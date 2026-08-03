Eurosatory 2026 JV beschleunigt Ruta Block 3 Einführung Produktion

Auf der Messe Eurosatory 2026 in Paris treiben Rheinmetall und Destinus Strike Systems gemeinsam die Einführung ihres strategischen Marschflugkörpers Ruta Block 3 voran, der eine Reichweite von mehr als 2000 Kilometern und einen 250 Kilogramm schweren Gefechtskopf aufweist. Während parallel die Serienproduktion der Modelle Kryla und Ruta Block 2 startet, planen die Partner die rasche NATO-Qualifizierung. Besonderer Schwerpunkt liegt auf dem effizienten Containerstart, der schnellen Feuerbereitschaft und kompletter europäischer Wertschöpfung.



Rheinmetall Destinus setzt bei Eurosatory beschleunigte Produktion von Marschflugkörpern

Auf der internationalen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris präsentiert das Joint Venture Rheinmetall Destinus Strike Systems seine aktuellen Schwerpunktsetzungen klar und überzeugend. Dabei konzentriert es sich auf die rasche Anlaufserienfertigung der Marschflugkörper Kryla sowie Ruta Block 2 und auf die zügige Inbetriebnahme des strategischen Tiefenangriffsraketensystems Ruta Block 3 mit großer Reichweite. Mit diesen Projekten streben beide Partner eine deutliche Stärkung der Operationsfähigkeit europäischer Streitkräfte für längerreichende Einsätze an und weiteren Resilienzvorteilen.

Strategischer Marschflugkörper Ruta Block 3 über 2000 Kilometer Reichweite

Der Ruta Block 3 stellt einen strategischen Marschflugkörper dar, der speziell für präzise Tiefenangriffe auf stark geschützte Ziele entwickelt wurde. Mit einer maximalen Reichweite von über 2.000 Kilometern ermöglicht er weitreichende Operationen jenseits der Frontlinien. Sein Gefechtskopf mit bis zu 250 Kilogramm Sprengkraft gewährleistet effektive Zerstörung. Der voll containerisierte Start erfolgt ausschließlich aus standardisierten Containern auf Rheinmetall HX Trucks oder maritimen Plattformen und gewährleistet in zwei Minuten kurzfristige schnelle Einsatzbereitschaft.

Joint Venture beschleunigt NATO-Qualifizierung für Ruta Block 3 Verfügbarkeit

Das Joint Venture strebt eine zügige NATO-Qualifizierung des Marschflugkörpers Ruta Block 3 an, um ihn sämtlichen NATO- und EU-Mitgliedsstaaten verfügbar zu machen. Zu diesem Zweck plant die Partnerschaft, den Zulassungsprozess direkt in existierende Verteidigungsprogramme europäischer Ministerien einzubinden. Durch diese enge Verzahnung sollen bürokratische Hürden abgebaut, Genehmigungsfristen verkürzt und die Einsatzbereitschaft des Gefechtskopfs sichergestellt werden. Parallel dazu wird abgestimmte Ressourcenplanung erarbeitet, um logistische Abstimmungen zu optimieren und zeitliche Puffer zu minimieren.

Term Sheet unterzeichnet: Joint Venture vereint Destinus Technologie, Skalierungsexpertise

Ein verbindliches Term Sheet markiert den Startpunkt des Joint Ventures; die finale Gesellschaftervereinbarung steht unmittelbar vor der Unterzeichnung. Destinus liefert dabei seine hochmoderne Flugkörpertechnologie, bestehend aus Antriebssystemen, Steuerungselektronik und präziser Navigation. Rheinmetall steuert im Gegenzug seine umfangreiche industrielle Skalierungskompetenz bei, inklusive Serienfertigung, Qualitätssicherung und Logistik. Durch diese klare Arbeitsteilung entsteht eine effiziente, europaweit verfügbare Produktionslinie, stärkt die strategische Autonomie und gewährleistet Ressourcennutzung. Zudem werden verlässliche Wartungsprozesse, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität realisiert.

Kryla- und Ruta Block 2-Produktion startet: Effiziente europäische Marschflugkörper

Der Produktionsstart umfasst die Marschflugkörper Kryla und Ruta Block 2. Kryla zeichnet sich durch ihr kompaktes Design aus und verfügt über einen fünfzig Kilogramm schweren Gefechtskopf für effektive Massenangriffe. Sie ist variabel einsetzbar und kann sowohl aus Standardcontainern als auch aus gängigen MLRS-Raketenwerfern abgefeuert werden. Im Gegensatz dazu wurde Ruta Block 2 speziell für hochwertige Ziele entwickelt und trägt einen 250 Kilogramm schweren Sprengkopf. Dieser Start erfolgt ausschließlich aus Containern.

