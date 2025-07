Arnold Umformtechnik erhält Ford Q1 Award für exzellente Prozessperformance

Arnold Umformtechnik erhielt am 8. Juli 2025 in Dörzbach den Q1 Award von Ford USA für herausragende Qualität, Liefertreue und Kundenorientierung. Zden?k Kola?sky, Supplier Technical Assistance Manager aus der Tschechischen Republik, überreichte die Trophäe persönlich. Die eigens entwickelten Flowform(R)- und Rivtex(R)-Verbindungstechnologien sichern hohe Verbindungsfestigkeit, reduzieren Materialverbrauch und steigern Prozessflexibilität. Dieser Erfolg bestätigt die exzellente Performance von Arnold Umformtechnik in Entwicklung, Fertigung und Logistik sowie die globale Marktkompetenz des Unternehmens.



Ford Q1 Award bestätigt Arnold Umformtechnik als strategischen Verbindungstechnologie-Lieferanten

Die Auszeichnung mit dem Q1 Award durch Zden?k Kola?sky von Ford Motor Company verdeutlicht Arnold Umformtechniks wesentliche Rolle als Zulieferer von Verbindungstechnologien. Durch konsequenten Fokus auf Kundenbedürfnisse sowie durchgängig höchste Qualitätsstandards und termingerechte Lieferungen erfüllt das Unternehmen präzise die globalen Anforderungen, die Ford Motor Company an seine Partner stellt. Diese Anerkennung spiegelt zudem Arnolds langfristige und effiziente Kompetenz in Produktionsprozessen und Logistik wider, wodurch das Vertrauen des OEM gestärkt wird.

Arnold Umformtechnik beliefert Ford mit innovativen Flowform(R)- und Rivtex(R)-Technologien

Arnold Umformtechnik liefert Ford mit den innovativen Verbindungstechnologien Flowform(R) und Rivtex(R) hochfeste, leichte Verbindungen für moderne Fahrzeuggenerationen und spezifisch für Leichtbau- und E-Mobility-Plattformen. Die Verfahren punkten durch herausragende Verbindungsfestigkeit, signifikante Materialeinsparungen sowie hohe Prozessflexibilität. Daraus resultieren geringere Produktionskosten, optimierte Fertigungsabläufe und verbesserte Fahrzeugperformance. Dank automatisierter Anwendung und integrierter Qualitätskontrollen lassen sich Stabilität, Ressourcenschonung und Effizienz nachhaltig steigern. Parallel gewährleisten digitale Monitoring-Systeme eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Verbindungspunkte im Serienprozess und Qualitätssicherung.

Kontinuierliche Optimierung von Entwicklung bis Logistik bei Arnold Umformtechnik

Thorsten Lienhardt-Schuster, COO bei Arnold Umformtechnik, hebt hervor, dass alle internen Abläufe von der Produktentwicklung über Fertigung bis zur Lagerhaltung und Transportorganisation kontinuierlich optimiert. Standardisierte Qualitätschecks und digitale Track-and-Trace-Systeme sorgen für transparente Lieferketten und minimieren potenzielle Ausfall und Verzögerungsrisiken. Dieser ganzheitliche Ansatz orientiert sich am Lean-Management und ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung, konsistente Produktqualität sowie gestärktes Risikomanagement. Kontinuierliche Verbesserungszyklen fördern operative Exzellenz und nachhaltige Leistungssteigerungen für Partner und Kunden im Wettbewerb.

Mitarbeiter leben Qualitätsbewusstsein Kundenfokus täglich durch Lean Management Maßnahmen

Mario Metzger, CMO bei Arnold Umformtechnik, hebt hervor, wie entscheidend das Engagement der Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg ist. Durch regelmäßige Schulungsprogramme werden Fachkenntnisse vertieft und Qualitätsstandards gesichert. Lean-Management-Initiativen optimieren Produktionsabläufe, reduzieren Verschwendung und steigern Effizienz. Ein systematischer kontinuierlicher Verbesserungsprozess identifiziert Potenziale, setzt Verbesserungsmaßnahmen um und fördert innovative Lösungen. Diese Maßnahmen stärken die Kundenorientierung und tragen dazu bei, langfristige Partnerschaften mit internationalen OEMs zu festigen und auszubauen und sichern nachhaltiges Wachstum.

Ford-USA zeichnet Arnold Umformtechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit aus

Mit der Ehrung signalisiert Ford USA ausdrücklich seine Wertschätzung für die technologische Expertise und die zuverlässigen Lieferleistungen von Arnold Umformtechnik. Als einer der ersten europäischen Zulieferer außerhalb der Vereinigten Staaten gewinnt das Unternehmen durch diesen Erfolg deutlich an Sichtbarkeit auf globalen Beschaffungsmärkten. Dieser Vertrauensbeweis stärkt die Wettbewerbsposition von Arnold Umformtechnik nachhaltig und eröffnet neue Perspektiven zur Beteiligung an zukünftigen Großprojekten im rasant wachsenden E-Mobility-Bereich und sichert profitable sowie erfolgreiche Partnerschaften.

Q1 Award bestätigt Arnolds Qualität, Liefertreue, Flowform(R)- und Rivtex(R)-Stärken

Die Verleihung des Q1 Award an Arnold Umformtechnik bestätigt das konsequente Streben nach höchster Produktqualität, termingerechter Lieferung und umfassender Kundenorientierung. Gleichzeitig hebt sie die technische Überlegenheit der Flowform(R)- und Rivtex(R)-Verbindungslösungen hervor und dokumentiert die Effizienz optimierter Abläufe vom Engineering bis zur Transportlogistik. Diese Anerkennung stärkt die internationale Wettbewerbsposition des Unternehmens und basiert auf dem Engagement der Mitarbeiter, was OEMs in der E-Mobility-Ära zuverlässige Partnerschaften sichert und fördert nachhaltiges Wachstum.