Mirantis k0s und k0rdent erhalten CNCF AI Conformance Zertifizierung

Mirantis hat für seine Kubernetes-Lösungen k0s und k0rdent die CNCF Certified Kubernetes AI Conformance für Version 1.35 erhalten. Diese unabhängige Auszeichnung bestätigt die umfassende Unterstützung von KI-Workloads, von Training und Inferenz bis hin zu GPU-Orchestrierung und agentenbasierten Workflows. Auch in Multi-Cluster- sowie Flottenumgebungen können Nutzer komplexe Modelle nahtlos betreiben. Unternehmen profitieren dabei von offener Infrastruktur, reproduzierbaren Testverfahren und uneingeschränkter Skalierbarkeit für weltweite KI-Installationen ohne proprietäre Abhängigkeiten und gewährleisten effizienten Betrieb.



Mirantis k0s und k0rdent erhalten CNCF AI Conformance Zertifikat

Mirantis hat für seine Kubernetes-basierten Plattformen k0s und k0rdent eine Zertifizierung im Rahmen der CNCF Certified Kubernetes AI Conformance für Version 1.35 erhalten. Die Auszeichnung stammt von der Cloud Native Computing Foundation und bescheinigt, dass beide Lösungen KI-Workloads effizient unterstützen, einschließlich Trainingsprozessen, Inferenzoperationen, GPU-Orchestrierung und verteiltem Machine Learning. Dabei setzen k0s und k0rdent vollständig auf Standard-Upstream-Kubernetes und kommen ohne proprietäre Komponenten oder Abhängigkeiten aus und ermöglichen Unternehmen flexible, skalierbare KI-Deployments.

CNCF AI-Konformitätsprogramm legt essentielle Funktionen fest und verlangt Tests

Das CNCF Kubernetes AI Conformance-Programm legt ein verbindliches Pflichtfunktionsspektrum für KI-Workloads fest und schreibt transparente, reproduzierbare Testverfahren vor. Mirantis hat die vollständigen Ergebnisse der Konformitätsprüfungen für k0s und k0rdent auf den zugehörigen Dokumentationsseiten veröffentlicht. Diese Dokumentation ermöglicht es Unternehmen, die einzelnen Prüfschritte nachzuvollziehen, die Übereinstimmung mit Upstream-Kubernetes-Standards zu verifizieren und konkrete Nachweise für den Einsatz in produktiven Umgebungen zu erhalten. Damit schaffen sie Transparenz im Prüfprozess und stärken Vertrauen bei Anwendern weltweit.

Sichere Zuweisung von GPU-Ressourcen durch automatisches Treiber-Management und Inferenz-Routing

Beide Plattformen sorgen für eine sichere Zuweisung von GPU-Ressourcen und automatisierte Installation sowie Verwaltung erforderlicher GPU-Treiber. Sie nutzen die Kubernetes Gateway API, um Inferenz- und Model-Serving-Datenströme zuverlässig zu routen. Auf diese Weise ermöglichen sie eine durchgängige Orchestrierung verteilter GPU-Workloads ohne manuelles Eingreifen und ohne Abhängigkeit von proprietären Netzwerklösungen. Unternehmen profitieren dadurch von reduzierten Betriebsaufwänden, konsistenter Performance und einer einfach skalierbaren Infrastruktur für anspruchsvolle KI-Anwendungen bei minimalem Konfigurationsaufwand bereitgestellt und wartungsarm.

Dynamisches GPU-Gang-Scheduling optimiert synchrones Training über mehrere Cluster effektiv

Mirantis ermöglicht synchrones Training über mehrere GPUs und Cluster hinweg mittels Gang-Scheduling, wobei verbundene Workloads gemeinsam geplant und ausgeführt werden. GPU-Ressourcen lassen sich bedarfsorientiert zuweisen und dynamisch skalieren, um eine gleichmäßige Auslastung zu erreichen. Skalierungen erfolgen automatisch basierend auf aktuellen Anforderungen, was sowohl in Einzelentwicklungsumgebungen als auch in global verteilten KI-Farmen mit hunderten GPU-Knoten eine hohe Performance und Effizienz sicherstellt. Durch diese Automatisierung reduzieren Unternehmen manuelle Eingriffe und optimieren Betriebskosten.

