist das Unternehmen ein idealer Partner für SECO Northern Europe. Gemeinsam können sie maßgeschneiderte Lösungen für neue Anwendungen entwickeln und ihren Kunden einen noch besseren Service bieten.

Die neue Vertriebsvereinbarung zwischen SE Spezial-Electronic und SECO Northern Europe erweitert das Produktangebot für Kunden in der DACH-Region um eine breite Palette von Edge-Computing-Produkten und der IoT-Plattform Clea. Damit erhalten Kunden Zugang zu hochwertigen Produkten und innovativen Lösungen, die speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Diese Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Stärken zu bündeln und maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten.