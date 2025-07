Neues TOOL-L Speichersystem lagert automatisiert fünftausend Werkzeuge platzsparend effizient

Das modulare Hochdichtespeichersystem TOOL-L von WASSERMANN TECHNOLOGIE lagert bis zu 5.000 Zerspanungswerkzeuge auf minimaler Fläche und passt sich durch schiebbare Regalkassetten flexibel an wachsende Anforderungen an. Automatisierte Bereitstellung verkürzt Rüstzeiten, während integrierte Datenkontrolle via RFID und DMC die korrekte Werkzeugverwaltung sicherstellt. Die robuste Konstruktion trägt Werkzeuge bis 35 Kilogramm. Schnittstellen zu Roboterarm, Verfahrachse und Voreinstellgeräten garantieren nahtlose Anbindung an moderne Produktionsprozesse. Effiziente Platzausnutzung steigert den Durchsatz signifikant kosteneffizient und zuverlässig.



Tool-L Basisversion nutzt nur neun Quadratmeter Lagerfläche maximal effizient

Die Basisversion des TOOL-L nutzt minimalen Raum von nur 9 m² auf dem Shopfloor und setzt ein innovatives Schieberegalkonzept ein, in dem bis zu 1.200 Zerspanungswerkzeuge gelagert werden. Während automatisierte Fertigungslinien operative Prozesse unterstützen, gewährleistet die Lösung eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung der Werkzeuge. Dies reduziert Rüstzeiten deutlich, steigert die Maschinenlaufzeiten und erhöht die Gesamtproduktivität. Durch klare Abläufe und automatische Schnittstellen erfolgt eine nahtlose Integration in flexible und effiziente Infrastruktur.

Modular erweiterbares Zentralmagazin: Vier Kassetten für über 5000 Werkzeuge

Durch die modulare Bauweise des Zentralmagazins lässt sich die Lagerkapazität bedarfsgerecht anpassen. Schon mit einem einzelnen Zusatzmodul wächst die Kapazität auf rund 2.000 Zerspanungswerkzeuge bei einer Grundfläche von knapp 16 m² an. Wird die Anlage um insgesamt vier zusätzliche Kassetten erweitert, können Anwender mehr als 5.000 verschiedene Werkzeuge platzsparend unterbringen. Diese flexible Ausbaustufe optimiert die Raumausnutzung und steigert die Produktivität deutlich nachhaltig.

TOOL-L Lagerung aller Schnittstellenvarianten sicher und flexibel bis 35kg

Die TOOL-L Lagerlösung unterstützt sämtliche Schnittstellen wie HSK, SK, BT oder PSC und ermöglicht die parallele Aufnahme verschiedener Werkzeugtypen. Sie bietet flexible Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Längen, Durchmesser und Aufnahmen und optimiert platzsparend die Fertigungslogistik. Dank stabiler Stahlkonstruktion trägt das System Werkzeuge bis zu 35 Kilogramm Gewicht und gewährleistet dauerhafte Einsatzbereitschaft von schweren Fräswerkzeugen selbst unter anspruchsvollsten Produktionsbedingungen, wodurch Stillstandszeiten minimiert werden. und erhöht nachhaltig die Effizienz in automatisierten Fertigungslinien. Betriebsabläufe.

Ergonomisches Design ermöglicht schnelles Werkzeughandling, Automationsschnittstellen und RFID-DMC Prüfung

Das schlanke Gehäusedesign ermöglicht eine ergonomische Handhabung beim Einlegen und Entnehmen von Werkzeugen, wodurch Bediener eine erhöhte Effizienz am Arbeitsplatz erzielen. Durch optimierte Griffbereiche und geringes Körpergewicht lassen sich Prozesse deutlich beschleunigen. Die nahtlose Anbindung an Werkzeugvoreinstellgeräte sowie autonome Transportsysteme gewährleistet integrierte Prozessabläufe. Ergänzend sorgt eine optionale Werkzeugdatenprüfung mittels RFID oder Data Matrix Code für fehlerfreie Einlagerung, automatische Dokumentation und erhöhte Prozesssicherheit in der Fertigung und verbesserte Transparenz im Betrieb.

TOOL-L automatisiert Werkzeughandling mit Ausblasstation Konusreinigung und modularer Roboterintegration

Das Werkzeugmanagementsystem TOOL-L von WASSERMANN TECHNOLOGIE erweitert seine Funktionalität durch integrierte Ausblasstationen zur effektiven Reinigung von Spänen und Schmutzpartikeln sowie durch eine Konusreinigung, die präzise Werkzeugaufnahmen säubert. Die modulare Architektur umfasst ein Bereitstellungsmodul, das Werkzeuge automatisch vorgibt, einen Roboterarm für die flexible Handhabung, eine Verfahrachse für präzise Positionierung und anpassbare Greifer. Dadurch lässt sich TOOL-L problemlos in bestehende Automationskonzepte einbinden und optimiert Materialfluss und Prozesssicherheit und reduziert manuelle Eingriffe spürbar.

WASSERMANN präsentiert TOOL-L Hochdichtespeichersystem erstmals live auf EMO 2025

Unter dem Leitmotiv „Innovate Manufacturing“ feiert WASSERMANN TECHNOLOGIE auf der EMO 2025 in Hannover die Premiere seines Hochdichtespeichersystems TOOL-L. Vom 22. bis 26. September zeigen Experten an Stand C26 in Halle 6 die Funktionsweise, modulare Bauweise und Automationsmöglichkeiten des Systems. Interessierte Besucher können sich kostenfreie Messetickets sichern, exklusive Live-Demos erleben und sich zu Integration, Schnittstellen und Softwarelösungen umfassend von Fachleuten beraten lassen. Zusätzlich erhalten sie wertvolle Einblicke in Zukunftstrends der Fertigung.

TOOL-L: Modulares Hochdichtespeichersystem optimiert Kapazität, Ergonomie und smarte Prozessintegration

Das TOOL-L-System von WASSERMANN TECHNOLOGIE löst Platzprobleme durch ein kompaktes Schieberegal, das bis zu 5.000 Werkzeuge auf minimaler Fläche speichert und so variable Fertigungsumgebungen optimal nutzt. Dank modularer Erweiterung passt sich die Kapazität stufenlos an Produktionsanforderungen an, während eine automatisierte Bereitstellung Rüstzeiten verkürzt. Durch ergonomisches Handling, integrierte RFID-/DMC-Datenprüfung und Anbindung an Voreinstellgeräte unterstützt es effiziente, fehlerfreie Abläufe in hochautomatisierten, vernetzten Produktionsprozessen. Robuste Konstruktion für schwere Werkzeuge sichert Verfügbarkeit und Langlebigkeit.