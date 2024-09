Volvo Trucks führt CO2-armen Stahl in Elektro-Lkw ein

Volvo Trucks hat einen wegweisenden Schritt unternommen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, indem sie CO2-armen Stahl in ihren Lastkraftwagen einsetzen. Ab 2022 werden Elektro-Lkw von Volvo mit diesem innovativen Stahl ausgestattet sein und zukünftig soll er auch im gesamten Antriebsstrang Verwendung finden. Der CO2-arme Stahl, hergestellt von SSAB, einem schwedischen Unternehmen, trägt den Namen SSAB Zero und besteht aus recyceltem Material, das mit fossilem Strom und Biogas produziert wird. Diese umweltfreundliche Herstellungsmethode ermöglicht eine beeindruckende Reduzierung der CO2-Emissionen um 80 % im Vergleich zur Produktion von herkömmlichem Stahl.



Volvo Trucks setzt auf CO2-armen Stahl: Beeindruckende Einsparungen erzielt

Volvo Trucks setzt im kommenden Jahr einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Durch die Verwendung von CO2-armem Stahl bei den Rahmenträgern von 12.000 Volvo FH- und Volvo FM-Modellen wird eine beeindruckende Einsparung von 6.600 Tonnen CO2-Äquivalenten erzielt. Das Unternehmen plant zudem, CO2-armen Stahl auch in anderen Lkw-Modellen und Teilen des Lastkraftwagens einzusetzen. Darüber hinaus sollen auch andere Materialien wie Aluminium und Kunststoff durch emissionsärmere Alternativen ersetzt werden. Volvo Trucks ist stolz darauf, in der Branche führend bei der Nutzung nachhaltiger Materialien in ihren Lastkraftwagen zu sein.

Großes Potenzial: CO2-armem Stahl senkt Emissionen in Lkw

Durch den hohen Stahlanteil in Lastkraftwagen ergibt sich ein beträchtliches Potenzial zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Bei einem Volvo FH-Diesel-Lkw macht der Stahl fast die Hälfte des Fahrzeuggewichts aus und trägt somit maßgeblich zu den Emissionen bei. Etwa 44 % der CO2-Emissionen eines solchen Lkw stammen aus der Produktion, vor allem durch den Einsatz von Materialien. Volvo arbeitet mit verschiedenen Zulieferern zusammen, um CO2-armen Stahl zu entwickeln und somit nachhaltige Alternativen zu bieten.

Volvo Trucks: Verpflichtung zum klimaneutralen Transport bis 2040

Volvo Trucks hat sich dem Pariser Abkommen verpflichtet und strebt an, bis 2040 in seiner gesamten Lieferkette keine Treibhausgas-Emissionen mehr zu verursachen. Das Unternehmen arbeitet daran, seinen Klima-Fußabdruck zu minimieren und eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Dies betrifft sowohl den Betrieb des Unternehmens als auch die Fahrzeuge selbst. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien in Produktionswerken, Transporten und Händlern leistet Volvo Trucks bereits einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Der verstärkte Einsatz von CO2-armem Stahl in den Lastkraftwagen von Volvo Trucks ist ein bedeutender Schritt hin zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Transportindustrie. Durch die Verwendung von recyceltem Material und die Produktion mit fossilem Strom und Biogas kann der CO2-Ausstoß erheblich reduziert werden. Volvo trägt somit aktiv dazu bei, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern und zeigt anderen Herstellern in der Branche, wie nachhaltige Materialien und Technologien im Straßengüterverkehr eingesetzt werden können.