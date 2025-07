Rekordwartung im ZETES-Kraftwerk Zonguldak dank GEDA 300 Z Boiler

Mod Industrial Services führte die Instandhaltung des ZETES-Kraftwerks Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste in Rekordzeit durch, indem es dank detaillierter Projektsteuerung und modularem Layher-Allround-Gerüst die Kesselkörper schnell zugänglich machte. Mit dem GEDA 300 Z Boiler Hoist konnten Bauteile durch 45-cm-Mannlöcher sicher ein- und ausgeladen werden. Im Zwei-Schicht-Betrieb mit 60 Fachkräften sank die Stillstandszeit von erwarteten neun auf unter vier Tage. Statische Berechnungen und optimierte Logistik ermöglichten effiziente Abläufe im engen Innenraum.



Zonguldak-Kraftwerk liefert jährlich 16 Terawattstunden Strom zuverlässig für Istanbul-Region

Der Kraftwerkskomplex in Zonguldak erzeugt jährlich rund 16 Terawattstunden Strom, wobei die dafür benötigte Kohle per Schiff vom Hafen Eren angeliefert wird. Drei leistungsstarke Blöcke gewährleisten eine stabile Versorgung der Regionen um Istanbul und bleiben voraussichtlich bis mindestens 2053 in Betrieb. Angesichts steigender Energieanforderungen spielt eine schnelle und effiziente Kesselwartung eine entscheidende Rolle. Genau hier führte Mod Industrial Services neue Standards ein, indem es Wartungsabläufe optimierte und Ausfallzeiten signifikant reduzierte.

Modulares Layher-Gerüst beschleunigt Kesselinstandsetzung durch GEDA 300 Z Hoist

Das Team installierte ein flexibles Layher-Allround-Gerüst, um einen sicheren Zugang zu den komplexen Rohrleitungssträngen und dem Feuerraum zu gewährleisten. Mithilfe von drei kompakten GEDA 300 Z Boiler Hoists konnten Bauteile präzise durch engen Mannlochöffnungen mit nur 45 Zentimetern Durchmesser transportiert werden. Dank eines effizienten Zwei-Schicht-Betriebs mit 60 qualifizierten Fachkräften wurde der vollständige Innenausbau der Kessel von ursprünglich neun auf weniger als vier Tage reduziert. Diese Herangehensweise steigerte die Produktivität erheblich.

128 Stunden Vorplanung sichern präzise Gerüstmontage in anspruchsvollen Kesseln

Konstruktive Vorbereitung bildete den Grundstein des Projekts: Innerhalb von 128 Arbeitsstunden erfolgte die Installation modularer Gerüste in den 18 × 18 × 65 Meter großen Kesselräumen. Die Bereitstellung von 180 Tonnen Layher-Systemkomponenten und umfassende statische Berechnungen ermöglichten eine exakte Anpassung an beengte und vertikale Strukturen. Durch schlanke Entscheidungsprozesse und den Einsatz erfahrener Spezialisten reduzierte sich der Abstimmungsbedarf erheblich, wodurch Standzeiten minimiert und die Effizienz maximiert wurden, termingerecht, ressourcenschonend und präzise.

GEDA 300 Z zerlegt sich komplett für einfache Durchgangsmontage

Der GEDA 300 Z Boiler Hoist lässt sich vollständig in einzelne Baugruppen zerlegen, sodass selbst längliche Elemente mühelos durch enge Mannlöcher und beschränkte Zugangsräume transportiert werden können. Die Installation erfolgt durch schnelles Zusammenfügen von Zahnstangenaufzugstechnik sowie einer modularen Arbeitsbühne im Inneren des Kessels. Plug-and-Play-Kabelanschlüsse minimieren den elektrischen Anschlussaufwand. Dank des flexiblen Aufbaus passt sich der Hebeaufzug verschiedenen Kesseldimensionen an, erhöht die Effektivität und reduziert Stillstandszeiten deutlich und optimiert Prozesse nachhaltig.

GEDA 300 Z: 300kg Tragkraft, 25m/min Geschwindigkeit, 100m Förderhöhe

Der GEDA 300 Z Boiler Hoist bewältigt Lasten bis 300 kg mit einer Hubgeschwindigkeit von 25 m/min und erreicht Förderhöhen bis 100 m. Eine integrierte Sicherheitsstopp-Funktion mit akustischem Signal unterbricht den Betrieb bei Gefahr, während die Fangvorrichtung ein Abrutschen verhindert. Der Überlastschutz überwacht permanent die Lastgrenzen. Diese Kombination aus Leistungsdaten und Sicherheitsfunktionen garantiert einen effizienten Materialtransport und höchsten Personenschutz in beengten oder vertikalen Arbeitsbereichen und verlängert den laufenden Betrieb nachhaltig.

GEDA 300 Z reduziert Stillstand, steigert Sicherheit, spart Kosten

Der kombinierte Einsatz des GEDA 300 Z Boiler Hoist, des modularen Layher-Allround-Gerüsts und des strukturierten Baustellenmanagements von Mod Industrial Services resultiert in deutlich verkürzten Stillstandszeiten bei Wartungsarbeiten. Durch passgenaue Planung, effiziente Materiallogistik und qualifizierte Zweischicht-Teams werden Ausbau, Transporte und Montage von Bauteilen in beengten Räumen schnell abgewickelt. Anlagenbetreiber profitieren so von höherer Sicherheit, optimierten Abläufen und spürbaren Kosteneinsparungen im industriellen Instandhaltungsbereich. Die Kombination liefert einen Benchmark für operative Effizienz.