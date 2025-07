Modulares NEVB-MTR1-KIT1 Evaluierungskit bietet schnelle offene Architektur und Hochstromtests

Das NEVB-MTR1-KIT1 von Würth Elektronik und Nexperia stellt eine vollständige und modulare Evaluierungsplattform für Motortreiber bereit. Innerhalb von weniger als zwei Minuten lässt sie sich bequem über USB-C mit Strom versorgen und ist sofort einsatzbereit. Dank offener Hardwarearchitektur können Mikrocontroller und Komponenten unkompliziert ausgetauscht werden. Die Open-Source-Firmware ermöglicht schnelle Anpassung von Steuerungsalgorithmen. Integrierte Hochstromkonnektoren erlauben präzise Leistungsmessungen bis 1 kW bei 48 V unter realen Bedingungen und gewährleisten zuverlässige Tests.



NEVB-MTR1-KIT1 in unter zwei Minuten blitzschnell einsatzbereit über USB-C

Das NEVB-MTR1-KIT1 lässt sich in weniger als zwei Minuten über USB-C mit Strom versorgen und steht sofort einsatzbereit bereit. Das Kit umfasst eine 3-Phasen-Wechselrichterplatine, ein Motorsteuerungs-Board, eine Mikrocontroller-Entwicklungsplatine sowie vorverdrahtete Anschlüsse für BLDC-Motoren inklusive des BLDC-Motors. Dank der modularen Bauweise können Entwickler Mikrocontroller und Komponenten einfach austauschen, wodurch individuelle Anpassungen und schnelle Integration neuer Module ohne umfangreiche Umbauten möglich werden. Zusätzlich ermöglicht das offene Design schnelle Tests und realitätsnahe Auswertungen.

Hochstromkonnektoren ermöglichen stabile 1-kW-Lasttests bei 48 V und minimieren Übergangswiderstände

Mit Hochstromkonnektoren von Würth Elektronik ist das Evaluierungs-Kit in der Lage, Lastströme bis zu einer Leistung von 1 kW bei 48 V zuverlässig zu führen. Dank dieser robusten Kontakte werden Übergangswiderstände minimiert und stabile Messbedingungen geschaffen. Entwickler können variable Belastungsszenarien realitätsgetreu nachbilden und analysieren. Die hochwertigen Verbindungen gewährleisten langfristige Stabilität und reduzieren Fehlerquellen im Testaufbau, wodurch valide Messergebnisse möglich werden und Tests wiederholbar sind.

Offene Architektur ermöglicht schnellen Austausch von Modulen und Peripherie

Durch die offene Architektur des NEVB-MTR1-KIT1 können Entwickler Mikrocontroller-Module und Peripheriebaugruppen ohne Aufwand austauschen. Die quelloffene Firmware stellt vollständig anpassbare Algorithmen für BLDC- oder PMSM-Motorsteuerungen bereit, die sich direkt im praktischen Einsatz validieren lassen. Auf diese Weise lassen sich Regelstrategien schnell optimieren, Prototypen iterativ verbessern und Tests unter realistischen Betriebsbedingungen durchführen. Durch diesen flexiblen Ansatz lässt sich die gesamte Entwicklungsdauer deutlich reduzieren und die Markteinführung beschleunigen.

NEVB-MTR1-KIT1 ermöglicht präzise Validierung komplexer Motorsteuerungsdesigns mit parasitären Effekten

Moderne Antriebssysteme verlangen hohe Dynamik, Fehlertoleranz und Energieeffizienz. Die komplexe Auswahl geeigneter MOSFETs, IGBTs, Gate-Treiber und Schutzelemente kann zu erhöhten Schaltverlusten, instabiler Dynamik und unvorhersehbarem Verhalten führen. Das NEVB-MTR1-KIT1 bietet eine flexible Evaluierungsplattform, die multidimensionale Designs validiert und präzise Testergebnisse liefert. Integrierte Messpunkte ermöglichen die Analyse parasitärer Effekte und elektromagnetischer Störungen. So lassen sich Schaltungsoptimierungen realitätsnah durchführen, Entwicklungszeiten verkürzen und Risiken minimieren. Entwickler erhalten praxisnahe Einblicke in Systemverhalten und Optimierungspotenziale.

„Spielwiese für Ingenieure“ ermöglicht Experimentieren mit Leistungshalbleitern und Komponenten

Oleg Krapivner bezeichnet das Evaluierungs-Kit als kreative Spielwiese für Ingenieure. Durch die modulare Plattform, die passive Bauelemente und moderne Leistungshalbleiter kombiniert, eröffnen sich vielfältige Experimentiermöglichkeiten. Entwickler können Betriebsszenarien anpassen, Parameter iterativ optimieren und neue Steuerungsalgorithmen direkt testen. Die nahtlose Integration unterschiedlicher Komponenten ermöglicht schnelle Prototypenentwicklung, spart Zeit bei Validierungsschritten und fördert innovative Lösungsansätze im Motortreiber-Design. Effizienz und Flexibilität stehen dabei im Fokus. Offene Firmware-Schnittstellen, praxisnahe Tests und modulare anpassbare Erweiterungen.

Modulare Plattform ersetzt starres Referenzdesign und beschleunigt rasch Entwicklungszyklen

Alexander Gerfer, CTO von Würth Elektronik eiSos, beschreibt einen grundlegenden Wandel: Die modulare Plattform verzichtet auf ein festes Referenzdesign und ermöglicht stattdessen einen flexiblen Einsatz unterschiedlicher Motortypen, Steuerungsalgorithmen und Systemaufbauten. Durch dieses anpassungsfähige Konzept lassen sich Entwicklungszyklen deutlich verkürzen, da Konfigurationsänderungen ohne aufwendige Neuentwicklungen realisiert werden können. Entwickler profitieren von schnelleren Testphasen und unmittelbaren Optimierungsschleifen, wodurch Effizienz- und Leistungssteigerungen in kürzester Zeit umgesetzt werden. Dies resultiert in deutlich schlankeren Prozessen.

Nexperia global: 12 500 Mitarbeiter beliefern jährlich 100 Milliarden Halbleiter

Nexperia mit Hauptsitz in den Niederlanden beschäftigt weltweit über 12.500 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA. Mit einer jährlichen Auslieferung von mehr als 100 Milliarden Halbleitern spielt das Unternehmen eine führende Rolle in puncto Effizienz, Miniaturisierung und Leistung. Zertifizierungen nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 belegen das umfassende Engagement für höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie Arbeitssicherheit und nachhaltige Unternehmenspraktiken. Portfolio umfasst Prozessoptimierung sowie soziale Verantwortung.

Das NEVB-MTR1-KIT1 stellt Entwicklern eine umfassende Prüf- und Entwicklungsumgebung für Motorsteuerungen bereit. Die modulare Hardwarearchitektur ermöglicht schnellen Austausch von Steuerungsmethoden, während die offene Firmware individuelle Algorithmenanpassungen in Echtzeit zulässt. Integrierte Hochstromanschlüsse bis 1 kW bei 48 V sorgen für stabile Lasttests ohne Leistungsverluste. Beschleunigte Validierung unter realitätsnahen Bedingungen reduziert Risiko und Entwicklungszeit. Die Plattform fördert effiziente Iterationen und erleichtert den Nachweis von Performance-Parametern. Zudem optimiert sie Energieeffizienz und Systemzuverlässigkeit dauerhaft.