k0s und k0rdent liefern umfassende GPU-Metriken, Time-Slicing und Self-Healing

Die Plattformen k0s und k0rdent bieten detaillierte Einblicke in GPU-Ressourcen, einschließlich Auslastungsstatistiken, Speicherbelegung, Temperaturverläufen und Leistungskennzahlen. Durch Time-Slicing ermöglicht GPU-Sharing die gleichzeitige Nutzung von Grafikprozessoren durch mehrere Container, wodurch die Gesamtinfrastruktur effizienter ausgelastet wird. Operatoren wie KubeRay laufen in selbstheilenden Kubernetes-Charts, die Fehler automatisch erkennen und beheben. Diese Lösung nutzt native Upstream-Funktionen zur Absicherung, Wiederherstellung und Skalierung verteilter KI- und Datenverarbeitungsworkloads. Sie ermöglicht konsistente Betriebsabläufe, Echtzeit-Überwachung und optimiert CPU- auch GPU-Ressourcendisposition.

k0s vereint Kubernetes-Kontrollebene in einzelner Binary für schnellen Betrieb

k0s vereint sämtliche Funktionen der Kontrollebene innerhalb einer einzelnen ausführbaren Datei und reduziert dadurch die Komplexität bei Installation und Wartung. Gleichzeitig bleibt die vollständige Kompatibilität mit dem Standard-Upstream-Kubernetes erhalten. Dank dieser kompakten Architektur lassen sich Cluster wesentlich schneller bereitstellen und skalieren. Administratoren und Plattformteams profitieren von einem schlanken Deployment-Prozess, bei dem weniger Komponenten installiert, überwacht und aktualisiert werden müssen, ohne auf bewährte Upstream-Funktionalitäten zu verzichten. Sie erhöhen Effizienz und Ausfallsicherheit.

k0rdent liefert erweiterte CNCF-Konformität für Scheduling, Multi-Tenancy und Flottenmanagement

k0rdent erweitert die CNCF-Anforderungen um spezialisierte Funktionen für KI-Infrastrukturen. Die Plattform implementiert fortgeschrittenes Scheduling, das GPU-Ressourcen effizient zuteilt und parallele Trainingsläufe synchronisiert. Multi-Tenancy erlaubt unterschiedliche Teams sichere, isolierte Umgebungen im selben Cluster. Flottenmanagement optimiert die Verwaltung hunderter Knoten weltweit. Damit spricht k0rdent Betreiber an, die in großflächigen, unternehmenskritischen Umgebungen skalierbare, hochverfügbare KI-Plattformen betreiben und komplexe Workloads automatisiert orchestrieren möchten. Es gewährleistet Resilienz, optimales Ressourcenmanagement und reduziert manuellen Verwaltungsaufwand nachhaltig effektiv.

Zertifizierung bestätigt Mirantis Full-Stack-KI-Strategie auf offenem, skalierbarem Upstream-Kubernetes jetzt

Randy Bias, Vice President Open Source Strategy & Technology bei Mirantis, hebt hervor, dass die jüngste CNCF-Zertifizierung die ganzheitliche KI-Infrastrukturstrategie des Unternehmens auf einer offenen Upstream-Kubernetes-Plattform offiziell bestätigt. Er unterstreicht, dass damit eine robuste Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Innovation geschaffen wird. CNCF-CTO Chris Aniszczyk ergänzt, dass community-getriebene Validierungen eine verlässliche Basis bilden, um den verantwortungsvollen Ausbau von KI-Agenten und verteilten GPU-Workloads frei von Vendor Lock-in zu ermöglichen. Effizient skalierbar.

Mirantis k0s und k0rdent bieten Unternehmen eine sofort einsatzbereite, von der CNCF zertifizierte Kubernetes-Umgebung zum Betrieb anspruchsvoller KI-Workloads. Durch integriertes GPU-Ressourcenmanagement, standardisierte, reproduzierbare Konformitätsprüfungen und eine schlanke Architektur lassen sich Trainingsjobs, Inferenzanfragen und großflächige Clustermanagement-Aufgaben nahtlos orchestrieren. Die offene Upstream-Kubernetes-Basis garantiert vollständige Vendorunabhängigkeit, ermöglicht flexibles Skalieren verteilter Modelle und sichert eine zukunftsfähige, wartungsarme Infrastruktur für verteiltes Machine Learning im produktiven Einsatz über Multi-Cluster-Szenarien und Flottenbetrieb hinweg effizient, skalierbar und optimiert.