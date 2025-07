SpeedMarker von Trotec: Präzise Lasergravur für Uhrenkomponenten jeder Art

Die SpeedMarker-Serie von Trotec Laser Solutions liefert moderne Lasergravurtechnik für die Uhrenbranche und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit digitaler Präzision. Mit einstellbaren Pulslängen von 1,5 bis 350 Nanosekunden und einer Wiederholgenauigkeit im Mikrometerbereich lassen sich Edelstahl, Titan, Gold und Messing ohne Materialschädigung bearbeiten. Die SpeedMark-Software ermöglicht intuitive Programmierung und flexible Anpassung von Kleinserien. Hersteller profitieren von hoher Effizienz, individueller Gestaltung und konstant exakten Ergebnissen bei minimaler Bearbeitungszeit und verlässlicher und optimierter Produktionslogistik.



SpeedMarker-Serie verbindet traditionelle Uhrmacherkunst mit modernster Lasertechnik und Präzision

Die SpeedMarker-Serie von Trotec Laser Solutions vereint traditionellen Uhrmacherehrgeiz mit hochmoderner Lasertechnologie und setzt damit neue Maßstäbe in der Gravurpräzision. Variabel einstellbare Pulslängen von 1,5 bis 350 Nanosekunden sowie Pulsfrequenzen zwischen 1,6 und 1000 Kilohertz gewährleisten eine Wiederhol- und Positioniergenauigkeit von plusminus 0,010 Millimetern. Diese Präzision schützt die Materialstruktur von Edelstahl 316L und 904L ebenso wie von Titan, Gold oder Messing und sichert somit makellose Premium-Uhrenkomponenten und gewährleistet höchste Produktionsstandards.

Variable Pulslänge und Frequenz ermöglichen präzise, materialschonende, hochfeine Lasergravur

Durch die freie Anpassung von Pulslänge und Frequenz kann die Laserenergie punktgenau dosiert werden, wodurch auch feinste Gravuren ohne Ausfransungen oder Materialverzug realisiert werden. Selbst empfindliche Oberflächen wie polierter Edelstahl, Titan, Gold oder Messing werden dabei nicht überhitzt und behalten ihre originalen mechanischen sowie optischen Eigenschaften. Dank softwarebasierter Steuerung lassen sich alle Parameter exakt reproduzieren und gewährleisten in jeder Produktionscharge gleichbleibende Qualität und Präzision, für höchste Ansprüche permanent sicher gestellt.

Traditionelle Uhrenmanufaktur beschleunigt präzise Edelstahlgravuren mit SpeedMarker 700 Kamera

Bei einem renommierten Uhrenatelier bewährt sich die SpeedMarker 700 mit Through-the-Lens-Kamera für präzise Gravuren auf Edelstahlgehäuseböden. Seriennummern, Artikelbezeichnungen und persönliche Logos lassen sich dank direkter Kamerabeobachtung millimetergenau positionieren. Im Gegensatz zu mechanischen oder chemischen Verfahren reduziert sich die Durchlaufzeit auf einen Bruchteil, während Wiederholgenauigkeit und Oberflächenqualität über alle Chargen hinweg unverändert hoch bleiben. So erreicht die Manufaktur gesteigerte Effizienz und konstante Ergebnisse bei minimalem Materialaufwand und optimierter Produktionsdokumentation innenliegender Prozesskontrolle.

SpeedMark-Software für flexible Gravurverwaltung bei wechselnden Designs und Kleinserien

Die SpeedMark-Software bietet eine durchgängige Lösung zur Gestaltung, Programmierung und Ausführung von Gravuraufträgen in variierenden Kleinserien und bei häufig wechselnden Designanforderungen. Intuitiv gestaltete Benutzeroberflächen optimieren den Arbeitsablauf, während CAD-Importfunktionen den Transfer komplexer Grafiken ohne Medienbruch ermöglichen. Automatische Updates halten Werkzeuge aktuell, und frei definierbare Makros erlauben die Automatisierung standardisierter Prozessschritte. Dadurch steigert sich sowohl die Effizienz bei Einrichtzeiten als auch die Konkurrenzfähigkeit von Uhrenmanufakturen und minimieren gleichzeitig manuelle Fehleranfälligkeit effizient.

Kompakte SpeedMarker-Module integrieren sich automatisch nahtlos in bestehende Fertigungslinien

Die kompakte Bauform der SpeedMarker-Serie ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Fertigungsanlagen. Modular erweiterbar passt sie sowohl als autarkes System wie auch nahtlos in automatisierte Montagestrecken. Uhrenhersteller profitieren von maximaler Prozesskontrolle, da alle Abläufe flexibel gesteuert werden können. Gleichzeitig reduzieren sich die Durchlaufzeiten deutlich, während die Produktionskapazitäten messbar steigen. Diese Kombination garantiert eine effiziente Anpassung an wechselnde Anforderungen ohne jegliche Kompromisse bei Qualität und Präzision. Das System überzeugt mit Nachhaltigkeit.

SpeedMarker-Serie vereint traditionelle Uhrmacherkunst mit Laserpräzision und maximaler Effizienz

