Robustes IP66 Edge-KI-System mit GMSL2-Kameras für anspruchsvolle Outdoor-Vision Anwendungen

Mit der Erweiterung des robusten IP66-geschützten NRU-161V-AWP Jetson-Computers von Neousys Technology auf NVIDIA Jetson Orin NX/Nano können Entwickler nun direkt Stereolabs ZED X und ZED X One GS GMSL2-Kameras einsetzen. Dank vorinstallierter Treiber entfällt aufwendige Anpassungsarbeit, wodurch Integrationszeiten spürbar verkürzt werden. Die kombinierte Plattform ermöglicht präzise mono- und stereoskopische Echtzeit-Vision in extremen Außenbedingungen. Insbesondere in autonomen Geländefahrzeugen und Fahrerassistenzsystemen profitieren Anwender von gesteigerter Zuverlässigkeit und Flexibilität. Zusätzlich ergänzt eine Bauweise Erweiterungsoptionen.



Neues IP66-Edge-KI-System integriert ZED X Kameras direkt und einsatzbereit

Neues IP66-zertifiziertes Edge-KI-System, der NRU-161V-AWP von Neousys Technology, kombiniert robuste Gehäusequalität mit leistungsstarker KI-Rechenleistung. Vorinstallierte Treiber ermöglichen sofortigen Betrieb von Stereolabs GMSL2-Kameras ZED X und ZED X One GS ohne zusätzliche Integration. Entwickler profitieren von verkürzten Implementierungszeiten bei autonomen Maschinen und Fahrerassistenzsystemen in Geländefahrzeugen und können ihre Vision-Anwendungen schneller validieren, wodurch Projektkosten sinken und Produkte zügiger zur Serienreife gelangen. Ein lüfterloses Design gewährleistet Betrieb, während flexible Spannungsversorgung Mobilität einschränkungsfrei unterstützt.

Stereolabs ZED X bietet stereoskopische Tiefenerkennung für raue Außenumgebungen

Die Stereolabs ZED X ist eine robust ausgelegte stereoskopische GMSL2-Kamera mit IP67-Schutzklasse, die in anspruchsvoller Umgebung präzise Tiefen-und Objekterkennung ermöglicht. Ihre Rundumsicht-Funktion optimiert Teleoperation und Einsätze in schwierigem Gelände. Die monokulare ZED X One GS verfügt über anpassbare CMOS-Sensoren und diverse Objektivvarianten, sodass sie sich nahtlos in binokulare Kamerasysteme oder komplexe Multi-Kamera-Rundumsichten integrieren lässt und maximale Flexibilität für individuelle Vision-Anwendungen bietet und unterstützt industrielle sowie mobile Outdoor-Implementierungen mit hoher Zuverlässigkeit.

Robustes IP66-Edge-KI-System mit Jetson Orin NX und sechs GMSL2-Anschlüssen

Der NRU-161V-AWP basiert auf einem NVIDIA Jetson Orin NX SoM und bietet sechs GMSL2-Schnittstellen für Kameraanbindungen. Das lüfterlose Design gewährleistet einen lautlosen Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen von -25 °C bis 70 °C. Die flexible Spannungsversorgung von 8 bis 35 Volt ermöglicht den Einsatz in Fahrzeugen und Systemen. Dank integriertem Mobilfunkmodul und robustem IP66-Gehäuse steht zuverlässig Künstliche Intelligenz am Netzwerkrand für anspruchsvolle Outdoor-Anwendungen bereit. Er eignet sich ideal für autonome Maschinesteuerung.

Neousys liefert einsatzbereite Systeme für schnelle und effiziente Produktion

Wir bei Neousys streben danach, unseren Kunden sofort einsatzbereite Systeme bereitzustellen, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und die Markteinführung in der Serienproduktion spürbar zu beschleunigen. Durch die enge Kooperation mit Stereolabs werden Kameratreiber bereits vorinstalliert und nahtlos integriert. Dieser Vorgehensweise minimiert den Integrationsaufwand, entlastet Entwickler und ermöglicht das schnelle Fokussieren auf die Entwicklung neuartiger KI-Modelle, algorithmischer Verfahren und innovativer Geschäftsstrategien. Kaichu Wu, Product Manager bei Neousys Technology, betont diesen strategischen Vorteil.

Stereolabs ZED-System und SDK liefern globale Echtzeit-Tiefenerkennung und 3D-Kartografierung

Stereolabs gilt als global führender Anbieter KI-gestützter Vision-Systeme. Die ZED-Kamera-Produktlinie liefert mithilfe fortschrittlicher Sensoren und Algorithmen präzise Tiefenerfassung, Bewegungsermittlung und 3D-Kartografie in Echtzeit. Das zugehörige SDK ermöglicht Entwicklern nahtlose Integration flexibler Funktionen für verschiedenste Einsatzszenarien. Anwendungen reichen von autonomen Geländenavigationslösungen über automatisierte Logistikprozesse bis hin zu intelligenten Infrastrukturen. Dabei garantiert die Technologie sowohl drinnen als auch draußen hohe Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistung, und einfache Wartungsmöglichkeiten sowie umfassenden Support über Cloud-Plattformen.

Neousys NRU-161V-AWP und ZED X ermöglichen sofort einsatzfähige Outdoor-Vision

Die Kombination aus Neousys NRU-161V-AWP und Stereolabs ZED X sowie ZED X One GS stellt Entwicklern eine unmittelbar verwendbare, hochzuverlässige Edge-Plattform für komplexe Außenbereichs-Vision bereit. Das System vereint robustes IP66-Design, native GMSL2-Schnittstellen und vorinstallierte Kamera-Treiber zur Effizienzsteigerung. Durch reduzierte Integrationszyklen lassen sich KI-basierte Automatisierungsprozesse und Fahrerassistenzfunktionen in Geländefahrzeugen rasch entwickeln und zuverlässig unter extremen Umweltbedingungen einsetzen. Permanente Mobilfunkanbindung und erweiterte Temperaturtoleranz garantieren durchgängig Performance.