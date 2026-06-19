CITEL präsentiert fundierte Messergebnisse aus Reims-Überspannungsschutz-Testkampagne auf Intersolar Europe

Im Forschungslabor in Reims führte CITEL über fünf Wochen umfassende Tests zur Leistungsfähigkeit von Überspannungsschutzschaltern verschiedener Hersteller durch. Ziel war es, die Diskrepanz zwischen den IEC-Normen und der tatsächlichen Installationspraxis in Bestandsimmobilien durch experimentell validierte Datenerhebung zu schließen. Die Ergebnisse bieten Planern und Systemintegratoren konkrete, praxisnahe Handlungsempfehlungen, detaillierte Messergebnisse sowie belastbare Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen bei engen räumlichen Bedingungen und heterogenen Ableiterkonzepten auf der Intersolar Europe in München anschaulich dargestellt.



Fünfwöchige Testkampagne in Reims prüft Überspannungsschutzschalter unter realen Bedingungen

CITEL führte in seinem Forschungszentrum in Reims eine fünf Wochen dauernde Untersuchung verschiedener Überspannungsschutzschalter durch. Dabei überprüften die Ingenieure insbesondere in sanierungsbedürftigen Bestandsbauten die vorgeschriebene Mindesttrennstrecke von zehn Metern und untersuchten gleichzeitig den Zusammenschluss gemischter Ableitersysteme unter realen räumlichen Gegebenheiten. Ziel war es, fundierte Daten zu gewinnen, um die bestehende Lücke zwischen den internationalen IEC-Normen und der tatsächlichen Praxis bei Nachrüstprojekten zu schließen.

75 Prozent Abweichung: CITEL testet Schutzstufenkoordination bei minimalen Abständen

In der Praxis weichen rund 75 Prozent der Installationen von den normativen Mindestabständen ab. CITEL untersuchte deshalb die Abstimmung zwischen vorgeschalteten und nachgeschalteten Überspannungsschutzstufen bei extrem kurzen Leitungswegen, in denen die Impedanz nahezu entfällt. Die Ingenieure führten dafür Messreihen mit Bauteilen verschiedener Hersteller durch, erfassten Wechselwirkungen und prüften, ob selbst unterhalb der vorgeschriebenen Distanz zuverlässige Ableitung von Überspannungsenergie und sicherer Schutz elektrischer Systeme gewährleistet sind.

Praxisorientierte Empfehlungen basieren auf gemessenen Eigenschaften und tatsächlicher Energieableitung

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass Planer und Systemintegratoren ihre Entscheidungen auf überprüfte Geräteeigenschaften und real gemessene Energieableitfähigkeiten stützen müssen. Theoretische Modelle allein erweisen sich als unzureichend, sobald verschiedene Überspannungsschutzkomponenten mehrerer Hersteller kombiniert werden. Um verlässliche Resultate zu erzielen, liefert CITEL praxisorientierte Handlungsempfehlungen, die detaillierte Installationshinweise enthalten und selbst in räumlich begrenzten Umgebungen die sichere Funktion der Schutzsysteme garantieren. Zusätzlich fördern umfassende Validierungsdaten das Vertrauen in reale Anwendungsfälle und langfristige optimierte Schutzwirkung.

Gasgefüllter VG-Ableiter von CITEL schützt minimal bemessene Leitungslängen zuverlässig

Der gasgefüllte VG-Ableiter von CITEL, positioniert an der primären Schutzstufe, zeigte in umfangreichen Tests außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Seine speziell entwickelten Funkenstrecken, gefüllt mit hochwertigem Schutzgas, gewährleisten effektiven Überspannungsablauf selbst bei kürzesten Leitungswegen. Dadurch werden kritische Belastungsspitzen nachhaltig minimiert und die nachgeschaltete Elektronik vor Schäden bewahrt. Insbesondere vernetzte IoT-Systeme sowie photovoltaische Anlagen profitieren von gleichbleibender Energieverteilung und erhöhter Ausfallsicherheit im Dauerbetrieb. Zusätzlich ermöglicht dieser Ableiter flexible Installationskonzepte selbst in beengten räumlichen Situationen.

CITEL präsentiert Testergebnisse und Empfehlungen auf der Intersolar Europe

Zwischen dem 23. und 25. Juni stellt CITEL auf der Intersolar Europe in München umfassende Testergebnisse vor, die praktische Empfehlungen für den Überspannungsschutz liefern. Am Messestand in Halle B4, Stand 111, präsentiert der Spezialist detaillierte Daten zu verschiedenen Schutzkonzepten und beantwortet Fragen zu realen Einsatzbedingungen. Interessierte Besucher können sich über optimierte Installationsverfahren informieren, während Journalisten individuelle Interviews und Hintergrundgespräche vereinbaren können, um vertiefte, wertvolle Einblicke in die Untersuchungen zu erhalten.

Die Reims-Testkampagne von CITEL liefert umfangreiche, experimentell validierte Daten, mit denen Normvorgaben der IEC und die Realität von Bestandsinstallationen zusammengebracht werden. Aufgrund präziser Messergebnisse wurden praxisnahe Handlungsempfehlungen entwickelt, die Installateuren und Systemintegratoren beim kombinierten Einsatz unterschiedlicher Überspannungsschutzschalter zuverlässige Schutzwirkung und sichere Energieableitung garantieren. Insbesondere gasgefüllte VG-Ableiter erweisen sich unter beengten räumlichen Bedingungen als effektiv und steigern sowohl Betriebssicherheit als auch Effizienz in IoT- und Solaranwendungen. Deutliche Praxistauglichkeit entsteht bei Nachrüstprojekten.