Standardcontainer-Start ermöglicht maximale Flexibilität für militärische Einsatzplattformen und Logistik

Der Einsatz standardisierter Seecontainer als Startplattform ermöglicht eine nahtlose Integration unserer Marschflugkörper in bestehende Logistikketten. Plattformunabhängig lassen sich die Container mit minimalem Aufwand auf Schiffen, Lkw oder festen Stützpunkten verlegen. Durch das modulare Design und die automatische Anschlussfähigkeit sind Konfiguration und Einsatzbereitschaft innerhalb weniger Minuten realisierbar. Diese Lösung maximiert die taktische Flexibilität, reduziert Lagerungsaufwand, minimiert Transportzeiten und gewährleistet höchste Verfügbarkeit im operativen Umfeld. Sie erlaubt verdeckte Verlegungen und rasche Reaktionszyklen.

Portfolio Kryla, Ruta 2 und 3 sichert europäische Tiefenangriffsfähigkeit

Das gemeinsame Produktportfolio umfasst die drei Marschflugkörper Kryla, Ruta Block 2 und Ruta Block 3, die eine durchgängige Präzision in Tiefenangriffen gewährleisten. Sämtliche Komponenten werden in Europa gefertigt, was eine vollständige Wertschöpfungskette unter EU-Kontrolle ermöglicht. Dieses integrierte System stärkt die strategische Autonomie und Einsatzfähigkeit der EU und NATO durch standardisierte Container-Starts, schnelle Feuerbereitschaft und eine zuverlässige Versorgung mit präzisen, modularen Waffensystemen rein europäischer Herkunft, optimierter logistischer Unterstützung, Sicherheitsstandards sowie Zukunftsfähigkeit.

Rheinmetall Destinus errichtet deutsche Anlage für Endmontage, Erprobung 2026

Rheinmetall Destinus Strike Systems plant den Bau einer eigenständigen Endmontage-, Integrations- und Erprobungsanlage in Deutschland, um die logistische Unabhängigkeit bei der Produktion und Wartung von Marschflugkörpern zu gewährleisten. Diese Einrichtung soll sämtliche Arbeitsschritte vom Zusammenbau über die Systemintegration bis zur Funktionsprüfung vor Ort durchführen, wodurch Lieferketten verkürzt und die Reaktionsfähigkeit erhöht werden. Die Inbetriebnahme ist für 2026 angesetzt, womit die erste Lieferbereitschaft termingerecht erfolgen kann und alle Sicherheitsstandards dabei optimieren.

Destinus liefert Flugkörper-Kerntechnik, Rheinmetall übernimmt Gefechtsköpfe, Booster und Raketenmotoren

Im Rahmen des Joint Ventures stellt Destinus die technologischen Kernkomponenten wie Flugzeugzellen, Avionik, Lenkregelung und Navigationssysteme bereit. Parallel dazu übernimmt Rheinmetall die Entwicklung, Produktion und Integration der energieträchtigen Module. Dazu zählen präzisionsgeführte Gefechtsköpfe mit modularer Sprengladung sowie leistungsstarke Booster-Raketenmotoren für Anschub und Endgeschwindigkeit. Durch diese klare Arbeitsteilung ergibt sich eine effiziente Kombination aus innovativer Technologie und bewährter Raketentechnik, welche die Leistungsfähigkeit der Marschflugkörper signifikant erhöht und optimierte Einsatzflexibilität auf Europastandard.

Rheinmetall Destinus Strike Systems stellt mit den Systemen Kryla, Ruta Block 2 und Ruta Block 3 eine durchgängige Marschflugkörperfamilie bereit. Sie überzeugt durch modularen Container-Start, schnelle Feuerbereitschaft in nur wenigen Minuten und vollständig europäische Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig gewährleistet die beschleunigte NATO-Qualifizierung verlustarme Zulassung bei minimalen Fristen. Mit eigenen Montage- und Prüfanlagen in Deutschland sind umfassende, uneingeschränkte logistische Unabhängigkeit und maximale, vollumfängliche Verfügbarkeit garantiert, um die Operationsfähigkeit europäischer Streitkräfte nachhaltig zu stärken.