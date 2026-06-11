AERAsec erreicht ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung und dokumentiert effektives nachhaltiges ISMS

Die AERAsec Network Services and Security GmbH aus Hohenbrunn hat ihre ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung für das Informationssicherheits-Managementsystem erfolgreich abgeschlossen und damit die Reife sowie Wirksamkeit aller Prozesse, Dienstleistungen und Managementstrukturen nachgewiesen. Kunden profitieren künftig von klar definierten Abläufen, nachvollziehbarer Compliance und einem systematischen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Die internationale Akkreditierung verdeutlicht zudem den Anspruch an höchste Cybersecurity- und Qualitätsstandards und stärkt entscheidend nachhaltig das Vertrauen von Partnern in die digitalen Sicherheitsprozesse des Unternehmens.



ISO/IEC 27001:2022-Auszeichnung bestätigt AERAsecs nachweislich wirksames und reifes Sicherheitsmanagement

Die erfolgreiche Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 bestätigt die umfassende Wirksamkeit und den hohen Reifegrad des Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) von AERAsec. Ein unabhängiges externes Audit prüft detailliert die Etablierung strukturierter Risikoanalysen, konsequenter interner Kontrollen und lückenloser Dokumentationsprozesse. Diese Validierung liefert Kunden und Partnern einen transparenten Nachweis für zuverlässige Sicherheitsstrukturen und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen, während die Ergebnisse als Grundlage für strategische Sicherheitsentscheidungen dienen. Sie sichert nachhaltiges Vertrauen und unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sicherheitsmanagements.

ISO/IEC?27001-Zertifizierung umfasst vollständig Managed Security Services, Consulting und Vertrieb

Durch die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung wird das umfassende Leistungsangebot von AERAsec formal anerkannt. Es umfasst Managed Security Services inklusive 24/7-Netzwerk-Monitoring, Incident Handling und strukturierte Reporting-Prozesse. Zusätzlich sind Consulting- und Projektleistungen in Risikoanalyse, Architekturdesign und Sicherheitsumsetzung integriert. Die Einführung, Konfiguration und Betreuung von Systemen geht einher mit Workshops und maßgeschneiderten Trainings. Abgerundet wird das Portfolio durch den Vertrieb sicherheitsrelevanter Hardware, Software und aller Unterstützern Service- und Managementaktivitäten. Zudem transparente Dokumentations- und Helpdeskprozesse.

Dr. Matthias Leu betont: Informationssicherheit bildet Grundlage vertrauensvoller Zusammenarbeit

Dr. Matthias Leu, CEO von AERAsec Network Services and Security GmbH, betont, dass Informationssicherheit nicht isoliert als Warenangebot verstanden wird, sondern als tragfähiges Fundament für jede vertrauensvolle Kooperation dient. Angesichts zunehmender digitaler Angriffsversuche gewinnt ein systematisches und auditierbares Sicherheitsmanagement an zentraler Bedeutung. Regelmäßige Risikoanalysen, transparente Prozessdokumentationen und laufende Optimierungen sichern Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, um Geschäftskontinuität langfristig und vertrauenerhaltend zu sicherzustellen.

ISO/IEC 27001 2022: Sicherheit verankert in Prozessen, nicht nur Compliance

Bei der ISO/IEC 27001:2022 handelt es sich nicht nur um eine formale Übereinstimmung mit branchenüblichen Vorgaben, sondern um einen umfassenden Rahmen, der Informationssicherheit systematisch in technische Prozesse, Managed Services und den täglichen Ablauf integriert. Diese internationale Norm demonstriert anhand definierter Abläufe und Strukturen, dass Sicherheitsanforderungen fest verankert sind und kontinuierlich überprüft werden. Unternehmen erhalten dadurch nachvollziehbare Sicherheitsmaßnahmen, transparente Dokumentationen sowie einen angelegten Verbesserungsprozess zugunsten einer robusten Cyberresilienz sowie effizienter Schutzmechanismen.

ISO/IEC 27001-Zertifikat festigt AERAsecs führende, vertrauenswürdige Position als Cybersecurity-Dienstleister

Durch die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung untermauert AERAsec ihre Position als verlässlicher Dienstleister für Unternehmen und Institutionen, die höchste Ansprüche an IT-Sicherheit stellen. Das international anerkannte Prüfsiegel belegt die konsequente Umsetzung von Sicherheitsvorgaben und transparenten Prozessen im Servicebetrieb. Kunden profitieren von nachweislich robusten Strukturen im Bereich Cybersecurity, Managed Security Services und Infrastrukturschutz. Die globale Akkreditierung stärkt das Vertrauen im Markt und verbessert gleichzeitig die langfristigen Chancen im Vertrieb und in der Kundenbindung.

Seit 2000 bietet AERAsec weltweit umfassende IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen

Die AERAsec Network Services and Security GmbH wurde im Jahr 2000 in Hohenbrunn bei München gegründet und agiert als Systemhaus mit Fokus auf IT-Sicherheit. Ihr Angebot umfasst umfassende Beratung, bedarfsgerechte Trainings und zuverlässigen Support in Bereichen wie Netzwerksicherheit, Authentifizierung und sicherem Remote-Access. Außerdem implementiert sie effektive Schadcode-Filterlösungen und übernimmt Firewall-Policy- sowie Change-Orchestration-Prozesse. Zu den Kunden zählen kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie international agierende Großkonzerne und öffentliche Organisationen unterschiedlicher Branchen.

Durch die erfolgreiche ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung profitiert AERAsec von einheitlich dokumentierten Abläufen, klar geregelten Verantwortlichkeiten und nachvollziehbaren Sicherheitsmaßnahmen. Kunden profitieren von einer transparenten Prozesslandschaft, einer verlässlichen Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie einem kontinuierlichen Verbesserungszyklus. Diese Zertifizierung schafft die Grundlage für eine robuste digitale Infrastruktur, erhöht das Vertrauen in die Anwendungssicherheit und stärkt langfristig die Widerstandsfähigkeit gegenüber aktuellen und zukünftigen Cyberbedrohungen. Unternehmen erzielen dadurch eine nachhaltige Steigerung ihrer IT-Sicherheitskultur operativ messbar.