Großveranstaltung für Logistik und Supply Chain Management in Berlin

Die BVL Supply Chain CX ist eine neue Großveranstaltung für Logistik und Supply Chain Management, die vom 23. bis zum 25. Oktober 2024 im Estrel Berlin stattfindet. Mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern bietet sie eine einzigartige Plattform für Experten und Enthusiasten aus der Branche, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends auszutauschen. Im Fokus stehen sieben Schwerpunktthemen, darunter Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Fachkräfte.



Die BVL Supply Chain CX: Neue Weiterentwicklung des Deutschen Logistik-Kongresses

Die BVL Supply Chain CX ist eine innovative Weiterentwicklung des renommierten Deutschen Logistik-Kongresses und richtet sich an Führungskräfte und Top-Manager der Logistikbranche. Mit hochkarätigen Gästen, Keynotes, Diskussionen und Workshops bietet die Veranstaltung eine einzigartige Plattform, um sich über aktuelle Herausforderungen und Chancen in der Branche auszutauschen und zu informieren.

Der Expo-Bereich auf der BVL Supply Chain CX ist ein Highlight der Veranstaltung, in dem Partner und Marken ihre neuesten Technologien und Lösungen präsentieren. Besucher haben die Möglichkeit, sich umfassend über die aktuellen Trends zu informieren und sich mit Experten auszutauschen. Das besondere Format der Expo richtet sich sowohl an das mittlere Management als auch an Young Professionals. Neben hochwertigem Content auf der „LogTech-Stage“ bietet die CX-Party eine entspannte Atmosphäre für Networking und Kontakte knüpfen.

Die BVL Supply Chain CX ist eine Großveranstaltung für Logistik und Supply Chain Management, die sich nicht nur an Menschen und Unternehmen der „engeren“ Logistik-Community richtet, sondern auch an alle, die zu funktionierenden Supply Chains beitragen, insbesondere aus IT, HR, Finanzen oder Versicherungen. Die Veranstaltung wird von der BVL als Organisatorin des Events durchgeführt und erwartet bis zu 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die BVL Supply Chain CX konzentriert sich auf sieben Hauptthemen, darunter die Digitalisierung von Supply Chains, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Nachhaltigkeit, Resilienz und Agilität, die künftige Organisation von Unternehmen sowie Märkte, Trends und Strategien für Logistikdienstleister und Anbieter von Logistiktechnologien. Die Veranstaltung bietet verschiedene Formate wie Keynotes, Fachsequenzen und Ausstellungen, um diese Themen umfassend zu behandeln und den Teilnehmern einen tiefen Einblick in die Welt der Logistik und des Supply Chain Managements zu ermöglichen.

Die BVL Supply Chain CX ist eine einzigartige Veranstaltung, die alle Experten und Führungskräfte in der Logistik und im Supply Chain Management anspricht. Sie bietet eine umfangreiche Kombination aus informativen Inhalten und Lead-Generierung, um den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Branche zu ermöglichen. Darüber hinaus schafft die Veranstaltung eine positive Atmosphäre, in der auch Spaß und Emotionen nicht zu kurz kommen.

Die BVL Supply Chain CX ermöglicht eine verbesserte digitale Vernetzung sowohl während des Kongresses als auch im Expo-Bereich. Durch die Nutzung moderner Technologien können Teilnehmerinnen und Teilnehmer leichter miteinander in Kontakt treten und sich austauschen. Darüber hinaus wird angestrebt, einen höheren Anteil internationaler Gäste anzuziehen, um den Austausch und die Zusammenarbeit auf globaler Ebene zu fördern.

Ab sofort können interessierte Personen Early-Bird-Tickets für die BVL Supply Chain CX erwerben. Es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl, darunter Tagestickets und Expo-Tickets. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung finden Sie unter www.bvl.de/cx/tickets.

Die BVL Supply Chain CX ist eine aufregende Veranstaltung, die Ihnen einen umfassenden Einblick in die faszinierende Welt der Logistik und des Supply Chain Managements bietet. Erfahren Sie mehr über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Branche und tauschen Sie sich mit Experten aus. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und seien Sie dabei!