Skalierbare Lagerlösungen für elektronische Bauteile mit drei Schutzstufen garantiert

btv technologies bietet modulare Lagerkonzepte für elektronische Bauteile und gliedert diese in drei Schutzstufen: Standardlagerung, Langzeitlagerung und LONGEVITY(R). Durch Klimakontrolle, ESD-Schutz und Barrieretechnologien sowie optional aktive Bauteilpflege sichert das Unternehmen physische Unversehrtheit und elektrische Funktionstauglichkeit über Jahre. Die vollständige IATF-16949-konforme Dokumentation gewährleistet lückenlose Rückverfolgbarkeit. Zwei räumlich und operativ getrennte Standorte in Werl und Unna sowie eine Validierung durch Fraunhofer ISIT reduzieren Risiken bei End-of-Life und Obsoleszenz. Diese Systeme sind für unterschiedlichste Einsatzbereiche geeignet.



Fehlende 30-Cent-Komponente verursacht Produktionsausfallkosten zu 500.000 Euro pro Stunde

Eine nicht verfügbare 30-Cent-Elektronikkomponente kann in Fertigungslinien zu Produktionsstillständen führen, die stündliche Kosten zwischen 50.000 und 500.000 Euro verursachen. Während Halbleiterhersteller ihre Bauteile nach sieben bis zehn Jahren abkündigen, bleiben Fahrzeuge oder Industrieanlagen oft 15 bis 25 Jahre im Betrieb. Ungefähr ein Drittel dieser Komponenten erreicht das Lebensende ohne Vorwarnung. Ein proaktives Lager- und Obsoleszenzmanagement verhindert dringende Last-Time-Buys und sichert Kosten- sowie Zeitpläne nachhaltig ab und minimiert operative Störungsrisiken effektiv.

Langzeitlagerung von elektronischen Bauteilen benötigt passive und aktive Konservierung

Korrosion, Feuchtigkeitsaufnahme, Oxidation und Whiskerbildung schädigen auch ruhende elektronische Bauelemente im Lagerbestand erheblich. Insbesondere Elektrolytkondensatoren in Steuergeräten verlieren ohne regelmäßige Spannungsversorgung ihre elektrische Kapazität, während flashbasierte Speicher durch fehlende Refresh-Zyklen Datenintegrität riskieren. Ein Lagerkonzept, das passive Barriere-Technologien zur Klima- und ESD-Kontrolle mit aktiver Bauteilpflege durch zyklische Bestromung und Funktionsprüfung kombiniert, sichert nach zehn, fünfzehn oder fünfundzwanzig Jahren einsatzfähige und lückenlos dokumentierte Komponenten. Diese nachhaltige Methode minimiert Ausfallrisiken für kritische Systeme langfristig.

Gestuftes Lagerkonzept erfüllt DIN EN IEC 62435 Anforderungen präzise

btv technologies stellt modulare Lagerkonzepte bereit, abgestimmt auf unterschiedliche Bauteilrisiken und geplante Nutzungsdauern. Jede Schutzstufe erfüllt weit mehr als die Vorgaben der DIN EN IEC 62435 zur Feuchtigkeits- und Korrosionskontrolle. Sämtliche Prozessergebnisse werden IATF-16949-konform dokumentiert und sind lückenlos rückverfolgbar. Zudem sichert die unabhängige Fraunhofer-ISIT-Validierung die funktionale Integrität. Anwender entscheiden flexibel zwischen Standard, Langzeit oder LONGEVITY(R) und passen die Lösung ihrem Lebenszyklus an. Diese Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit unterstreichen Rückhalt im Praxisbetrieb.

Klimatisierte ESD-sichere Lagerhallen mit durchgehender 24/7 Überwachung und Versicherungsschutz

Die Basislösung bietet klimatisierte und ESD-geschützte Lagerbereiche, in denen Temperatur und Luftfeuchte rund um die Uhr erfasst und geregelt werden. FM-Global-zertifizierter Brandschutz, UV-Abschirmung und baubiologische Vibrationsanalyse garantieren Materialschutz. Eine Versicherung auf Komponentenwert deckt Bestände bis zu drei Jahre ab. Dies ermöglicht eine flexible Zwischenlagerung bei variierenden Lieferkettenbedingungen und minimiert Ausfallrisiken, ohne den Wert der elektronischen Bauteile zu beeinträchtigen. Technische Dokumentation und regelmäßige Audits sichern Transparenz und Compliance für industrielle Anwendungen.

Barrier Bags und Schutzatmosphäre gewährleisten Bauteilschutz für fünfzehn Jahre

Für Bauteile mittlerer Alterungsresistenz nutzt btv spezielle Moisture Barrier Bags in Kombination mit einer strukturierten Schutzgasatmosphäre. Diese Verpackungslösung schützt vor Korrosion und minimiert Whiskerbildung durch kontrollierten Feuchtigkeitssaustausch. Die Versiegelungsintegrität wird alle zwei Jahre gemäß JEDEC J-STD-033 geprüft und bei Bedarf durch Trocknungszyklen optimiert. Selbst bei erhöhter Feuchtigkeits- oder Korrosionsanfälligkeit bleiben die Komponenten bis zu 15 Jahre lagerfähig, ohne Funktionseinbußen zu riskieren. Zudem gewährleistet das System langfristige Bauteilsicherheit und Nachvollziehbarkeit kontinuierlich.

