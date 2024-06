LUKAS-ERZETT: Der innovative Werkzeughersteller mit breitem Produktsortiment und Sonderlösungen

LUKAS-ERZETT ist ein führender Hersteller von Werkzeugen, der sich auf innovative und leistungsstarke Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich in den letzten 85 Jahren einen Namen gemacht, indem es immer wieder neue Maßstäbe gesetzt hat. Mit einem breiten und tiefen Sortiment an Werkzeugen bietet LUKAS-ERZETT seinen Kunden eine große Auswahl und individuelle Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch einen ausgezeichneten Service, der einen spürbaren Mehrwert für die Kunden darstellt.



LUKAS-ERZETT: Erfolgreiche Geschichte seit 1937 mit weltweiter Präsenz

Seit seiner Gründung im Jahr 1937 in Engelskirchen bei Köln hat sich LUKAS-ERZETT zu einem weltweit agierenden Unternehmen entwickelt, das rund 650 Mitarbeiter an hochmodernen Produktions- und Vertriebsstandorten beschäftigt. Qualität und Produktsicherheit haben dabei höchste Priorität, was durch modernste Produktionsverfahren und qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet wird. Zusätzlich verfügt LUKAS-ERZETT über eine umfangreiche Lagerhaltung für Standardwerkzeuge und eine ausgefeilte Logistik, um pünktliche Lieferungen sicherzustellen.

Die Experten von LUKAS-ERZETT sind das Herzstück des Unternehmens und treiben kontinuierlich die Weiterentwicklung des Produktportfolios voran. Mit ihrer Expertise haben sie bereits über 10.000 maßgeschneiderte Sonderwerkzeuglösungen und zahlreiche innovative Produkte entwickelt, die den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht werden.

LUKAS-ERZETT ist ein führender Vollsortimenter für Werkzeuge und bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Ob Fräsen, Schleifen, Polieren, Trennen, Bohren oder Reinigen – der Werkzeughersteller hat das optimale Werkzeug für jede Materialbearbeitung. Egal ob Aluminium, Edelstahl, Guss, Holz, Gummi, Keramik, Stahl, Stein, Titan, Kunststoffe oder Verbundwerkstoffe – LUKAS-ERZETT hat die richtige Form und Größe des Werkzeugs. Auch für den Robotereinsatz und verschiedene Branchen bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen.

LUKAS-ERZETT hat sich zum Hauptziel gesetzt, seinen Kunden eine effiziente, präzise und wirtschaftliche Arbeit zu ermöglichen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Durch innovative Werkzeuge und maßgeschneiderte Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und erstklassige Ergebnisse zu erzielen.

Wenn das passende Werkzeug nicht verfügbar ist oder eine spezielle Werkzeugvariante benötigt wird, bietet LUKAS-ERZETT individuell angepasste Sonderwerkzeuglösungen an. Dank des langjährigen Know-hows und umfangreichen Branchenwissens entwickeln die Experten des Unternehmens innovative Werkzeuge, die optimal auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. Diese maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen eine effiziente und präzise Bearbeitung von Werkstücken und sorgen somit für eine hohe Qualität und Kundenzufriedenheit.

Bei der Entwicklung individueller Sonderwerkzeuglösungen berücksichtigt LUKAS-ERZETT eine Vielzahl von Eigenschaften wie Form und Größe, Material, Zahnform, Schnittwinkel, thermische und mechanische Belastung, spezielle Beschichtungen und verwendete Maschinen. So können sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht werden.

LUKAS-ERZETT bietet seinen Kunden neben einer breiten Auswahl an hochwertigen Werkzeugen auch eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die einen echten Mehrwert schaffen. Dazu gehört das kostenfreie LUKAS-Standard-360°-Datenpaket, das umfassende Produktinformationen zu allen LUKAS-Katalogartikeln enthält. Kunden können diese Informationen nutzen, um ihre Online-Shops oder kundeneigenen Produktdatenbanken zu betreiben und ihren Kunden so einen umfassenden Überblick über die angebotenen Werkzeuge zu geben.

LUKAS-ERZETT bietet seinen Kunden und Anwendern die Möglichkeit, von ihrem umfangreichen Know-how in speziellen Schulungen zu profitieren. Durch kostenfreie Werkzeuglehrgänge, Seminare und Webinare können Kunden ihr Wissen erweitern und von den Experten direkt vor Ort Unterstützung erhalten. Diese Schulungen ermöglichen es den Teilnehmern, ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Werkzeuge von LUKAS-ERZETT weiterzuentwickeln und ihre Effizienz in der Anwendung zu steigern.

LUKAS-ERZETT ist der ideale Partner für Kunden aus Handwerk und Industrie, die hochwertige Werkzeuge für die Bearbeitung von Werkstücken benötigen. Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das alle Anforderungen abdeckt, und einem fundierten Know-how in der Branche bietet das Unternehmen innovative Lösungen und Dienstleistungen, die einen deutlichen Mehrwert schaffen. Besuchen Sie die offizielle Webseite von LUKAS-ERZETT, um mehr über die vielfältigen Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.