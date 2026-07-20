AOS 7 macht EMA zum zentralen Kollaborationsarchiv mit Integrationen

Mit dem Firmware-Release AOS 7 bringt ARTEC IT Solutions die Archivlösung EMA auf ein neues Level. Die Software integriert nun Google Drive, Microsoft Teams sowie SharePoint Online/On-Premises und ermöglicht revisionssichere Archivierung von E-Mails, Dokumenten und kollaborativen Inhalten. Zusätzlich implementiert AOS 7 flexible, regelbasierte Lösch- und Aufbewahrungsrichtlinien gemäß DSGVO und HGB. Die modernisierte Benutzeroberfläche punktet mit klarem Design, intuitiven Konfigurationsansichten und einem integrierten Tooltip-System. Damit unterstützt AOS 7 Unternehmen Sicherung der digitalen Daten.



AOS7 verbindet EMA revisionssicher mit Google Drive, Microsoft Teams

ARTEC IT Solutions integriert mit der Firmware AOS 7 sein Live-Archiv EMA in Google Drive, Microsoft Teams, SharePoint Online/OneDrive und SharePoint On-Premises. Dadurch lassen sich neben E-Mails und klassischen Dokumenten nun auch Chatverläufe, Anhänge und bearbeitete Nachrichten zentral und revisionssicher speichern. Organisationen profitieren von einer konsolidierten Ablage aller kollaborativen Arbeitsinhalte. Die neue Version gewährleistet langfristige Compliance, beschleunigt Suchvorgänge und optimiert die Datenverwaltung im Unternehmensumfeld nachhaltig und verbessert Transparenz für Audits.

EMA archiviert Google Dateien automatisch als PDF und Office-Dateien

EMA wandelt bei der Archivierung von Google Docs, Sheets und Slides automatisch in universelle Standardformate wie PDF oder Microsoft Office-Typen um. Auf diese Weise bleiben Inhalte geräteunabhängig nutzbar und langfristig lesbar, ohne die ursprünglichen Cloud-Dienste erneut zu laden. Ob Laptop, Smartphone oder Tablet: Die umgewandelten Dokumente garantieren eine einheitliche Darstellung und sichern sensible Daten über Jahre hinweg. So profitieren Unternehmen von reibungsloser Kompatibilität und dauerhaftem Zugriff. Das System gewährleistet Prozesse.

AOS 7 ermöglicht flexible automatische Löschregeln für Compliance-konforme Archivierung

Mit AOS 7 stellt EMA einen hochgradig flexiblen Mechanismus für die automatische Löschung von Daten bereit. Administratoren können Aufbewahrungs- und Löschrichtlinien detailliert konfigurieren, indem sie Postfacharchive, Dokumentattribute, Schlagworte sowie beliebige Filterkombinationen miteinander verknüpfen. Auf diese Weise lassen sich anforderungsgerechte Fristen nach DSGVO, Handelsgesetzbuch und internen Richtlinien einrichten. Das System gewährleistet eine revisionssichere Umsetzung der Löschprozesse und unterstützt Unternehmen dabei, Compliance effizient und zuverlässig sicherzustellen. Das erleichtert abgestimmte Löschabläufe und Dokumentmanagementprozesse.

AOS 7 integriert OAuth2-Support für moderne SSO und Identity-Provider

Die Integration des OAuth2-Standards in AOS 7 erweitert gezielt die Möglichkeiten für Single Sign-On-Szenarien und vereinfacht die Anbindung an cloudbasierte Identity-Provider. Administratoren profitieren von einer zentralisierten Benutzerverwaltung sowie einem gesteigerten Sicherheitsniveau durch moderne Token basierte Authentifizierung. Durch automatische Tokenverwaltung entfällt der Aufwand manueller Zugangsdatenpflege, wodurch Fehlerquellen minimiert und Prozesse beschleunigt werden. Unternehmen erhalten eine zukunftssichere Lösung, die Compliance fördert und gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit deutlich erhöht und vereinfacht interne IT-Prozesse nachhaltig.

EMA Oberfläche neu gestaltet mit modernem Design und Tooltipsystem

Die neu gestaltete Benutzeroberfläche von EMA präsentiert sich mit einem klaren, modernen Design und reduziert visuelle Unordnung effektiv. Ein integriertes Tooltip-System liefert kontextbezogene Hilfestellungen direkt an den jeweiligen Bedienelementen und erklärt Funktionen sowie Einstellungen ohne Umwege. Dank optimierter Konfigurationsansichten behalten Anwender stets den Überblick über alle Parameter. Die intuitive Navigation ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe, da alle wichtigen Funktionen sofort zugänglich sind, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Dabei gewährleistet konsistente Einarbeitung.

Mit AOS 7 entwickelt sich das Live-Archiv EMA zu einem umfassenden, zentralen und kollaborativen Informationsspeicher. Durch die nahtlose Integration von Google Drive, Microsoft Teams und SharePoint werden E-Mails, Dokumente und Chatverläufe revisionssicher abgelegt. Intelligente und regelbasierte Löschrichtlinien nach DSGVO und internen Vorgaben garantieren Compliance. OAuth2-basiertes Single Sign-On vereinfacht den Zugriff und erhöht die Sicherheit. Die modernisierte Benutzeroberfläche mit Tooltips steigert Effizienz und Nutzerfreundlichkeit erheblich. Zudem optimiert Arbeitsprozesse kontinuierlich effektiv.