Kubernetes-native k0rdent AI mit Day-Zero-Support für Grace-Blackwell und Vera-Rubin-Architekturen

Mirantis hat k0rdent AI in Einklang mit der NVIDIA-Plattform weiterentwickelt und stellt Day-Zero-Support für Grace Blackwell, Vera Rubin sowie zukünftige Prozessoren und GPUs bereit. Die Kubernetes-native Lösung kombiniert NVIDIA DSX OS und NICo, um modulare KI-Fabriken mit maximaler Rechenleistung pro Watt, reduzierten Token-Kosten und vollautomatisiertem Lifecycle-Management inklusive Sicherheits- und Compliance-Funktionen zu realisieren. Unternehmen erhalten damit eine skalierbare, zukunftssichere Infrastruktur mit optimierten Betriebsabläufen und beschleunigter Time-to-Value sowie transparentem Monitoring und Support.



Mirantis stellt k0rdent AI Kubernetes-native Plattform für NVIDIA-Hardware vor

Mirantis präsentiert k0rdent AI als Kubernetes-native Infrastruktur- und Lifecycle-Management-Plattform, die von Beginn an Unterstützung für NVIDIA Grace Blackwell, Vera Rubin und zukünftige Beschleunigergenerationen bietet. Die enge Abstimmung auf die NVIDIA-Roadmap erlaubt nahtlose Skalierung und schnelle Integration neuer Hardware ohne Betriebsunterbrechungen. Dank der Kombination mit NVIDIA DSX OS und NICo profitieren Unternehmen von hoher Energieeffizienz, optimierten Token-Kosten und automatisierten Prozessen für den unterbrechungsfreien Einsatz von KI-Fabriken. Maximaler Flexibilität sowie geringerem Wartungsaufwand.

k0rdent AI und NVIDIA ermöglichen durchgängige Lifecycle-Automatisierung für Unternehmen

Durch die enge Integration von k0rdent AI und NVIDIA entsteht eine durchgängige Lifecycle-Automatisierungsplattform auf Enterprise-Niveau. Betreiber profitieren von einheitlichen Infrastruktur-Stacks und Betriebsmodellen, die auch beim Wechsel zwischen Grace Blackwell, Vera Rubin oder zukünftigen Architekturen unverändert bleiben. Diese Konsistenz gewährleistet konstant hohe Performance pro Watt und minimiert Token-Kosten. Gleichzeitig reduziert sich der administrative Aufwand erheblich, was Unternehmen in die Lage versetzt, neue KI-Dienste schneller bereitzustellen und den Markteintritt deutlich zu beschleunigen.

Mirantis integriert vollständig NVIDIA Infra Controller in k0rdent AI

Mirantis hat den NVIDIA Infra Controller (NICo) vollständig in k0rdent AI integriert und validiert. Die Lösung automatisiert die Bare-Metal-Hardware-Erkennung inklusive Firmware-Validierung und vereinfacht die Bereitstellung von NVIDIA-BlueField-DPUs über DOCA. Netzwerkisolation sowie Tenant Sanitization sorgen für sichere Multi-Tenant-Umgebungen. Firmen erhalten eine produktionsreife Open-Source-Plattform, die den Aufbau und Betrieb umfangreicher KI-Fabriken beschleunigt, den administrativen Aufwand verringert und schnelle Skalierung unterstützt. Integrationsverfahren optimiert die Plattform die Auslastung von Rechenressourcen und reduziert zeitaufwändige Konfigurationen.

Mirantis gestaltet NICo-Upstream-Entwicklung für zukünftige KI-Rechenzentren direkt aktiv mit

Mirantis engagiert sich aktiv im Upstream-Entwicklungsprozess von NICo und gestaltet so die Provisionierung zukünftiger KI-Rechenzentren maßgeblich mit. Als Gründungspartner der NVIDIA AI Cloud Ready-Initiative erhält k0rdent AI frühzeitigen Zugriff auf Hardware-Innovationen sowie optimierte KI-Infrastruktur-Software für KI-Clouds. Durch diese enge Kooperation lassen sich neue Technologien nahtlos integrieren, Markteinführungen beschleunigen und Betriebskosten reduzieren. Unternehmen profitieren von validierten Komponenten, schneller Bereitstellung und verkürzten Entwicklungszyklen bei gleichzeitig hoher Performance und Zuverlässigkeit und maximaler Skalierbarkeit.

Mirantis k0rdent AI kombiniert mit NVIDIA Grace Blackwell, Vera Rubin, DSX OS und NICo bildet eine vollständig integrierte Plattform für beschleunigtes Computing in Unternehmen. Die Lösung ermöglicht skalierbare Bereitstellung und umfassende Lifecycle-Automatisierung durch modulare Open-Source-Komponenten und enge Zusammenarbeit mit NVIDIA. Betreiber profitieren von optimierter Performance pro Watt und reduzierten Token-Kosten sowie kontinuierlichem Support neuer Hardware-Generationen. Dies gewährleistet hohe Ausfallsicherheit, automatisierte Firmware-Validierung, Netzwerkisolation und verkürzte Time-to-Value bei KI-Fabrik-Implementierungen, für nahtlos Effizienz.