Neue Visus IP67-Serie: kompakte, robuste GigE-Kameras für anspruchsvolle Industrie

Mit der neuen Visus IP67-Serie stellt The Imaging Source kompakte GigE-Machine-Vision-Kameras vor, die dank IP6K6/6K7-Zertifizierung und robustem Aluminiumgehäuse vor Staub und Untertauchen geschützt sind. Die Kameras bieten Auflösungen von 3,1 bis 20 MP mit Global- oder Rolling Shutter, integrieren Power-over-Ethernet und ermöglichen flexible I/O-Funktionen über M12- und M8-Anschlüsse. Speziell für OEMs, Systemintegratoren und Maschinenbauer optimiert, garantiert die Serie einfache Integration in enge Produktionsumgebungen. Sie vereint hohe Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähige Systemkosten.



Visus IP67-Serie bietet ultrakompakte IP67-geschützte GigE-Kamera für raue Industrieumgebungen

Die Visus IP67-Serie von The Imaging Source erweitert das industrielle Bildverarbeitungsportfolio um eine robuste GigE-Kameraplattform mit Schutzart IP67. Das kompakte Gehäuse misst lediglich 43 × 43 × 34,5 mm und gewährleistet zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Umgebungsbedingungen. Maschinenbauer, Systemintegratoren und OEMs profitieren von einfacher Integration in beengte Anlagen, niedrigen Systemkosten und hoher Betriebssicherheit. Leistungsstarke Sensoroptionen ermöglichen präzise Bildaufnahmen bei geringem Platzbedarf und erleichtern den Einsatz in diversen Automatisierungsanwendungen. Industriebereichen. Zukunftssicherheit.

Kleinste GigE-IP67-Kameras bieten robusten Schutz und minimalen Platzbedarf überall

Die Visus IP67-Kameras präsentieren sich mit kompakten Abmessungen von 43 × 43 × 34,5 Millimetern und gehören damit zu den kleinsten GigE-IP67-Modellen am Markt. Ihr widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse verfügt über IP6K6- und IP6K7-Zertifizierung, wodurch Sensor und Elektronik optimal vor eindringendem Staub sowie zeitweiligem Untertauchen geschützt sind. Aufgrund der geringen Baugröße lassen sich die Kameras mühelos in enge Maschinenräume und anspruchsvolle Automatisierungsumgebungen integrieren und bieten dadurch dauerhafte Zuverlässigkeit auch in beengten Installationsbereichen.

Visus IP67-Serie: flexible, vielseitige industrielle Bildverarbeitung für zahlreiche Anwendungsbereiche

Die Visus IP67-Serie unterstützt vielfältige industrielle Bildverarbeitungslösungen und kommt besonders in Robotik, Fertigungsautomatisierung sowie Lager- und Logistiksystemen zum Einsatz. Dank robuster Bauweise und IP67-Schutz eignet sie sich für Umgebungen in Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft und Fahrzeugproduktion. Typische Anwendungen umfassen das präzise Lesen von Barcodes und QR-Codes, die Steuerung und Führung von Robotern, Pick-and-Place-Prozesse sowie die Inspektion von Paketen und Bauteilen zur Fehler- und Montagekontrolle. Schnelle Datenübertragung und nahtlose Integration gewährleisten effiziente Produktionsabläufe.

Sensorvarianten mit Sony und onsemi Shutterlösungen bis zwanzig Megapixel

Die Kameras nutzen moderne Sony- und onsemi-Sensoren mit wahlweisen Global- oder Rolling-Shutter-Technologien und bieten Auflösungen von 3,1 bis 20 Megapixeln. Ein X-kodierter M12-GigE-Anschluss ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung und Power-over-Ethernet-Versorgung. Zusätzlich steht ein A-kodierter M8-Anschluss für digitale Ein- und Ausgänge sowie Hilfsstrom zur Verfügung. Eine Trigger-Eingangsbuchse sorgt für exakte Auslösung, während zwei programmierbare GPOUT-Signale flexible Steuerfunktionen erlauben. Diese Kombination aus präziser Bildaufnahme und hoher Konnektivität optimiert industrielle Automatisierungs- und Inspektionsaufgaben effizient.

IP67-Zubehörportfolio senkt Integrationsaufwand und optimiert Systemkosten nachhaltig für OEMs

To further reduce integration effort, The Imaging Source provides a comprehensive accessory portfolio. It includes IP67-certified data and I/O cables, lens tubes with IP67 protection, and S-Mount lenses (M12). This compatibility allows OEMs and system integrators to maintain competitive overall system costs. By offering standardized components, installation time decreases. The matching accessories simplify planning and procurement, ensuring consistent quality across machine vision installations while minimizing individual component sourcing and testing.

Visus IP67-Prototypen ab sofort verfügbar, Serienstart im Q3 2026

Die ersten Prototypen der Visus IP67-Serie stehen in begrenzter Stückzahl ausgewählten Kunden und Partnern zur Verfügung und ermöglichen damit frühzeitige Tests sowie individuelle Anpassungen. Durch diese exklusive Vorabdistribution können Anwender wertvolle Erfahrungen sammeln und spezifische Anforderungen prüfen. Die geplante Serienproduktion startet im dritten Quartal 2026. Unternehmen erhalten dadurch rechtzeitig Zugang zu hochmoderner GigE-Machine-Vision-Hardware, um Integrationsprojekte voranzutreiben und optimierte Prozesse ermöglichen zu können und parallel Feedback für finale Produktverbesserungen verlässlich zu liefern.

Die Visus IP67-Serie von The Imaging Source stellt eine Plattform für industrielle Bildverarbeitung dar. Sie kombiniert kompakte Abmessungen mit robustem IP67-Schutz und hochmoderner Sensortechnik. Die Kameras bieten vielseitige Konnektivitätsoptionen inklusive GigE mit PoE, I/O-Ports und triggerfähigen Ausgängen. Passendes Zubehör wie IP67-zertifizierte Kabel und S-Mount-Objektive reduzieren Integrationsaufwand. Insgesamt ermöglicht die Serie eine kosteneffiziente Umsetzung anspruchsvoller Anwendungen ohne Leistungsverluste in rauen Industrieumgebungen. Erste Prototypen sind verfügbar, Serienstart folgt im dritten Quartal 2026.