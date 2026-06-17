14 Kilometer REM-Erweiterung verbindet Sainte-Anne-de-Bellevue mit bestehendem 50-Kilometer-Netz effizient

Die neue 14 Kilometer lange Erweiterung des Reseau express metropolitain von CDPQ Infra verbindet Sainte-Anne-de-Bellevue im West Island mit dem bisherigen 50 Kilometer umfassenden Netz und ergänzt es um vier Stationen. Alstom stellt 212 fahrerlose Metropolis(TM) Fahrzeuge bereit, installiert das Urbalis(TM)-Signalsystem sowie HealthHub(TM) und betreibt gemeinsam mit Pulsar einen vollständig automatisierten GoA4 Betrieb. Die Züge verkehren während der Hauptverkehrszeiten im Vier-Minuten-Takt und bieten eine umweltfreundliche Alternative zum Individualverkehr attraktive Mobilitätslösung.



REM-Zweigstrecke Sainte-Anne-de-Bellevue jetzt eröffnet, Netz erweitert auf 64 Kilometer

CDPQ Infra hat den Betrieb der REM-Zweigstrecke bis Sainte-Anne-de-Bellevue aufgenommen und erweitert so das bestehende 50 Kilometer lange Netz um zusätzliche 14 Kilometer. Insgesamt umfasst das neue Light-Metro-System nun 64 Kilometer und bietet 23 Stationen. Die vollständig elektrisch angetriebene Bahnverbindung ermöglicht eine moderne und häufige Erschließung des Stadtzentrums von Montreal. Durch den leistungsstarken Fahrplan werden hunderte Pkw-Fahrten täglich vermieden und der Umwelt zuliebe effizient, ressourcenschonend, langfristig und nachhaltig gefördert.

Alstom liefert 212 autonome Metropolis(TM)-Wagen mit Höchstem Automatisierungsgrad GoA4

Alstom liefert für das REM-Projekt 212 vollautomatische Metropolis(TM)-Züge, die nach Automatisierungsgrad GoA4 ohne Fahrpersonal betrieben werden. Das integrierte Urbalis(TM)-Zugsicherungssystem sorgt durch kontinuierliche Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Leitstelle für zuverlässigen, pünktlichen Betrieb. Zusätzlich erhöhen fest installierte Plattform­türen die Sicherheit an Bahnsteigen. Fahrgästen stehen modernste Onboard-WLAN-Netze und umfassende Cybersecurity-Lösungen zur Verfügung, die sowohl private Daten schützen als auch störungsfreien Betrieb garantieren. Durch vorausschauende Wartungsprozesse wird die Systemverfügbarkeit dauerhaft optimiert. maximal und robust.

Alstom und Pulsar garantieren 30 Jahre REM-Betrieb und Wartung

Im Rahmen einer dreißigjährigen Kooperation mit der Pulsar-Gesellschaft übernimmt Alstom den uneingeschränkten Betrieb und die umfassende Instandhaltung des REM-Systems. Wartungsteams setzen die HealthHub(TM)-Plattform ein, um anhand prädiktiver Analysen fortlaufend den Zustand der Fahrzeugflotte sowie der Streckeninfrastruktur zu bewerten. Diese Echtzeitanalyse ermöglicht die vorausschauende Identifikation potenzieller Störungen, optimiert Wartungszyklen und trägt maßgeblich zur Minimierung ungeplanter Ausfallzeiten und zur Maximierung der Betriebssicherheit bei. Zusätzlich unterstützen automatisierte Alarmsysteme schnelle zeitnahe Eingriffe bei Unregelmäßigkeiten.

REM verkehrt täglich 20 Stunden mit Vier-Minuten-Takt im Zentrum

Der REM verkehrt täglich während zwanzig Stunden und gewährleistet auf dem zentralen Streckenabschnitt einen präzisen Vier-Minuten-Takt. Diese hohe Fahrfrequenz minimiert Wartezeiten, steigert die Zuverlässigkeit und erhöht die Kapazität während der Stoßzeiten. Durch die ganztägige Betriebszeit sowie die kurzen Intervalle bietet das automatisierte Metrosystem Pendlern im West Island eine attraktive und umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr, entlastet die Straßen und verbessert die Verfügbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs deutlich sogar außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

REM-Projekt schafft Hunderte Jobs in Quebec und fördert Zulieferindustrie

Durch das REM-Projekt in Quebec wurden mehrere hundert direkte Arbeitsplätze geschaffen und hunderte lokale Zulieferer eingebunden. Alstom unterstützt mit seinem Amerika­hauptquartier in Saint-Bruno-de-Montarville gezielt die regionale Wirtschaft. Die Produktion fahrerloser U-Bahn-Wagen fördert das technische Fachwissen vor Ort und intensiviert Kompetenzen im Bereich automatisierter Metro­systeme. Dieses Engagement stärkt Innovationspotenzial, sichert Beschäftigung und unterstreicht die Bedeutung lokaler Wertschöpfung in der Verkehrs­infrastrukturentwicklung für die Provinz Quebec sowie Entwicklungsperspektiven und steigert die regionale Standortattraktivität.

REM wächst auf 67 Kilometer, 26 Stationen, internationale Verbindung

Mit der vollständigen Inbetriebnahme aller Streckenäste erstreckt sich das REM-Netzwerk künftig über 67 Kilometer mit 26 Stationen. Es verbindet dabei das West Island, die South Shore, North Shore sowie den Flughafen Montreal-Trudeau nahtlos miteinander. Durch modernste Automatisierungstechnologien und kontinuierlichen Fahrgastservice positioniert sich das System als eines der größten und technologisch fortschrittlichsten automatisierten Stadtverkehrsnetze weltweit und setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Nachhaltigkeit. Es gewährleistet zuverlässige Verbindungen rund um die Uhr.

Die Erweiterung der REM-Strecke bis Sainte-Anne-de-Bellevue bietet Bahnbegeisterten und Pendlern eine vollständig emissionsfreie Metroverbindung, die rund um die Uhr automatisiert betrieben wird. Insgesamt verkehren 212 Metropolis(TM)-Fahrzeuge in hoher Taktung, gesteuert durch das Urbalis(TM)-Signalsystem und überwacht via HealthHub(TM). Dank des 20-Stunden-Betriebs, enger Abstände zwischen den Zügen und einer 30-jährigen Betriebssicherheitsgarantie profitieren Fahrgäste von herausragender Zuverlässigkeit, Komfort und Nachhaltigkeit im Großraum Montreal.