Premium Bauteilpflege mit Barriereschichten und zyklischer Bestromung für Langzeit

Bei der PREMIUM-Lösung werden passive Barriereschichten mit zyklischer Bestromung kombiniert, um alterungsbedingten Leistungsverlust zu verhindern. Regelmäßige Funktionsprüfungen und Leckstrommessungen stellen elektrische Integrität sicher, während Lötbarkeitstests die Anschlussfähigkeit nach jahrelanger Lagerung verifizieren. Ein ERP-gesteuerter Umpackprozess optimiert Verpackungszyklen, und eine kontinuierliche MSD-Analyse überwacht Feuchtigkeitsgehalt. So bleiben Firmware und Kalibrierdaten unangetastet, und Komponenten sind nach über 25 Jahren noch betriebsbereit – besonders geeignet für Bahninfrastruktur, Medizintechnik und Verteidigungsanwendungen. Dabei wird hochpräzise Zuverlässigkeit garantiert.

Lückenlose Dokumentation gewährleistet schrittgenaue Nachweisbarkeit aller Prozesse und Prüfungen

Bei btv wird jede Gebinde-ID sowie jeder einzelne Pflegeschritt und der Zustand während Ein- und Auslagerung lückenlos erfasst und dokumentiert. Prüfprotokolle lassen sich in digitalen Formaten exportieren und stehen unmittelbar zur Verfügung. Durch verbindliche Service Level Agreements ist eine Recallfähigkeit innerhalb von 24 Stunden garantiert. Auditoren finden jederzeit vollständige Nachweise über alle Prozesse und Zustände. Dies verschafft einen Entscheidenden Vorteil bei IATF-16949-Audits und im Falle von Produkthaftungsansprüchen und Compliance-Anforderungen abgesichert.

btv versichert vollen Warenwert im Schadensfall bereits ab Standardstufe

Im Schadenfall übernimmt btv technologies die volle Höhe des Warenwerts. Anders als bei ADSp-Lagern, bei denen die Haftung auf Gewichtsbemessung und enge Deckungsgrenzen beschränkt ist, sichert btv bereits ab der Standardstufe einen uneingeschränkten Versicherungsschutz. Diese umfassende Absicherung ergänzt technische Präventionsmaßnahmen und verhindert erhebliche finanzielle Rückschläge. Sie schließt gezielt die Lücke zwischen vorbeugender Lagerungssicherheit und finanzieller Risikoübernahme. Kunden profitieren dadurch von sofortigem, umfassendem Schutz ohne zusätzliche Kosten mit klaren Leistungsbedingungen gewährleistet.

Zwei unabhängige Lagerstandorte in NRW mit über 24000 Palettenplätzen

Zwei unabhängig betriebene Lagerstandorte in Nordrhein-Westfalen bieten zusammen über 24.000 Palettenstellplätze und garantieren höchste Versorgungssicherheit. Der neue Hub in Werl nutzt ein AutoStore-System zur automatisierten Kleinteilelagerung, während das traditionelle Stammwerk in Unna langjährige Expertise und Infrastruktur bereitstellt. Beide Einrichtungen verfügen über physische und operative Trennung, sodass regionale Risiken minimiert und internationale Logistikkorridore optimal erschlossen werden. Dieses Modell steigert Flexibilität, Effizienz und Ausfallsicherheit im Supply-Chain-Management erheblich und gewährleistet dabei langfristige Kosteneinsparungen.

Strategisches Parts Management gewährleistet frühzeitige Beschaffung, Redesign und Risikoprävention

btv überwacht kontinuierlich Produktänderungs- (PCN) und End-of-Life- (EOL-)Meldungen, analysiert Materialstücklistentransparenz (BOM) hinsichtlich potenzieller Lieferengpässe und identifiziert Risiken in der Beschaffung. plant das Unternehmen Last-Time-Buys, um Ausfälle zu vermeiden, und prüft alternative Bauteile mit Dokumentation für Redesigns. Durch Unterstützung bei Zulassungsänderungen gewährleistet btv Integrationsprozesse. Das Strategic Parts Management vereint bedarfsgerechte Lagerhaltung mit frühzeitiger Beschaffung zu optimalen Konditionen. Dieser umfassende Ansatz minimiert operative Risiken, reduziert Kosten und sichert langfristige Verfügbarkeit kritischer Elektronikkomponenten.

btv technologies bietet eine langfristige Versorgung von Elektronikbauteilen für private Hardware-Enthusiasten und industrielle Anwender. Durch drei abgestufte Lagerungskonzepte, inklusive Standard-, Langzeit- und LONGEVITY(R)-Stufe, wird physische Unversehrtheit sichergestellt. Aktive Bauteilpflege in der Premiumstufe erhält elektrische Funktionsfähigkeit über Jahrzehnte. Vollständige, IATF-16949-konforme Dokumentationen, Versicherung auf Komponentenwert sowie zwei geografisch getrennte Standorte garantieren Auditierbarkeit. Proaktives Obsoleszenzmanagement vermeidet teure Produktionsstillstände und senkt Risiken nachhaltig. Service-Level-Agreements sichern schnelle Abrufbarkeit rund um die Uhr und maximale Transparenz.