Treston präsentiert modulare und kundenindividuelle Arbeitsplatzsysteme auf der LogiMAT 2025

Treston präsentiert auf der LogiMAT 2025, einer Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, modulare und kundenindividuelle Arbeitsplatzsysteme. Das Unternehmen, ein weltweit führender Anbieter für ergonomische Arbeitsplatzlösungen, hat diese Systeme speziell für die Anforderungen moderner Logistikprozesse entwickelt. Besucher können in Halle 5, Stand B05, die Vielseitigkeit und Effizienz dieser Lösungen live erleben und sich von der Qualität und Funktionalität überzeugen.



Treston präsentiert flexible Lösungen für individuelle Arbeitsplatzgestaltung auf der LogiMAT 2025

Treston präsentiert auf der LogiMAT 2025 Lösungen, die das Motto „PASSION FOR SOLUTIONS“ verkörpern. Das Unternehmen kombiniert standardisierte und maßgeschneiderte Komponenten, um flexible Arbeitsplatzlösungen anzubieten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und dem Fokus auf Ergonomie, Effizienz und Praxisnähe unterstützt Treston Kunden bei der individuellen Gestaltung ihrer Arbeitsplätze. Durch umfassende Beratung und innovative 3D-Visualisierungen werden die Bedürfnisse der Kunden präzise erfüllt.

Die Messepräsentation von Treston auf der LogiMAT 2025 präsentiert zwei innovative Lösungen für Packarbeitsplätze. Diese Lösungen wurden entwickelt, um die aktuellen Herausforderungen der Logistikbranche anzugehen und bieten zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Die Lösungen sind speziell auf die Bedürfnisse von Packarbeitsplätzen zugeschnitten und bieten eine hohe Flexibilität und Vielseitigkeit. Sie ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe und verbesserte Ergonomie, was zu einer Steigerung der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter führt. Darüber hinaus präsentiert Treston eine innovative Oberfläche für Arbeitstische, die speziell für die Anforderungen der Logistik- und Verpackungsanwendungen entwickelt wurde. Diese Oberfläche bietet geringen Reibungswiderstand, verhindert das Festkleben von Behältern und minimiert Kratzer an Verpackungen und Produkten. Insgesamt bieten die präsentierten Lösungen von Treston auf der LogiMAT 2025 innovative und maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen der Logistikbranche.

Der Concept Packtisch von Treston ist ein hochwertiges und vielseitiges Arbeitsplatzsystem, das eine große Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten und praktischem Zubehör bietet. Mit seiner Flexibilität passt sich der Concept-Arbeitstisch den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter und den Arbeitsprozessen an. Egal ob in der Logistik, Produktion oder Verpackung, dieser Arbeitsplatz ist optimal für spezielle Anforderungen geeignet. Durch seine Qualität und Vielseitigkeit ist der Concept Packtisch eine bewährte Lösung für effizientes Arbeiten.

Der Concept Packtisch von Treston ist mit einer Rollenbahn und einer festen Abschubrampe ausgestattet und wird durch die innovative Treston Hubplattform ergänzt. Diese ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen und ergonomische Anforderungen und verbessert die Arbeitsabläufe. Durch die Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und Komfort am Arbeitsplatz entsteht eine optimale Lösung für effiziente Packarbeitsplätze.

Der elektrisch höhenverstellbare Vierfußtisch Treston QuatreX ist eine innovative Lösung, die auf der LogiMAT 2025 präsentiert wird. Der Tisch wurde speziell für moderne Packstationen entwickelt und besteht aus zwei QuatreX-Tischen, die durch eine zentrale Rollenbahn mit flexiblen Abschubrampen verbunden sind. Mit umfangreichem Zubehör, wie einem Labeldrucker von Brother und einer Papierpolstermaschine von Storopack, gewährleistet diese Lösung effiziente Prozesse und höchste Ergonomie. Der Treston QuatreX ermöglicht es den Mitarbeitern, die Tischhöhe elektrisch anzupassen, um eine ergonomische Arbeitsposition zu erreichen.

Die innovative Tischplatten-Oberfläche von Treston ist eine ideale Lösung für Arbeitstische, Transportwagen und Abschubrampen. Mit ihrem extrem geringen Reibungswiderstand ermöglicht sie ein müheloses Schieben von Packstücken, Behältern und anderen Gegenständen. Zudem ist sie für staubbelastete Umgebungen geeignet und ESD-kompatibel. Durch die Vermeidung von Kratzern an Verpackungen und Produkten bietet sie eine effiziente und materialschonende Logistik- und Verpackungsanwendung. Sie verhindert außerdem das Festkleben von feuchten Behältern oder Paketen in Schrumpffolie.

Die innovativen Lösungen von Treston revolutionieren die Gestaltung von Packarbeitsplätzen. Dank ihrer flexiblen Höhenverstellbarkeit, ihrer modularen Erweiterungsmöglichkeiten und des durchdachten Zubehörs schaffen sie ergonomische und produktive Arbeitsumgebungen. Trestons Lösungen ermöglichen es den Mitarbeitern, ihre Arbeitsplätze individuell anzupassen und auf ihre Bedürfnisse abzustimmen. Durch die Kombination dieser Eigenschaften werden neue Standards in der Branche gesetzt und die Effizienz sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter gesteigert.

Besuchen Sie Treston auf der LogiMAT 2025 in Halle 5, Stand B05, und erleben Sie die neuesten Arbeitsplatzlösungen live. Dort können Sie sich von der vielseitigen Modularität und der ergonomischen Effizienz der ausgestellten Arbeitsplätze überzeugen. Tauchen Sie ein in die Welt der innovativen Lösungen von Treston und entdecken Sie, wie die Leidenschaft für Lösungen in Form von ergonomischen und effizienten Arbeitsplatzlösungen Realität wird.

Ergonomische Arbeitsplatzlösungen für Packarbeitsplätze auf der LogiMAT 2025 präsentiert